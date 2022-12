Harmincéves a kisteleki betlehemes csapat, akik még a pápánál is járhattak

Miután az ünnepek előtt már több városi intézményben bemutatta produkcióját a kisteleki betlehemes csapat, karácsony első napján a Szent István király katolikus templom adta a díszletet és a színpadot. A közönség vastapssal jutalmazta a nívós produkciót.

„Kisteleken harminc éve van betlehemes csapat, akkor kezdtem ezzel foglalkozni. Mi a gyerekekkel írjuk a történeteket, és még soha nem adtuk elő ugyanazt. Most nyolcadikos és már középiskolába járó diákjaim segítettek, ezért is lett a sztori az időutazás, amelynek során három fiatal suhanc Betlehemben találja magát, Jézus születésének idején” – mondta az 53 éves Harmat József általános iskolai tanár, hitoktató és kántor.

Hozzátette: nagyon jó, öröm volt látni a padsorokban az egyik korábbi öreg pásztort és Máriát, utóbbi már két gyereket nevel.

A betlehemes csapat – amelynek ezzel az elnevezéssel Facebook-oldala is van – ismét indult az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány, főleg a Kárpát-medencére kiterjedő versenyén, amelyen száz együttes méreti meg magát. A kistelekiek minden részvételüknél nyertek, eddig ötször. Így juthattak el Ferenc pápához a Vatikánba, és vehettek részt egy egyhetes horvátországi nyaraláson. A jelmezeket eddig a mindig sokat segítő Bolford Zsuzsa néni készítette, idén a korábbiakból válogattak.

„A versengés január 22-éig tart, munkánkat naplóval dokumentáljuk, ez általában százoldalas és a zsűri mindent pontoz, ami abban található, például dicsérő bejegyzéseket, sajtómegjelenéseket, azonkívül a jelmezeket, az előadást, annak vicces és csoportos jeleneteit, és nagyon, kiemelten fontos az adománygyűjtés” – közölte Harmat József.

A városban tizenkét üzletben helyeztek el gyűjtőládákat, amelyeket január 15-éig tölthetnek meg pénzzel a betérők, ugyanez a határidő igaz a három felajánlott festmény licitjére is. Amikor összeszedik a dobozokat, kisebb csoporttal bemutatják betlehemesüket, amelynek eddig hét nagy előadása volt, összesen 2500 nézővel. Emellett New Yorkban, a helyi magyarok tévécsatornáján is leadták egyik DVD-jüket, amellyel nagy sikert, elismerést arattak.

„Kollégáim, ismerőseim mindig mondják, hogy bírják a lábaim a sok futkorászást, rohangálást. Erre azt válaszolom: minden este lábat cserélek. Hívő ember vagyok, és amikor hazaérek, letérdelek, Istenhez imádkozok és reggelre kipihenek mindent. Mert a lábaim arra valók, hogy elvigyem Krisztust mindenhová” – árulta el Harmat József.

A kisteleki betlehemesek munkásságát Orbán Viktor miniszterelnök; felesége, Lévai Anikó és Novák Katalin köztársasági elnök is jól ismeri. A miniszterelnöknek és feleségének küldtek már a műsorokról DVD-felvételeket, idén levelet írtak nekik. Válaszul gratulációkat zsebelhettek be és külön megköszönték nekik, hogy a csapat idén – az orosz–ukrán háború idején – határozottan kiáll a békéért.

Forrás: delmagyar.hu/Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Imre Péter

Magyar Kurír