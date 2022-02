Ferenc pápa online párbeszédben észak-, dél- és közép-amerikai egyetemistákkal

Ferenc pápa 75 percet tölt az észak-, dél- és közép-amerikai fiatalokkal, akik jórészt bevándorló hátterű, illetve a migráció kérdései iránt érdeklődő diákok, hogy „szinódusi” stílusban megvitassák az oktatást, a migrációt, a környezeti fenntarthatóságot, a gazdasági igazságosságot, az átfogó emberi fejlődést.

Az Építsünk hidakat Észak és Dél között címmel meghirdetett online rendezvény – melyet ITT lehet majd követni – a tekintélyes chicagói Loyola Egyetem teológiai tanszéke, a Pápai Latin-Amerika Bizottság, a Pasztorális Tanulmányok Intézete és a Hank Központ a Katolikus Intellektuális Örökségért intézmény együttműködésében valósul meg.

Az online találkozót Blaise Cupich bíboros, Chicago érseke és Emilce Cuda argentin teológus nyitja meg, akit néhány napja neveztek ki a Pápai Latin-Amerika Bizottság titkárának.

Emilce Cuda professzor asszony a Vatikáni Rádiónak számolt be a kezdeményezésről: „A Loyola Egyetemről a kollégák meghívtak, hogy tartsak egy konferenciát a fiataloknak a szinodalitásról, ami nagy jelentőséggel bíró kifejezés, és amelyet a hároméves szinódusi út során építenek majd ki. Megkérdezték tőlem: »Miért nem hívod meg a Szentatyát?« Őrültségnek tűnt számomra, de átgondoltam, és meghívtam Ferenc pápát. Nagyon boldog volt, és lelkes, hogy beszélhet a fiatalokkal, hogy megismerje a jelent és a jövőt.”

A Pápai Latin-Amerika Bizottság is lelkes: „A pápa és az egyetem, Isten népének egy fontos része között megvalósuló találkozó által” egy hálózatot kívánnak létrehozni Amerika-szerte, amelybe több ezer, az Egyesült Államokba bevándorolt katolikust is bevonnak, problémáikkal és szükségleteikkel. „A hidak létrehozása a központi elképzelés, és majd meglátjuk, mi lehet a közös téma egy olyan szilárd híd létrehozásához, amely lehetővé teszi ennek a nehéz feladatnak a megvalósítását” – hangsúlyozta Emilce Cuda.

A pápával párbeszédet folytató fiatalok között lesznek olyanok is, akik kénytelenek voltak elhagyni otthonukat: „Nemcsak egyik országból a másikba, hanem belső migránsokként is. Olyan emberek, akik a perifériáról a központba költöznek, esetleg gazdasági problémák miatt, és akik nem rendelkeznek semmiféle védelmi hálóval” – mutatott rá az argentin teológus. „Tekintsünk a latin-amerikai országokon belüli vagy a karibi országokból érkező migrációra. Vannak köztük migráns diákok, bevándorlók gyermekei, vagy már felnőttek, akik elkötelezettek a migráció problémája iránt. Mi nem a migráció problémájával szeretnénk foglalkozni, mert a világon már sok szervezet teszi ezt, beleértve a vatikáni Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériumát is, de úgy gondoljuk, hogy szükség van oktatási, tudományos és technológiai hozzájárulásra ennek a tragédiának a kezeléséhez” – fogalmazott Emilce Cuda.

„A pápa párbeszédet folytat az egyetemi hallgatókkal, akik konkrét oktatási projektekről számolnak be, amelyek célja a környezeti és gazdasági szféra igazságos átalakítása” – tájékoztatott Emilce Cuda. „Például Latin-Amerika szenved a természeti erőforrásai kihasználásától, de tekintettel az ökológiai változásokra, ahhoz, hogy továbbra is az erőforrásaiból éljen, gépekre van szüksége. Ez pedig csak az igazságos átmenet útjára lépve lehetséges. A probléma az, hogy a helyi egyetemek gyakran nem rendelkeznek tudományos-technológiai erőforrásokkal. Ha azonban együttműködnek az észak-amerikai egyetemekkel, ez reményt jelenthet Latin-Amerikának, valamint más kontinensek egyetemistáinak, akik nagyobb felelősséget vállalnak, és így tágabb körben folytathatják projektjeiket.”

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír