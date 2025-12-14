Ferences jótékonysági koncert a Zeneakadémián – ezúttal a 800. jubileumok jegyében

A 2009 óta minden évben megrendezett ferences jótékonysági koncert négy tematikus része – Grecciói karácsony, Stigmatizáció, Naphimnusz és Tranzitus – felidézi Szent Ferenc életének és lelkiségének fő pilléreit, valamint ehhez kapcsolódva a ferences jubileumi évek (2023–2026) zenei és lelki örökségét. 2026-ban Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékeznek a kisebb testvérek.

A FRATRES Ferences Kórus és Zenekar és a Szent Angéla Iskola kórusai Patak Zita énekművész közreműködésével, Ménesi Gergely vezényletével lépnek színpadra.

Az est első fele a karácsony ferences ünneplését idézi meg Greccio történetével, majd a Stigmatizáció rész az alázatos és szegény Krisztus szenvedésének és a vele azonosuló Ferenc együttérző szeretetének zenei megjelenítését mutatja be. A koncert második felében a teremtett világért mondott hálát és dicséretet énekli meg a Naphimnusz, míg a Tranzitus Szent Ferenc boldog halálát, az örök életbe való átlépését jeleníti meg.

A koncert hagyományaihoz híven jótékonysági célt szolgál: az esemény bevételével a Gyöngyösön és Karácsondon működő Autista Segítő Központ gondozottjait és programjait támogatják.

A 2026-os ferences jótékonysági koncert a Zeneakadémia patinás nagytermében nemcsak zenei élményt kínál, hanem meghívást is a ferences szellemiség szelíd örömébe és a közös segítés ünnepébe.

Az esemény fővédnöke Sulyok Tamás köztársasági elnök és Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.

Műsor I. rész: Greccio:

A. Corelli: g-moll Concerto grosso, op.6 No.8

Esterházy P.: Harmonia caelestis: No. 21. Cur fles, Jesu

Esterházy P.: Harmonia caelestis: No. 18. Dormi Jesu

Esterházy P.: Harmonia caelestis: No. 3. Puer natus Stigmatizáció:

Crucis Christi mons Alvernae - himnusz

Duo Seraphim

C. Monteverdi: Adoramus te, Christe

J. Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán (Atyám, kezedbe ajánlom…, Földrengés) II. rész: Naphimnusz:

Naphimnusz

J. S. Bach: III. G-dúr Brandenburgi verseny (BWV 1048)

D. Buxtehude: Jesu, meines Lebens Leben (BuxWV 62) Tranzitus:

Salve Sancte Pater

O Sanctissima Anima

C. Porta: Voce mea

H. I. F. Biber: Plaudite Tympana

Január 17-én 17:00 órakor a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnáziumban nyilvános főpróbát tartanak, amelyen a részvétel regisztrációhoz kötött.

A január 22-i koncertre ITT lehet jegyet vásárolni.

Adományozásra IDE kattintva nyílik lehetőség.

Az Autista Segítő Központ a jótékonysági koncert bevételét intézményfejlesztésre szeretné fordítani, hogy még jobb környezetet teremtsen az autizmussal élő gyermekek és fiatalok számára.

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány több szociális intézmény fenntartója, köztük a gyöngyösi Autista Segítő Központé (ASK) is. Az 1999-ben alapított központ Magyarországon egyedülálló módon, komplex – oktatási-nevelési-szociális – segítséget nyújt autizmussal élő gyermekek és fiatal felnőttek, illetve családjaik számára. Jelen pillanatban az átmeneti és gyermekotthonokban huszonöt gyermek nappali, másik huszonöt állandó szociális ellátásban részesül, a karácsondi lakóotthonban pedig tíz felnőttnek biztosítanak ellátást és munkalehetőséget. Az intézmény számára az a legfontosabb, hogy a gyerekeket önellátásra neveljék, és képesek legyenek továbbtanulni. Ebben szüleik és hozzátartozóik is folyamatos támogatást kapnak.

További információ az intézményről és egyéb adományozási lehetőségekről az ASK honlapján olvasható.

Forrás és fotó: Ferences Média

Magyar Kurír