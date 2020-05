Ha nem találod a szavakat – Hodász András imasorozatának 5. része a zsolozsmáról és rózsafüzérről

A Hogyan imádkozz? címmel induló, nyolcrészes videósorozatban Hodász András többek között olyan kérdésekben igyekszik útmutatást adni, hogyan imádkozzunk; mi az, ami segít az imában, s mi az, ami esetleg nehézségeket okoz – és e nehézségeket hogyan lehet áthidalni.

A sorozat április 24-i, első részében az igazi imát előkészítő öt szempontról beszélt Hodász András, ahhoz ugyanis, hogy imádkozni tudjunk, bizonyos hozzáállásra van szükség. A második részben néhány alapfogalmat tisztázott András atya, azért, hogy jól értsük, mi is történik imádság közben. A sorozat harmadik részében az imádság akadályairól volt szó. A negyedik részben András atya konkrétan az imáról beszélt, arról, hogyan is vágjunk bele.

A sorozat ötödik részében május 22-én pénteken a téma a kötött imádságokba való bevezetés volt.

Ma imafajtákat szeretnék adni nektek, mint ötletet. Mai témánk tehát a kötött imádság lenne, és a kötött imádságok közül is a két legáltalánosabbat, legelterjedtebbet fogom nektek bemutatni, amiről biztos hallottatok már, de szeretném ha néhány szempontot ezzel kapcsolatban ismernétek és tudnátok. Az egyik lesz a zsolozsma, a másik lesz a rózsafüzér.

Kezdjük a zsolozsmával. Zsolozsmáskönyvet talán már láttál papnak a kezében, ha voltál pappal táborban együtt, akkor láthattad, hogy reggelenként vagy esténként elvonul és kicsit egy ilyen nagy, érdekes, barnás könyvben lapozgat magában és mormog. Ezt hívják zsolozsmának, a papi zsolozsma, amit mi minden alkalommal öt alkalommal imádkozunk, a szerzetesek hét alkalommal imádkozzák. Ez az

Ószövetségből ered, az egyik zsoltárban van leírva, hogy napjában hétszer szól dicséretem, innen ered ez a hagyomány.

A zsolozsma lényege, hogy az ószövetségi 150 zsoltárt imádkozzuk végig, négy hét alatt. Ez annyira ősi imádság, hogy már Jézus és a tanítványai is ezt imádkozták, nem konkrétan így a katolikus zsolozsmát, tehát Jézusnak nem volt ilyen zsolozsmás könyve, de

Jézus korában is szokás volt az, hogy a 150 zsoltárt, mint rendszeres imádságot elmondták.

Ha emlékeztek rá, amikor Jézus elvégezte az utolsó vacsorát, akkor utána elénekelték a hálaadó zsoltárt, és kimentek a Getszemáni-kertbe. És amikor Jézus a kereszten volt, és azt mondta, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, az is egy zsoltári imádság volt, tulajdonképpen esti imát mondott Jézus. Tehát

egy nagyon ősi hagyományt követünk, amikor a zsolozsmát mondjuk.

Na most… egy ilyen zsolozsmás könyv elég sokba kerül, és nem is ez a legnagyobb probléma vele, hanem hogy elég bonyolult a használata, nekem amikor gimnazista voltam, egy atya megpróbálta elmagyarázni, nem értettem meg. Végül a szemináriumban értettem meg, hogyan kell használni. Ha neked ez magadtól sikerül, akkor nagyon király vagy, sokkal okosabb vagy, mint én. Viszont ha annyira vagy okos, mint én, éppenséggel, akkor nagyon javaslom neked a zsolozsma applikációt. Tudniillik ügyes fejlesztők kifejlesztették, mégpedig ha jól tudom, jezsuita atyák, amiért az Isten áldja meg őket, kifejlesztették a zsolozsma applikációt, minden platformra, ami ugyanúgy működik, mint minden más applikáció, rányomsz, és ki tudod választani, hogy melyik imaórát tudod elmondani, vannak beállítások, be tudd állítani, hogy mekkora legyen a betűméret, stb. Amennyire én tudom, egyedül az iPhone-ra működik, hogy akár fel is olvassa neked, tehát segít neked, egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy papoknak segítség, amikor mondjuk vezetés közben zsolozsmázunk, zárójel bezárva, ezt el ne áruljátok a püspök atyáknak. Szóval és itt kiválasztod, hogy melyik imaórát szeretnéd elmondani, egyszerűen ráklikkelsz, és máris mondhatod az imádságot, ha énekes vagy, akkor lehet énekelni is. Ez lenne akkor a zsolozsma imádság.

A zsolozsmának az a lényege, hogy meg tudod szentelni vele az egész napot,

tehát van reggeli, napközi, estei és éjszakai imádság is, tehát meg tudod azt csinálni, hogy minden napszakodban benne legyen egy kicsit az ima.

Rózsafüzér… Amit itt a kezemben tartok, ez nem egy egészen klasszikus rózsafüzér, én magam csináltam magamnak, ez tulajdonképpen egy Csotki, ami úgy van megcsinálva, hogy Csotkit (tehát Jézus-imát), és rózsafüzért is lehessen vele mondani, tehát tíz göbönként van egy nagyobb göb, az egyik már sajnos letört róla, de hát így jártunk. Ez egy százszemes rózsafüzér, tehát két rózsafüzért lehet vele elmondani, egy irgalmasságot és egy hagyományosat egybe.

Mi a helyzet a rózsafüzérrel?

A rózsafüzér szerintem egy kicsit méltatlanul háttérbe szorult ma, a mi generációnk imagyakorlatából, és én ezt nagyon-nagyon fájlalom.

Sokan azt gondolják, hogy a rózsafüzér az egy olyan dolog, amit kizárólag a Rózsafüzér Társulat, a nyugdíjas nénik mondhatnak, mert az nekik való. Szerintem

a rózsafüzér egy hihetetlenül erős imádság, nagyon nagy erejű imádság, ezt fogod tapasztalni az életedben, ha csak napi egy rózsafüzért elmondasz, teljesen átformálja, átalakítja az életedet, és az istenkapcsolatodat.

Másrészt pedig egy olyan imádság, ami nagyon sok élethelyzetben mondható. Ugye a zsolozsmához csak le kell ülnöd, csak olvasnod kell, persze lehet azt is mondani mondjuk metrón ülve, miért ne lehetne, én is szoktam metrón zsolozsmázni, de a rózsafüzér az, amit tudsz sétálás közben, sorban állás közben mondani, mert most éppen sorban kell állnod, hogy bejuss a Dechatlonba, tudsz karanténban mondani, ha még éppen karanténban vagy. Tehát a rózsafüzér bármikor nálad lehet, be tudod gyűrni a zsebedbe, és bárhol, metrón, buszon, villamoson, tényleg, amíg vársz valamire, amíg betölt a Youtube-videó, ha tárcsázós interneted van, addig nyugodtan mondhatod a rózsafüzért.

Azt, hogy konkrétan mit kell mondani a rózsafüzérben, azt most azért nem mondanám el, mert az nagyon hosszú lenne és egy egyszerű Google-kereséssel egy pillanat alatt megtalálod, természetesen Miatyánkok és Üdvözlégyek váltakoznak benne, alapvetően egy Miatyánk és tíz Üdvözlégy az egytized rózsafüzér a teljes rózsafüzér öttizedből áll.

Vannak hozzá titkok, amik Jézus életének egyes eseményeit mondják el. Ez azért izgalmas, mert a rózsafüzér egy olyan imádság, ami bár Üdvözlégy Máriákat tartalmaz, de tulajdonképpen Jézus életéről elmélkedik. Kicsit azt tudnám mondani, hogy

ezzel az imával odaállsz Mária mellé és Mária szemszögéből nézed végig Jézus életének a titkait.

És ami utolsó gondolatként nagyon fontos a rózsafüzérhez, hogy igazából elmélkedő imádság. Ugye itt nem azon van a hangsúly, hogy minden egyes szóra odafigyelj, hanem sokkal inkább az, hogy

ahogy mondod a rózsafüzért, egy ilyen imádságos hangulatba ring a lelked, ha szabad ezt így mondanom, és tulajdonképpen elmélkedsz, nem is minden egyes szón, hanem igazából Jézus életének az eseményein.

Azért is nagy erejű ez az imádság, mert gyakorlatilag minden egyes szava a Bibliából van, tehát ez szinte egy biblikus elmélkedés. Ezért nagyon-nagyon ajánlom. És ennek segítségével végig tudsz menni Jézus fogantatásától elkezdve a feltámadásáig életének a nagy eseményein. Hogyha ilyen lelkülettel mondod a rózsafüzért, akkor tulajdonképpen

folyamatosan Jézus életén elmélkedsz, tehát megvalósítod azt, amit jelent Jézus tanítványának lenni, hogy őt követed, őt figyeled, őt akarod ilyen módon lemásolni, és az ő életében akarsz részesülni.

Ez két nagyon egyszerű imádság volt a mai napra, két kötött imádság. A kötött imádságoknak nagyon nagy előnye az, hogy fix idejűek, tehát nem lehet azt mondani, hogy most elkezdek imádkozni, mondok két mondator, és mennyire kiáradtam, akkor ennyi volt mára, hanem igen, erre kell az elköteleződés, erre szánd rá az idődet, és

ezek a kötött imádságok segítenek neked akkor, ha nem találod a szavakat.

Ha viszont találod a szavakat az imádsághoz, és jobban szereted a saját szavas imákat, na, arról a következő videóban fogok beszélni.

Addig is imádkozzatok, kommenteljetek, kérdezzetek, és nagyon fontos, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, de ezt már azt hiszem mondtam. Sziasztok!

Fotó: Merényi Zita

Bodnár Dániel/Magyar Kurír