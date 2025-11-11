Fegyvertelenül harcolt Krisztus békéjéért – Szent Márton Krisztus békéjének szentje

Szent Mártont – akire különösen is büszkék vagyunk, hiszen a Római Birodalom Pannónia tartományában született – szinte még az óvodások is ismerik, mondhatnánk a napjaikra egyre népszerűbb lampionos felvonulásokra tekintve. De valóban ismerjük őt?

Dejcsics Konrád bencés szerzetest, aki Sulpicius Severus teljes Szent Márton-életrajzának fordítója, arra kértük, hozza közel hozzánk az Egyház első, nem vértanú szentjét.

A bencés szerzetes beszél arról, hogy a mai ember fejében miért kapcsolódik Szent Márton alakjához a liba és a lampion. S ha mélyebbre evezünk, mi az a kép, amit a kortárs életrajz, Sulpicius Severus munkája révén megtudhatunk róla.

Miért mondhatjuk, hogy Szent Márton abba halt bele, hogy helyre akarta állítani a békét?

Napjainkban, amikor sokszor felületesen beszélünk a békéről, érdemes megismernünk, hogy Szent Márton életének mely szakaszaiban, milyen hangsúlyos pontjain kapcsolódik a békéhez. Mit tudunk tanulni tőle?

S végül, de nem utolsósorban: miért fontos üzenet, hogy Ferenc pápa minden hozzá érkező állam- és kormányfőnek (így 2022. április 22-i római látogatása alkalmával Orbán Viktor miniszterelnöknek is) egy olyan bronzplakettet adott ajándékba, amely Szent Mártont ábrázolja Amiens kapujában, amint átnyújtja köpenyének felét a didergő koldusnak. Mire akarta felhívni a Szentatya az állami vezetők figyelmét ezzel a gesztussal?

Fotó és videó: Daubner Tibor

Magyar Kurír

(ki)