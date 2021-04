Hazájának szeretne segíteni a Hungary Helps Program nigériai ösztöndíjasa

Afrika déli részén a keresztények, míg az északi országokban a muszlimok élnek többségben. Nigéria épp azon választóvonalra esik, ahol már magasabb arányban találunk keresztény közösségeket, de az uralkodó vallás az iszlám. Ennek egyik következménye, hogy a keresztényüldözés ebben az országban is egyre nagyobb méreteket ölt. Krisztusba vetett hitükért keresztények százai szenvedik el évről évre az iszlamista szélsőséges Boko Haram és más terrorista csoportok kegyetlenségeit.

A terroristák gyerekeket rabolnak el, hogy katonákká képezzék ki őket, hetente történnek gyilkosságok, keresztény vezetőket, papokat, szeminaristákat – és válogatás nélkül bárkit megölnek, aki keresztény. A keresztényüldözés Afrika országaiban a legsúlyosabb probléma.

Nigériában karácsonykor templomot, kórházat gyújtottak fel, ugyanakkor éppen ezen a kontinensen nő a legnagyobb mértékben a keresztények száma. Üldöztetésük, a népük és egymás iránti szeretetük erősíti őket, hitükért az életüket is feláldozzák, élik az evangéliumot.

Ahogyan arról a Magyar Kurír is beszámolt, 2021 januárjában nyolc gyereket raboltak el Nigériában egy árvaházból gyerekkatonának. Az állami hatóságok a Boko Haram terrorszervezetnek tulajdonítják az emberrablást. A fegyveresek három felnőttet is magukkal vittek, de nekik sikerült elmenekülniük. A nigériai egyház akkor ismételten felhívással fordult a kormányhoz annak érdekében, hogy erősítse meg a biztonságot, különösen az oktatási és vallási intézményekben.

A Hungary Helps Program, Magyarország humanitárius segítségnyújtása gyors és hatékony támogatást jelent a válságövezetekben élő áldozatoknak, valamint az üldözött keresztényeknek. Ennek köszönhetően keresztény fiatalok százai élhetnek félelem nélkül, legalább addig, ameddig hazai egyetemeinken folytatják tanulmányaikat. Ezt követően pedig szakemberként hazatérve ők is segítségükre lehetnek népüknek, keresztény testvéreiknek.

2020 szeptemberében összesen 170 keresztény ösztöndíjas hallgató kezdte meg tanulmányait magyar felsőoktatási intézményekben, köztük a Debreceni Egyetemen, köztük a 26 éves Elizabeth Ayoade Adeyemo, aki 2019 szeptemberében több társával együtt érkezett Nigériából hazánkba a program keretében. Elizabeth egy közel 400 ezer lakosú nyugat-nigériai városban, Shakiban él szüleivel és testvéreivel együtt, ahol a lakosság 70 százaléka muszlim, 30 százaléka pedig keresztény.

2011 januárjában tértem meg, én ezt újjászületésnek nevezem, életemben ez a legszebb dolog, ami valaha történhetett velem”

– fogalmazott a Elisabeth, akinek öt féltestvére és egy édestestvére van. Az édesanyja muszlim volt, aki szintén édesapja hatására keresztelkedett meg.

A nigériai keresztény lány fontos küldetést tűzött ki maga elé: népe megmentésén fáradozik. A Hungary Helps Program támogatja elképzelésének megvalósításában, hazánkban lehetősége nyílik nyugodt körülmények között élni és tanulmányai folytatása közben hitére és kutatásaira koncentrálni. Jelenleg mesterszakon tanul a Debreceni Egyetem élelmiszer-biztonsági szakán. A diploma után szeretné a PhD-fokozatot is megszerezni, hogy kutatásait még magasabb színvonalon folytathassa majd.

Magyarországon nagyon jó, itt szabadon, félelem nélkül élhetek – jellemezte a helyzetet Elizabeth a beszélgetés során. Hozzátette:

Ezt a különleges kegyelmet Istennek köszönhetem, és mindent megteszek, hogy ezt az ajándékot továbbadjam a népemnek, melyet szenvedélyesen szeretek.

Az alultápláltság és az éhezés nagyon nagy probléma Afrikában. A szaharai országokban az emberek nem férnek hozzá jó minőségű ételhez és vízhez. Az ötéves kor alatti gyermekek a fehérje- és energiahiány miatti alultápláltságtól szenvednek. Úgy érzem, tennem kell valamit.”

Elisabeth legfőbb célkitűzése az, hogy megtalálja azt az élelmiszert, amihez minden éhező hozzájuthat. Olyan magas proteintartalmú és kedvező árfekvésű keksz előállításának módját szeretné megtalálni, amelyhez a legszegényebb gyerekek is hozzájuthatnak majd. Egyetemre is azért jelentkezett, hogy a terve megvalósításához megfelelő tudáshoz jusson. Alapdiplomát Afrikában is az élelmiszer-tudományi szakon szerezte meg 2016-ban, ezt a szakirányt folytatja a Debreceni Egyetemen.

Sokat imádkozom, hogy minél jobban sikerüljenek az elemzések, hogy tudásomat kamatoztathassam Afrika népéért.”

Afrikában sokféle rovart használnak étkezési célra. Elizabeth ezek legtöbbjét megismerte és tanulmányozta alapképzése során, közben rátalált arra a fajra, amely több mint 50 százalékos fehérjetartalma és gazdag ásványianyag-tartalma miatt ígéretes alapanyagnak tűnik.

Az interjú teljes terjedelemben ITT olvasható.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír