Ferenc pápa üzenete Hirosimába: Át kell újra gondolni a halálos autonóm fegyverek fejlesztését

Nagy szimbolikus jelentőséggel bír a béke és a mesterséges intelligencia megvitatása abban a városban, amely még mindig szenved az atombomba következményeitől, amely 1945 augusztusában majdnem teljesen megsemmisítette a települést – szögezte le üzenetében a Szentatya.

A mesterséges intelligencia és a béke két kiemelten fontos kérdés. A pápa felidézte legutóbbi felhívását ez ügyben, amit olaszországi Pugliában tartott G7-csúcstalálkozó résztvevőihez intézett. A délolasz találkozón Ferenc pápa arra figyelmeztetett, hogy a döntéshozatalt emberi kézben kell tartani, ahelyett, hogy a gépekre hagyatkozunk. Akkor kifejtette, hogy „a gép számos lehetőség közül választ technikailag jól meghatározott kritériumok vagy statisztikai következtetések alapján. Az emberi lények azonban nemcsak választanak, hanem szívükben is képesek dönteni”.

A pápa a hirosimai találkozóra küldött üzenetében ismét aláhúzta, hogy az igazi döntésekhez emberi bölcsesség és értékelés szükséges, és a mesterséges intelligenciára való túlzott támaszkodás alááshatja az emberi méltóságot. Pontosan ezt láttuk Hirosimában és látjuk ma is, és „a világunkat érintő jelenlegi konfliktusok közepette – beleértve a háborúkat is – egyre többet hallunk erről a technológiáról” – mutatott rá a pápa. Döntő fontosságú tehát, hogy testvérekként egyesülve emlékeztessük a világot, hogy a fegyveres konfliktus tragédiájának fényében sürgősen át kell gondolni az olyan eszközök fejlesztését és alkalmazását, mint az úgynevezett halálos autonóm fegyverek, és végül be kell tiltani azok használatát. „Soha egyetlen gép sem dönthet úgy, hogy elveszi egy emberi lény életét” – ismételte meg a Szentatya a pápasága során tett számos felhívásának középpontjában álló gondolatot.

Üzenete végén Ferenc pápa azt kérte, hogy az emberiség előtt álló kérdések összetettségére tekintve „ismerjük el a népek és vallások kulturális gazdagságának hozzájárulását a mesterséges intelligencia szabályozásához”, mert ez „a technológiai innováció bölcs irányítása iránti elkötelezettségük sikerének kulcsa”. Végezetül reményét fejezte ki, hogy a hirosimai konferencia a testvériség és az együttműködés gyümölcsét termi, és imádkozott, hogy „mindannyian a béke eszközeivé váljanak a világ számára”.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír