Fotókiállítás nyílt Pasaréten Palkó Julián OFM és Kruppa Bálint Lajos OFM képeiből

Palkó Julián 1958. december 7-én született Bonyhádon. Kakasdon, bukovinai székely családban nevelkedett. Középiskolai tanulmányait Szekszárdon, a Műszaki Szakközépiskolában végezte, majd 1983-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán szerzett mérnöki diplomát. A Központi Fizikai Kutatóintézet munkatársa volt 1987-ig, amikor belépett a Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett Ferences Rendtartományba. 1991-ben végzett a BME mérnöktanári szakán, majd ugyanebben az évben örökfogadalmat tett a Kisebb Testvérek Rendjében.

1992. szeptember 21-én szentelte pappá Paskai László bíboros. Jelenleg a mátraverebély-szentkúti rendház tagja; ősztől Sümegen szolgál majd.

Julián atya számára a természet – azon túl, hogy a fényképek témáját szolgáltatja –

Isten teremtő szeretetének kézzelfogható jele.

Már egyetemista korában is fényképezett, de komolyabban a mátraverebély-szentkúti kegyhelyen végzett szolgálata idején fordult a fotóművészet felé.

Az elmúlt másfél évtizedben elsősorban a természetfotózás vált meghatározóvá számára. Felvételeit türelmes megfigyeléssel, a teremtett világ rendjét tiszteletben tartva készíti, etetés vagy kiépített leshelyek használata nélkül.

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Kruppa Bálint Lajos 1992. július 15-én született Budapesten. Hatévesen kezdett hegedülni, tizenegy éves korától pedig a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályában tanult; a hegedű mellett zeneszerzést is hallgatott. 2016-tól a Zeneakadémia Doktori Iskolájában folytatott tanulmányokat, disszertációjának témájául Igor Sztravinszkij hegedűre írt műveit választotta.

2020-ban lépett be a Kisebb Testvérek Rendjébe. Jelenleg a pasaréti rendház tagja, és teológiai tanulmányokat folytat a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskolán. Szeptembertől kezdi meg gyakorlati évét.

Lajos testvér fényképeit szemlélődő, kontemplatív figyelem hatja át. Célja nem elsősorban a dokumentálás, hanem a hangulatok, benyomások és a minket körülvevő világ finom rezdüléseinek megragadása. 2010-ben kapta első digitális fényképezőgépét, később pedig egy tükörreflexes gépre váltás jelentette számára a következő fontos mérföldkövet.

Esztétikai látásmódját nagyban meghatározza, hogy építész szülők mellett nőtt fel. Fotóin egyaránt megjelennek urbánus terek és építészeti részletek, templomok és szakrális motívumok, tájak és természeti formák. Különös vonzalommal fordul azonban az absztrakt kompozíciók, a fények, a textúrák, valamint a hétköznapok során véletlenszerűen felfedezett „talált tárgyak” és jelenségek felé is.

Felvételei gyakran nemcsak egy-egy teret, épületet vagy tárgyat ábrázolnak, hanem teljes atmoszférát közvetítenek: egy érzetet, egy nehezen megfogalmazható impressziót vagy egy pillanat belső igazságát.

A 12 prelűd cím önmagában is beszédes. Ahogyan a zenében a prelűd bevezetést, ráhangolódást vagy előjátékot jelent, úgy ez a tizenkét fénykép is csupán ízelítő Kruppa Bálint Lajos testvér gazdag és sokrétű fotóanyagából.

A kiállítás július 24-ig látogatható Budapesten, a Pasaréti Közösségi Házban, hétköznapokon 10 és 16 óra között. A belépőjegy ára jelképes: 500 forint.

Szöveg: Ádám Rebeka Nóra

Fotó: Palkó Julián OFM; Kruppa Lajos OFM

Forrás: Ferences Média

Magyar Kurír