Fogvatartottak zarándokoltak Csíksomlyóra

A jubileumi évben szervezett főegyházmegyei zarándoklatok között ez volt talán a szentév „legszűkebb” körű rendezvénye. Több mint egy éve kezdődött a szervezés; az ötletet örömmel támogatta a csíkszeredai fogház igazgatója, illetve Bodor Marius nevelési programokkal megbízott igazgatóhelyettes, aki személyesen is jelent volt a zarándoklaton.

A zarándoklaton a „nyitott rendszerben” fogvatartottak vehettek részt: azok, akiknek már csak kevés letöltendő büntetésük van hátra, illetve viselkedésükkel megbízhatónak bizonyultak, így dolgozni is járnak, és bekapcsolódnak a különböző nevelési programokba. A fogvatartottak rendőri kísérettel és szigorú biztonsági felügyelet mellett érkeztek a ferences kegyhelyre, ahol lehetőségük volt szentmisén részt venni, valamint szentgyónást elvégezni és a szentáldozás szentségében részesülni.

A felolvasott szentírási részletekre utalva Tamás József püspök prédikációjában Illés próféta és Keresztelő Szent János példáját emelte ki. Megjegyezte: Illés olyan tűz volt, aki a bűn sötét éjszakájában Istenért égett, és Isten iránti szeretetének tüzes szekerén szállt az égbe. Keresztelő Szent János Jézus útjának előkészítőjeként teljesítette küldetését. „Példájukkal arra hívnak, hogy életünkkel, hivatásunkkal, küldetésünk teljesítésével a nyomukban járjunk.

Mindannyian bűnösök és rabok vagyunk: gyengeségeink, hibáink rabságában élünk. Mindannyian bűnbánatra szorulunk, és mindannyiunknak kötelességünk a megtisztulás. Sorsunk ezért közös”

– fogalmazott a gyulafehérvári főegyházmegye nyugalmazott segédpüspöke.

A börtön célja az életmód megváltoztatására irányul, ezért a legfontosabb az, hogy az elítéltek megtalálják a belső örömet, amely által jobbá válhatnak. Ugyanez a karácsony üzenete is – hangsúlyozta a püspök. Arra kérte a jelenlévőket, imádkozzanak azért, hogy megszülessen bennük a remény, és ebben a reményben várják karácsony ajándékát és a szabadulásukat.

A magyar és román nyelven celebrált szentmise végén a zarándoklat főszervezője, Bálint Emil főesperes, a csíkszeredai Szent Ágoston-egyházközség plébánosa tájékoztatta a résztvevőket a jubileumi zarándoklat fontosságáról, és tolmácsolta Kovács Gergely gyulafehérvári érsek üzenetét, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni Csíksomlyóra, majd köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítették a fogvatartottak zarándoklatának megszervezését.

Ezt követően Fazakas Tibor és Bakos Szabolcs szabadéves kispapokkal beszélgethettek a résztvevők. Szó volt a jubileumi évek történetéről, a bűnöktől való lelki szabadulásról, az adventi koszorú kialakulásáról és jelképeiről, a karácsonyra készülődésről. Voltak, akik személyes lelkibeszélgetésre is jelentkeztek.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Csúcs Péter

Magyar Kurír