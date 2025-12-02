Szabadedzés koncerttel – Felzárkózó települések Freestyle-fesztiválja a törökbálinti arénában

A felzárkózó településeken kiemelkedő esélyteremtő kezdeményezésként kap teret a sport, amely több helyszínen is beépült már a leszakadó közösségekért végzett szociális munkába. A rendszeres foglalkozások céltudatosságra, önfegyelemre és csapatmunkára ösztönzik a gyerekeket. Javul az iskolai teljesítményük, sikerélményekkel gazdagodnak, és megtanulják, hogy kitartó munkával komoly eredményeket is elérhetnek. Számukra a sport ezért nem csupán hobbi, hanem esély egy teljesebb életre.

Színes játékkínálattal, ügyességi próbákkal és különleges minifocimeccsekkel első alkalommal rendezték meg a Felzárkózó települések (Fete) program Freestyle-fesztiválját november 28-án a törökbálinti arénában. Ennek előzményeként a Fete sportszakterülete 2025 februárjában útjára indította a labdazsonglőrökkel, az ismert és népszerű Freestyle FC-vel közös foglalkozásait. Az új elemmel idén novemberig 90 helyszínre látogattak el országszerte. A hátrányos helyzetű gyermekeknek szóló, kibővített kínálat sikeresnek bizonyult: a leszakadó térségek fiataljai szép számmal vettek részt a kihívásokkal teli, vidám, játékos edzéseken, melyek az év során kétezernél is több gyermeket mozgattak meg.

Az idén startolt labdazsonglőrködéseket a törökbálinti Freestyle-fesztivállal koronázták meg. A városi arénába jutalomként az a több mint kétszáz gyermek kapott meghívást, aki nemcsak a Freestyle-megmozdulások, hanem más Fete-sportesemények rendszeres látogatója, és folyamatosan részt vesz az év közben tartott edzéseken is.

A záróeseményen egyedi szabályok, speciális pályák, játékok színes kínálata várta a meghívottakat, így a focizáson túl lehetett pingpongozni, tollaslabdázni és kipróbálni a különböző fitneszeszközöket. Emellett a legújabb sporttechnológia, a blazepod is bemutatkozott. Az egésznapos focifiesztán mindvégig jelen volt a Freestyle FC csapata, és fellépett a 2024-es X-Faktor győztese, Fehér Krisztián.

Szabó Milán, a Freestyle FC alapító tagja és Hamza Nabil, a csapat tagja az esemény szünetében a fete.hu-nak elmondta, rendkívül jó tapasztalatokat szereztek az egész éves turné során. Jó érzés látni, hogy az az egy-két óra, amit alkalmanként a gyerekekkel töltenek, igazi élményt ad a fiataloknak, akik olyankor elfeledik a hétköznapokban megélt nehézségeiket. Sőt közülük sokan úgy számolnak be az eseményről a közösségi oldalakon, mint akikkel „a világ legnagyobb dolga történt meg” azon a napon.

A labdazsonglőrök a Magyar Máltai Szeretetszolgálat révén ismerkedtek meg a Fete-programmal, így örömmel álltak a turné-kezdeményezés mellé. Bíznak a folytatásban is, sőt azt sem titkolják, az igazi céljuk az lenne, hogy idővel ellátogassanak az összes felzárkózó településre, és elvigyék az élményfutball örömét.

Főszámként három korosztály (U12, U14, U16) csapatai mérkőztek meg 3 a 3, illetve 1 az 1 elleni felállásban. Az előbbiben a csapatok ötből két kártyát húzhattak, ezzel a meccs alatt különböző előnyöket szerezhettek; utóbbi lényege pedig a két ellenfél közötti párharc és a „kötényezés” volt. A gyerekek emellett kipróbálhatták a rugóerőmérőt és a blazepodot, ami egy innovatív, fényalapú, mobilapplikáció által irányított edzőeszköz, mely különböző edzésprogramokkal fejleszti a reakcióidőt, a gyorsaságot és a mozgáskoordinációt.

A Freestyle-turné során a labdazsonglőrök havonta három napon összesen 9 településre látogattak el; az általános iskolai helyszíneken vagy épp a Jelenlét Pontokon egyaránt hatalmas lelkesedéssel fogadták őket a fiatalok. A csapat minden helyszínen egy zenés bemutatóval kezdte a programot, természetesen magukkal vitték a látványos Freestyle-trükköket, a technikai kihívásokat és ügyességi feladatokat, a pörgős, 2 a 2 elleni minimérkőzéseket és barátságos párharcokat, valamint a vidám, inspiráló légkört és a sport örömét. Az edzéseken a gyerekek bátran próbáltak ki új technológiákat, mint például a blazepod. Sokan meglepően kreatív megoldásokkal rukkoltak elő, és nem egyszer lehetett látni igazi „kötény-pillanatokat”, amelyek óriási örömöt szereztek mindenkinek.

Forrás: Fete.hu

Fotó: Majoros Árpád/Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír