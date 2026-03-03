Férfiak Szent József zarándoklatára hívnak a pálosok

„A szervezők közös útra és imára hívnak minden férfit, hiszen van bennünk valami közös, függetlenül attól, honnan érkezünk vagy milyen életutat járunk. Legyen szó egy elkötelezett plébániai közösségben végzett szolgálatról, vagy egyszerűen a hétköznapok csendes helytállásáról – a meghívás most mindannyiunknak szól” – olvasható a pálos rend oldalán.

Várják azoknak a férfiaknak a jelentkezését, akik

– szeretik a Szentolvasót és tisztelik Máriát,

– gondos apaként és férjként vezetik családjukat,

– papként vagy szerzetesként szolgálják a közösséget,

– tagjai a Cursillo, az Exodus vagy bármely más lelkiségi mozgalomnak,

– úgy érzik, „térdeplő harcosok”, engesztelő vagy modern apostolok a világban.

Lelkiségi hovatartozástól függetlenül a kapuk mindenki előtt nyitva állnak. „Jöjjön el, és tapasztalja meg a férfiközösség erejét, ahol az ima és az elköteleződés összeköt bennünket” – biztatnaak a zarándoklathoz való csatlakozásra a pálosok.

Program

Budapest

10.00 Szent István tér – TÉRdeplő ima

11.15 Indulás Márianosztrára (személyautóval)

Márianosztra

12.30 TÉRdeplő rózsafüzér a kegytemplom előtt

13.15 Gyalogos zarándoklat a kálváriára

14.00 Keresztút a kálvárián

15.00 szentmise a szabadtéri oltárnál

(Időjárás függvényében alternatív helyszín: Magyarok Nagyasszonya-bazilika, Márianosztra, Pálosok tere 2.)

Szervezők:

Rákosfalvai Szent István Király Plébánia, Exodus90, Márianosztra Bazilika Plébánia, Magyarországi Pálos Rend, Mária Fiai Totus Tuus – TÉRden Álló Férfiak Szentolvasó Szövetsége és Missziója.

Forrás és fotó: Pálosrend.hu (kiemelt kép: Merényi Zita)

Magyar Kurír