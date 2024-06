Ferenc pápa üzenete az ázsiai fiataloknak: Tartsatok ki a meggyőződésetek és a hitetek mellett!

Hidak építése az ázsiai és csendes-óceáni térségben – ezt a címet viselte az a találkozó, amelyhez Ferenc pápa a Vatikánból csatlakozott online június 20-án. „Mindig tartsatok ki a meggyőződésetek mellett (...), és akkor is, ha kísértést éreztek arra, hogy langyos hitet éljetek, mert a többiek zaklatnak benneteket, maradjatok hűek identitásotokhoz és legyetek erősek, mint a keresztény vértanúk, akiket üldöztek” – mondta a pápa a fiataloknak, akik a Fülöp-szigetekről, Ausztráliából, Tajvanról, Dél-Koreából, Japánból és Indonéziából vettek részt az online párbeszédben.

A chicagói Loyola Egyetem indította el a hídépítő kezdeményezéseket (Building Bridges Initiative) Ferenc pápa szinodalitásra hívó szava nyomán. Az első találkozót 2022 februárjában tartották Építsünk hidakat Észak és Dél között címmel, a másodikat novemberben Hidak építése Afrikában címmel, és a szubszaharai Afrika minden részéből érkező diákok vettek részt rajta. Ezúttal Ázsia és Óceánia volt a célterület, és most Ferenc pápa is bekapcsolódott a találkozóba, annál is inkább, mert többek között olyan országok egyetemistái is képviseltették magukat, mint Szingapúr, Kelet-Timor és Pápua Új-Guinea, ahova a Szentatya szeptemberben készül apostoli látogatásra.

Mielőtt Ferenc pápa bekapcsolódott volna a párbeszédbe, felszólalt a Latin-Amerikai Pápai Bizottság titkára Emilce Cuda, majd Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, Család és Élet Dikasztériumának prefektusa és Luis Marín de San Martín püspök O.S.A., a püspöki szinódus főtitkárának videóüzenete következett. Farrell bíboros arra buzdította a fiatalokat, hogy kövessék mindig Jézus példáját a hídépítésben. Ne feledjék azt sem, hogy mialatt ők az egyetemi hallgatók kiváltságos életét élik, van egy olyan világ, amelyet a gyűlölet, a háború és a szenvedés sújt. Ezért

gyakorolják a kedvességet, a gondoskodást és a megértést mindenekelőtt személyes szinten, különben nem várhatjuk el, hogy a magasabb szinten lévők ugyanazt tegyék.

Luis Marín püspök bátorító szavakat mondott, amelyekben arra hívta a jelenlévőket, hogy a remény és a megújulás idején „teremtsenek kötelékeket, döntsék le a falakat és építsenek hidakat”. Miközben a résztvevők a pápa érkezésére vártak, Emilce Cuda felolvasta José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés Dikasztériuma prefektusának levelét is, amelyben a prefektus elismerte, hogy a hídépítés kihívást jelenthet, küzdelmekbe és ellenállásba ütközhet, de mindig megéri, mert azt a szeretetet éli meg, amelyet Jézus tanított nekünk.

Ferenc pápa spanyolul üdvözölte a fiatalokat, akik bemutatkoztak neki és elmondták gondolataikat, melyekre ő tanácsokkal, észrevételekkel és javaslatokkal válaszolt. Az első csoport egyetemistának a társadalmi hovatartozás értelméről beszélt, hogy az miként növeli az önbizalmukat és emberi méltóságukat. Ezek a tényezők „megóvnak minket a kiszolgáltatottságtól, mert ma a fiatalok nagyon sebezhetőek. Mindig meg kell védenünk ezt a hovatartozás érzését, hogy elhárítsuk a kiszolgáltatottságot. Nézzétek meg, hol vagytok a legsebezhetőbbek, és kérjetek valakit, hogy segítsen nektek”.

Ezután a Szentatya a mentális egészségről, a diszkriminációról, a megbélyegzésről és az identitásról szólt. Arra buzdította a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot, hogy saját identitásuk legyen, de működjenek együtt egymással és maradjanak egységesek. A megbélyegzés aláássa a személyek méltóságát. A nőket olykor másodosztályú állampolgároknak tekintik, ez azonban nem felel meg az igazságnak. „A nők nagyságát soha nem szabad elfelejteni. A nők jobbak a férfiaknál a megérzésekben és a közösségépítésben” – mondta a pápa.

Senkit nem szabad kizárni, közelséget és szeretetet kell adni másoknak. A Fülöp-szigeteket nagy arányban sújtó HIV-betegségre reagálva, amely témát az egyik diák vetett fel, a pápa leszögezte: „Biztosítanunk kell, hogy az egészségügy felkészült legyen arra, hogy minden embert kirekesztés nélkül kezeljen és segítsen.”

A Szentatya beszélt a hatékony oktatásról is, és emlékeztetett:

a hatékony neveléshez a szívünket, az elménket és a kezünket kell nevelni és összehangolni.

A pápa elismerte, milyen nehéz a fiatal keresztényeknek részt venni a társadalomban. Arra bátorította őket, hogy ragaszkodjanak a hitükhöz és szívüket kössék az imához. Ez segíteni fog akkor is, ha kinevetik vagy megkérdőjelezik őket a hitük miatt.

Tartsatok ki szilárdan meggyőződéseitek mellett, és óvakodjatok az elszigetelődéstől, ami rossz szokásokhoz és problémákhoz vezethet!”

– tanácsolta nekik a Szentatya, majd a hitre való nevelés fontosságát hangsúlyozta. A hitre kell nevelni, hiteles és igazi kereszténynek kell lenni. A keresztényeket kezdettől fogva üldözték, tehát ez nem új jelenség. Bár meglehet a kísértés, hogy egyfajta felhígított és langyos kereszténységet éljenek, nem szabad engedni neki. Szilárdnak kell maradniuk és ebben az értelemben bizonyos mártíromságot kell vállalniuk.

Végezetül a pápa a múlt tragédiáiról szólva elmondta, hogy ezeket jobban kellene tudatosítani ahhoz, hogy tanuljanak belőle a jövőre nézve és a békéért dolgozzanak. Az ideológia egy betegség – jelentette ki, majd mindenkit arra kért, hogy építse a harmóniát és támogassa a párbeszédet más kultúrákkal. Mondjanak nemet a háborúra!

Egy kétségbeesett és reménytelen világban az értékeinkre kell alapoznunk és a békére kell törekednünk.”

Ferenc pápa arra kérte az online találkozó egyetemistáit, hogy ezen dolgozzanak, majd megköszönte részvételüket, gondolataikat, amellyel segítettek neki jobban megérteni őket, tekintve, hogy most készül hozzájuk utazni. A Szentatya áldásával búcsúzott az ázsiai és óceániai térség egyetemistáitól.

A kezdeményezésben számos vatikáni hivatal közreműködött, egyebek mellett a Püspöki Szinódus Általános Titkársága, a Kommunikáció Dikasztériuma, a Világiak, Család és Élet Dikasztériuma, a Kultúra és Nevelés Dikasztériuma, valamint az Evangelizáció Dikasztériuma egyik szekciója.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír