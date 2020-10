Felmentettek egy istenkáromlással hamisan vádolt keresztényt, de az erőszak nem csökken Pakisztánban

A védőügyvéd hangsúlyozta, hogy az állítólagos bűntény és a rendőrségen tett feljelentés között harmincnégy óra telt el: ez is megerősíti a feltételezést, miszerint védencét koholt vádakkal akarták perbe fogni, visszaélve az istenkáromlásról szóló törvénnyel. Ezenkívül a vádak alátámasztására hívott tanúk vallomásai ellentmondtak egymásnak. A bíróság ezek alapján hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet.

Szavan Mászihot 2013 márciusában vádolták meg istenkáromlással.

Az ügy következményeként egy muszlimokból álló csoport több mint 180 házat gyújtott fel a második legnagyobb pakisztáni város, Lahor Joseph Colony nevű kereszténynegyedében.

2014-ben istenkáromlásért kimondták a halálos ítéletet, ám addig egyetlen muszlimot sem büntettek meg a kereszténynegyedben végzett pusztításért.

A férfi 2014 áprilisa óta a halál árnyékában élt a faiszálábádi börtönben, de „továbbra is bizakodott kiszabadításában és felmentésében” – írta a Fides hírügynökségnek a keresztény Joseph Francis, a CLAAS (Centre for Legal Aid Assistance and Settlement; Jogi Segítségnyújtási és Békéltető Központ) civil szervezet vezetője, mely figyelemmel kíséri és támogatja a jogi segítségre szoruló, hátrányosan megkülönböztetett keresztényeket Pakisztánban.

„Rendkívül büszkék és boldogok vagyunk, mert ma, nyolcévnyi szakadatlan küzdelem után igazságot szolgáltattak egy ártatlan embernek. Továbbra is küzdeni fogunk minden igaztalanul vádolt keresztényért, annak a drákói törvénynek az áldozataiért, melyet a visszaélések elkerülése érdekében módosítani kellene” – nyilatkozta a szervezet. Szavan Mászih azt mondta, a börtönben mindennap imádkozott „a bírókért, hogy Isten bátorságot öntsön beléjük, és döntéseik során a valódi igazságnak tudjanak érvényt szerezni”.

James Channan domonkos szerzetes, a lahori Béke Központja igazgatója a Fides hírügynökségnek megjegyezte: „A keresztények, a hindukhoz és a többi kisebbségben lévő vallás követőihez hasonlóan hátrányos megkülönböztetésnek és igazságtalanságoknak vannak kitéve Pakisztánban, ami gyakran az istenkáromlásról szóló törvények kiforgatásában nyilvánul meg; ez vezet az ártatlan keresztény közösségek elleni alaptalan támadásokhoz. A muszlim vezetőkkel, köztük a lahori Királyi mecset imámjával, Abdul Kábir Azaddal való jó kapcsolatainknak köszönhetően együtt tudtunk működni az olyan feszült helyzetek megoldása érdekében, mint amilyen a Lahor szívében található Joseph Colony kereszténynegyed elleni támadás volt 2013 márciusában. Hálásak vagyunk a bíróságnak, amiért felmentették és szabadon engedték Mászihot, miután elismerték az ártatlanságát.

Most azoknak a családoknak kell igazságot szolgáltatni, akik a Szavan Mászih elleni hamis istenkáromlási vád által gerjesztett agresszió miatt elvesztették otthonukat és javaikat.”

Pakisztánban jelenleg legalább nyolcvan ember ül börtönben istenkáromlás vádjával, és az előzetes letartóztatásba került emberek felét életfogytiglani büntetés vagy halálos ítélet fenyegeti. Az istenkáromlásról szóló törvény alapján megvádoltak főleg muszlimok, egy olyan országban, ahol a lakosság 98 százaléka az iszlám követője, ám amint azt a pakisztáni katolikus püspökök Igazságosság és Béke Bizottságának keresztény aktivistái is hangsúlyozzák, „a törvény kiemelten veszi célba a vallási kisebbségek tagjait, köztük a keresztényeket és a hindukat”.

Nem feledkezhetünk meg a bírósági ítélet nélkül végrehajtott kivégzések esetéről sem, mivel a radikális vezetők arra buzdítják a fegyvereseket, hogy „maguk tegyenek igazságot”, öljék meg az istenkáromlónak tartott embereket, akkor is, ha a bíróság nem ítélte bűnösnek őket, vagy ha az ellenük felhozott vádak hamisak. A Társadalmi Igazságosság Központja nevű civil szervezet szerint, melynek alapítója és vezetője a pakisztáni katolikus Peter Jacob,

1990 óta legalább 77 embert végeztek ki bírósági ítélet nélkül istenkáromlás vádjával.

Az áldozatok istenkáromlással vádolt emberek, illetve családtagjaik, az ügyvédeik és a bírók, akik felmentették őket a vádak alól.

