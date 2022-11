Ferenc pápa megáldotta a hajléktalansorsot ábrázoló szobrot a Szent Péter téren

A vincés család különböző szerzetesi kongregációk, világi szövetségek és karitatív szervezetek összessége, akik Páli Szent Vince életpéldáját követik, aki „összegyűjtött mindenkit, akit csak tudott, gazdagokat és szegényeket, egyszerű és hatalommal bíró embereket, felhasznált minden eszközt arra, hogy felébressze bennük az érzékenységet a szegény ember – Krisztus kiváltságos képe – iránt, és minden szegény megsegítésére ösztönözze őket, közvetlenül vagy közvetve”. A Vincés Család Szövetségét a Hajléktalanokért (FamVin Homeless Alliance, FHA) azzal a céllal hozták létre, hogy véget vessenek a hajléktalanságnak, megváltoztatva az egész világban 1,2 milliárd ember életét, akiknek nincs fedél a fejük felett.

A vincés család 13 ház kampánya elnevezésű projektjének célja, hogy abban a 160 országban, ahol jelen vannak, 10 ezer embert be tudjanak fogadni 2023 végéig. Tomaž Mavrič, a lazarista kongregáció elöljárója elmondta: „Fontos, hogy négyszáz évvel azután, hogy alapítónk, Pál Szent Vince tizenhárom házat biztosított elhagyott gyermekeknek Párizsban, a Vincés Család Szövetsége a Hajléktalanokért a világ különböző országaiban hasonló, a fedél nélkülieknek szánt házak építésével emlékezhet meg erről a múltbéli eseményről. Ahogy Szent Vince mondta: »Szavainkat gyakorlattá kell tennünk.«”

A szobor leleplezésén jelen volt Rino Fisichella bíboros is, aki elmondta, hogy november 13-án, vasárnap ebédet rendeznek a szegényeknek, amelyen valószínűleg Ferenc pápa is jelen lesz. A világnapot Ferenc pápa 2016-ban vezette be az irgalmasság rendkívüli szentéve végének megünneplésére. 2017 óta a liturgikus év évközi 33. vasárnapján ünneplik.

Timothy Schmalz huszonöt éve alkot nagy méretű bronzszobrokat, amelyek a világ minden táján megtalálhatók, közöttük a római és a vatikáni templomokban is. Legtöbb műve a társadalmi igazságosság olyan időszerű kérdéseire hívja fel a figyelmet, mint a hajléktalanság, a szegénység, a migráció és az embercsempészet.

2016-ban, az irgalmasság szentévének nagyhetében helyezték el a Vatikánban azt az embernagyságú Jézus-szobrot, amely egy padon fekvő hajléktalanként ábrázolja az Istenfiát, akit takaró fed. Csak a lábai látszanak ki a keresztre feszítés szögeinek nyomával. Ugyancsak a Vatikánban állították fel azt a szoborcsoportot, amely különböző korokból és országokból származó migránsokat és menekültet ábrázol. A pennsylvaniai Greensburgben, a bencés nővérek Szent Emma-kolostorának kertjében áll a művész egy másik alkotása, Pietrelcinai Szent Pio atya szobra.

