Ferenc pápa részvétét fejezte ki a Peruban meggyilkolt Nadia De Munari misszionárius halála miatt

Keddről szerdára virradó éjszaka ismeretlenek bozótvágó késsel rátámadtak a Mato Grosso mozgalom világi misszonáriusára, miközben a „Mamma Mia” nevelési központban lévő szobájában aludt. A brutális erőszakra másnap reggel derült fény, amikor Nadia nem jelent meg a szentmisén, és keresésére indultak. Akkor még élt, egy limai kórházba szállították, azonnal megoperálták, de leállt a szíve. Nem tudták megmenteni.

Április 28-án Nuevo Chimbote tartományban Angel Francisco Simon Piorno püspök mutatott be gyászmisét, amelyen a Peruban működő olasz mozgalom valamennyi misszionárius papja koncelebrált. Rengeteg gyermek is jelen volt az eseményen, akik nagyon szerették az elhunyt misszionáriusnőt.

Az ötvenesztendős, észak-olaszországi származású Nadia hat óvodát és egy általános iskolát vezetett az Ugo De Censi atya által alapított mozgalom keretében. Ezáltal több mint ötszáz gyermeknek segített a Nuevo Chimbote nyomornegyedében, ahová az Andok szegény falvaiból húzódnak le az emberek, a megélhetés reményében.

Ferenc pápa spanyol nyelvű táviratot küldött államtitkára, Pietro Parolin bíboros aláírásával a chimbotei püspöknek, a perui apostoli nuncius közvetítésével, amelyben a Szentatya a lehető legszilárdabban elítéli ezt az újabb és igazolhatatlan erőszakot, mint ahogy azt a sok támadást, amellyel kioltották misszionárius testvéreink életét szerte a világon. Valamennyien odaadóan szolgálták az evangéliumot, és segítették a rászoruló és védtelen embereket – áll a pápa levelében.

A Szentatya imádkozik a most meggyilkolt önkéntes lelki üdvéért, és Isten Anyja közbenjárására bízza őt. Közelségét fejezte ki Nadia szüleihez, családjához, barátaihoz is, akikért szintén imádkozik. Áldását küldi a temetésén résztvevőknek Peruban, hozzátéve: amint lehetséges, Olaszországban is sor kerül a megemlékezésre.

A helyzetet nehezíti, hogy Peru nem írta alá a konvenciót, amely meggyorsíthatná az elhunyt hazaszállítását. Nadia szülővárosa, Schia polgármestere, aki kapcsolatban áll az elhunyt hozzátartozóival, a hazaszállítás költségeinek fedezését kérte az olasz külügyminisztériumtól. A vizsgálatok lezárultát követően várhatóan húsz nap múlva érkezhetnek haza a misszionáriusnő földi maradványai.

Nadia De Munari idős szülei, két nővére és a Schióhoz tartozó Giavenale kerület közössége, a Mato Grosso mozgalom missziós testvérülete várja, hogy végső búcsút vehessen Nadiától, akinek perui szolgálatát támogatták.

A misszionáriusnő életének több mint a felét a legkisebbek felemelésének szentelte. Fáradságot nem ismerve járta a szegénynegyed családjait, sokszor élelmet és ruhát is vitt a rászorulóknak. Az óvónő, önkéntes, világi misszionárius tisztában volt vele, hogy kockázatot vállal, de belső lelki derűje, mosolya, önátadása miatt mindenki szerette. Halála megdöbbentette az önkénteseket, annál is inkább, mert a nyomozás nem zárja ki, hogy a támadás nem személye, hanem tevékenységük ellen irányult.

A Mato Grosso missziós mozgalmat 1967-ben alapította Ugo De Censi szalézi pap, aki 2018-ban hunyt el, és kérésére Peruban temették el. A mozgalomnak 40 közössége működik Peruban, 17 Ecuadorban, 12 Brazíliában és 9 Bolíviában. Sajnos nem ez volt az első szörnyű veszteségük: 1992-ben vesztette életét Giulo Rocca 30 éves önkéntes, aki ateistaként indult, és éppen a szemináriumba akart belépni, amikor a Fényes Ösvény terroristái meggyilkolták. Daniele Badiali atyát, az Andok vértanúját 1997-ben ölték meg, miután egy távoli településen misézett, és hazafelé tartott plébániájára. Egy bandita megállította terepjáróját, amin néhány önkéntessel utazott, hogy váltságdíjért elraboljon egy olasz állampolgárt. Daniele atya önként átadta magát elrablójának, hogy megmentsen egy fiatal nőt. Két nappal később holtan találták, lövések végeztek vele, feltehetően azért, mert felismerte támadóit. Egy másik elképzelés szerint azért végeztek vele, mert kiállt az emberi jogokért. Boldoggáavatási eljárása folyamatban van.

Forrás és fotók: Vatikáni Rádió



Magyar Kurír