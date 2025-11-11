Fegyvertelenül harcolt Krisztus békéjéért – Szent Márton Krisztus békéjének szentje

Megszentelt élet – 2025. november 11., kedd | 8:33
3

„Emlékezzetek meg elöljáróitoktól, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életutuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” – tanítja a zsidókhoz írt levél (13, 7-8). Ezzel a hittel adjuk közre az idei évben is a két éve felvett videónkat, mellyel igyekszünk közelebb lépni és Szent Mártonra emlékezni.

Szent Mártont – akire különösen is büszkék vagyunk, hiszen a Római Birodalom Pannónia tartományában született – szinte még az óvodások is ismerik, mondhatnánk a napjaikra egyre népszerűbb lampionos felvonulásokra tekintve. De valóban ismerjük őt?

Dejcsics Konrád bencés szerzetest, aki Sulpicius Severus teljes Szent Márton-életrajzának fordítója, arra kértük, hozza közel hozzánk az Egyház első, nem vértanú szentjét.

A bencés szerzetes beszél arról, hogy a mai ember fejében miért kapcsolódik Szent Márton alakjához a liba és a lampion. S ha mélyebbre evezünk, mi az a kép, amit a kortárs életrajz, Sulpicius Severus munkája révén megtudhatunk róla.

Miért mondhatjuk, hogy Szent Márton abba halt bele, hogy helyre akarta állítani a békét?

Napjainkban, amikor sokszor felületesen beszélünk a békéről, érdemes megismernünk, hogy Szent Márton életének mely szakaszaiban, milyen hangsúlyos pontjain kapcsolódik a békéhez. Mit tudunk tanulni tőle?

S végül, de nem utolsósorban: miért fontos üzenet, hogy Ferenc pápa minden hozzá érkező állam- és kormányfőnek (így 2022. április 22-i római látogatása alkalmával Orbán Viktor miniszterelnöknek is) egy olyan bronzplakettet adott ajándékba, amely Szent Mártont ábrázolja Amiens kapujában, amint átnyújtja köpenyének felét a didergő koldusnak. Mire akarta felhívni a Szentatya az állami vezetők figyelmét ezzel a gesztussal?

Fotó és videó: Daubner Tibor

Magyar Kurír
(ki)

#béke #egyház és állam #egyház társadalmi tanítása #szentek és boldogok #szolidaritás

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató