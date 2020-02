Hatalmas felvonulást tartottak Nigériában az üldözött keresztényekért

A CAN azután hirdette meg a böjtöt és a menetet, hogy január 20-án a Boko Haram tagjai lefejezték az egyesület egyik vezetőjét, Lawan Andimit. De az országban régóta súlyos a helyzet: Az Open Doors keresztény emberi jogi szervezet jelentése szerint jelenleg Nigéria a legveszélyesebb ország a Krisztus-hívők számára, a fuláni törzsek és a Boko Haram iszlamista szektás mozgalom, valamint az Iszlám Állam Nyugat-afrikai Tartományának támadásai miatt.

Nigériában tavaly közel 1500 keresztényt öltek meg vallás elleni gyűlöletből; 2019 szenteste tizenegy keresztényt gyilkoltak meg szélsőséges iszlám terroristák. Idén januárban pedig körülbelül százan haltak meg terrortámadások, illetve a muszlim pásztorok és a keresztény gazdák közötti összecsapások következtében.

Több egyházi vezető és közéleti személyiség is azzal vádolja az ország muszlim többségű kormányát, hogy lehetővé tette a keresztények üldözését, és szinte semmit nem tesz az emberek védelme érdekében.

A CAN felhívásában arra kérte a különböző keresztény felekezetekhez, közösségekhez tartozó híveket, hogy templomuk környékén tartsanak körmenetet, imádkozva, hogy Isten akadályozza meg a további erőszakot, valamint hogy nemzetközi segítséget kapjanak a helyzet megoldásához. A szervezet arra is kérte az egyházakat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a médiával, hogy minél többen megismerjék a nigériai keresztények helyzetét, és a közösségi médiában is adjanak hírt a megmozdulásról. A felhívásra válaszolva Nigéria 28 államában összesen több mint 5 millió ember vonult ki az utcákra.

Forrás: International Christian Concern; Christianity Today

Fotó: CAN/ Christianity Today

Magyar Kurír

(sza)