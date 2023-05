Folytatódott az Erasmus+ családpasztorációs képzés Budapesten

A 14 házaspár részvételével zajló program első képzési napjáról márciusban számoltunk be.

A második családpasztorációs szakmai napot Papp Miklós morálteológus tartotta április 15-én. A nap fókuszában a házasság állt. Szó esett a házasság szakaszairól, s hogy természetes, amikor egy-egy életszakasz végén válságjeleket tapasztalhatóak, azonban ezek nem jelentik automatikusan a házasság végét, hanem egy új életszakasz kezdetét jelentik. Az ilyenkor jelentkező nehézségek nem a házasság kudarcát jelentik, hanem szintlépést, amikor mindkét félnek bele kell rázódni az új helyzetbe.

A vitatkozás, konfliktuskezelés kultúrájának fontossága is előkerült, s hogy mennyire fontos a házastársaknak az asszertív kommunikációra törekednie nézeteltérés, ellenkező álláspont vagy vélemény esetén.

Az előadó – aki maga is férj és apa –, számos saját életéből vett példával illusztrálta az elhangzottakat. A családi spiritualitásra vonatkozóan is számos jó gyakorlat, javaslat hangzott el: napi egyéni és közös szentírásolvasás; teológiai olvasmányok (ne csak a hírekkel és bulvárral tömjük a fejünket); családi szentély kialakítása (Szentháromság, Krisztus, Szűzanya ikonokkal például); családi zarándoklat; évente egy-két alkalommal együtt menjen el gyónni a család). De krisztusibb élet felé vezethet bennünket a pénteki böjtök megtartása és a szerényebb életvitel is.

A házaspárok feladatokat is kaptak, melyek segítségével meghatározhatják, illetve fejleszthetik közös értékrendszerüket.

Elhangzott az is, hogy egy házasság, s benne az egyén milyen szakaszokon megy át a válás felé vezető úton. Fontos, hogy a környezetünkben lévő házaspároknak is tudjunk segíteni, ha azt tapasztaljuk, hogy esetleg válságba került a kapcsolatuk. Egy válságban lévő házasfél elutasíthatja a kívültől érkező észrevételeket, a segítséget, de fontos, hogy ebben az esetben se hagyjuk magára, álljunk mellette. A visszajelzésekből kiderült, hogy mindenki nagyon sok muníciót kapott a saját élete, házassága, családi élete fejlesztése vonatkozásában is, illetve hogy a körülötte lévők problémái felé érzékenyebb legyen.

Május 13-án, a harmadik képzési nap keretében B. Balogh Edit, a szegedi Talentum Alapítvány elnöke és Zsivkovitsné Gyenes Krisztina ügyvezető igazgató tartottak nagyívű interaktív szakmai tréninget az „Önkéntesség és szolgálat egyénként és házaspárként az Egyházban” témakörben. A képzésen résztvevő házaspárok először az önkéntesség fogalmával ismerkedhettek meg. Önkéntes az, aki szabad akaratából, belső indíttatástól vezérelve, ingyen, de felelősséget vállalva a munkájáért, a közjó érdekében, mások javára végez szolgálatot. Gandhi gondolata sokakat megérintett, miszerint „A legjobb módja annak, hogy megtaláld önmagad az, ha elveszíted magad mások szolgálatában.” Magyarországon még gyerekcipőben jár az önkéntes-menedzsment az Egyházban, mert nagyon komplex a feladat: meg kell találni, majd a jól megfogalmazott feladatra meg kell hívni (toborozni) az önkénteseket, akiket pontosan informálni, betanítani, majd ellenőrizni, értékelni, végül megköszönni, dicsérni is kell, és ehhez nagy munkabírású, jól felkészült, motivált önkéntes-menedzserek kellenek.

A nap során a trénerek folyamatos interakcióban voltak a résztvevőkkel: feladatok, kérdések, beszélgetések, visszajelzések tarkították a napot, melyek által a házasfelek egymás között, illetve egymással is sokat kommunikálhattak.

A jelenlévők sok hasznos ötletet kaptak ahhoz, hogy miként tudják a plébániai szolgálatokban az önkéntesek segítségét igénybe venni, hogyan kell őket megszólítani, motiválni, majd építő módon értékelni. Megtudhatták, hogy az önkéntesség lehet az egyik sarokköve a Ferenc pápa által is oly nagyon szorgalmazott „kapuk tágra nyitásának” és az Egyház „kilépésének” a világba. A sikeres önkéntestoborzások által nyithat az Egyház a jó szándékú, érdeklődő, de még kívülálló emberek felé is. A házaspárok szolgálata során nagyon fontos az, hogy találjanak olyan területet, amelyet mindketten magukénak éreznek, ahol együtt tudnak jó szívvel szolgálatot végezni, hogy az Egyházért és az Egyházban folytatott áldozatos munkájuk semmiképpen se távolítsa el őket egymástól, hanem inkább növelje házastársi egységüket. E terület megtalálása a résztvevők gyakorlati feladatai között is helyet kapott.

Mindhárom képzési nap délelőtti részét nyitottá tették a szervezők, hogy minél többen profitálhassanak az értékes előadásokból.

A nemzetközi Erasmus+ projekt párhuzamos képzései Erdélyben zajlanak. Ők az első képzési modult április 21-22-én önismeret témában Fleisz Kinga pszichológus vezetésével rendezték meg.

