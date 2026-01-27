Idén is megszervezik a gyermekre vágyók lelkigyakorlatát Mátraverebély-Szentkúton

„Istennek minden lehetséges” (Mk 10,27) mottóval tartanak lelkigyakorlatot gyermekre vágyó pároknak február 13. és 15. között Mátraverebély-Szentkúton, Csépányi Gábor atya vezetésével.

„Ezen a hétvégén Jézus elé hozzuk magunkat, vágyainkat, rábízzuk reményeinket – írják a szervezők a program beharangozójában. – Azon gyermekre vágyó házaspárokat hívjuk, akik szeretnék Istenre bízni helyzetüket: Mit, miért és hogyan tehetnek a gyermekáldásért a kinyilatkoztatás, az Egyház tanításának fényében?”

A lelkigyakorlatot az orvosi diplomával is rendelkező Csépányi Gábor atya vezeti; és tanúságtevő házaspárok, pszichológusok kísérik.

Olyan párok jelentkezését várják, akik először vennének részt a lelkigyakorlaton, és akiknek még nincs gyermekük. A részvétel kritériuma, hogy szentségi házasságban éljenek a párok. 

Jelentkezési határidő: február 5.

A jelentkezési link ITT található. 

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír

