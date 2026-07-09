Fél évszázados vatikáni–nigériai kapcsolatot erősített meg Gallagher érsek abujai látogatása

Nigériában több mint 30 millió katolikus él, és valamivel több mint 10 ezer katolikus pap szolgál, miközben az ország továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzd.

Az abujai repülőtéren Paul Richard Gallagher érseket Michael Francis Crotty érsek, nigériai apostoli nuncius, valamint számos püspök, pap, szerzetes és világi hívő várta. A repülőtéri fogadásra a nigériai szövetségi kormány is jelentős támogatást nyújtott.

A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárának a nigériai fővárosban tett látogatása – amely ünnepélyes liturgikus szertartásokat, diplomáciai fogadásokat, valamint ökumenikus és vallásközi találkozókat foglalt magában –

üzenetet közvetített a reményről, a társadalmi és vallási párbeszédről, valamint a kiszolgáltatottak melletti rendíthetetlen kiállásról

a Katolikus Egyház, a nigériai kormány és az ország polgárai felé.

A látogatás során Paul Richard Gallagher találkozott Bola Ahmed Tinubu elnökkel. A találkozóról azt követően Nigéria elnöke a helyi médiának nyilatkozva elmondta: megerősítette a kormány elkötelezettségét, hogy elsőbbséget biztosítson a vallásközi párbeszédnek, és hogy előmozdítsa a békét, a harmóniát és a toleranciát az ország különböző vallási közösségei között.

Július 5-én Gallagher érsek hálaadó szentmisét mutatott be az abujai Miasszonyunk-társszékesegyházban a Szentszék és Nigéria közötti diplomáciai kapcsolatok 50. évfordulója alkalmából.

Az ünnepi szentmisén részt vett Ignatius Kaigama érsek, helyi ordinárius; számos pap és több nemzetközi diplomata.

Szentbeszédében Paul Richard Gallagher elismerte az országot sújtó súlyos társadalmi-gazdasági helyzetet, de mégis reményt keltő üzenetet fogalmazott meg, párhuzamot vonva Júda népének küzdelmeivel: „Ahogyan Júda népe különféle elnyomással és megpróbáltatásokkal szembesült, úgy napjainkban is túl sokan kénytelenek szembenézni számos kihívással, köztük a bizonytalansággal, gazdasági nehézségekkel, az alapvető szolgáltatások hiányával, sőt olykor szélsőséges erőszakkal is.”

E megpróbáltatások ellenére arra buzdította a nigériaiakat, hogy tartsanak ki, rámutatva, hogy az igazi béke túlmutat a pillanatnyi emberi szenvedésen.

Nigéria társvédőszentjének örökségére hivatkozva Gallagher érsek hangsúlyozta, hogy a tartós, mélyreható változásokhoz türelemre van szükség: „Szent Patrik példája továbbra is fontos a mai Nigéria számára, sőt valamennyi keresztény számára, hiszen megmutatja, hogy

a békéért végzett munka terhe – bár nehéz – Isten kegyelmének köszönhetően könnyebbé válik.”

Július 6-án diplomáciai fogadást tartottak az abujai apostoli nunciatúrán. Az eseményen részt vettek a legfontosabb politikai és regionális vezetők, köztük Bianca Odumegwu-Ojukwu nigériai külügyminiszter és Omar Alieu Touray, az ECOWAS-bizottság elnöke. (Az ECOWAS – Economic Community of West African States, Nyugat‑afrikai Államok Gazdasági Közössége – egy regionális politikai és gazdasági unió Nyugat‑Afrikában; célja a gazdasági integráció, a kereskedelem megkönnyítése, a béke és stabilitás előmozdítása a tagállamok között – a szerk.)

Beszédében Gallagher érsek hangsúlyozta: a Vatikán és Nigéria közötti kapcsolat túlmutat a geopolitikai érdekeken. „A mai esemény a Szentszék és Nigéria különleges együttműködési kapcsolatát ünnepli, amely nem politikai vagy anyagi érdekeken, hanem azon közös értékeinken alapul, hogy megvédjük az Isten adta emberi méltóságot, biztosítsuk a vallásszabadságot, valamint előmozdítsuk az igazságosságot és a békét.”

Paul Richard Gallagher megemlítette XIV. Leó egyetemes jövőképét is. A pápa Humanitas Magnifica kezdetű enciklikájára hivatkozva olyan globális kihívásokra figyelmeztetett, mint a mesterséges intelligencia, amely „a kiváltságos kevesek fokozott kényelmének elérése érdekében” veszélyezteti az emberi méltóságot.

Az est a Szent II. János Pál-emlékterem ünnepélyes felavatásával – amely a néhai pápa 1982-es és 1998-as nigériai látogatásainak történetét hivatott megőrizni –, valamint az 50. évfordulóra készült emléktábla leleplezésével zárult.

Gallagher érsek látogatása július 7-én, fogadalmi szentmisével ért véget, amelyet a nigériai katolikus titkárságon mutattak be, számos nigériai püspök jelenlétében, élükön Matthew Man-Oso Ndagoso érsekkel, a nigériai püspöki konferencia elnökével. A liturgián XIV. Leó pápa megválasztásának első évfordulójáról is megemlékeztek.

A szentmise evangéliumára reflektálva, amelyben Jézus meggyógyít egy néma embert, Paul Richard Gallagher a szolgálatukhoz tartozó társadalmi kötelezettségeikre emlékeztette a jelen lévő püspököket, papokat és szerzeteseket: „Az egyházi vezetői karizmával és kegyelemmel, amelyet kaptatok,

az Úr felruházott benneteket azzal a hatalommal, hogy szószólói legyetek azoknak, akik nem tudják hallatni hangjukat, és kiálljatok az elnyomottak mellett.”

Az érsek nyíltan beszélt arról, hogy ez az elkötelezettség feszültséget kelthet a politikai struktúrákkal, és figyelmeztetett, hogy miként Jézust is becsmérelték, „nem szabad arra számítanunk, hogy könnyebb lesz, amikor az emberek mellé állunk, és hangot adunk az elnyomottaknak”.

Üzenetét Ozeás próféta figyelmeztetésével zárva (vö. Oz 8,7), arra kérve a laikus hívőket és a papságot, hogy Isten iránti teljes engedelmességben cselekedjenek, hogy elkerüljék, hogy „szelet vetve vihart arassanak”. Végül áldással zárta beszédét, imádkozva azért, hogy a nigériai egyház továbbra is rendíthetetlen „remény fénye maradjon minden nigériai polgár javának szolgálatában”.

Forrás: Nigeria Catholic Network; Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: Segreteria di Stato della Santa Sede



Hollósi Judit/Magyar Kurír