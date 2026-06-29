Helyi kézművesek jelentkezését várja az ezeréves Váci Egyházmegye az őszi jubileumi napra

A vásár célja, hogy bemutatkozási és árusítási lehetőséget biztosítson a helyi keresztény kézműves alkotóknak. A vásárban való részvétel ingyenes.
Helyszín:
2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. (a püspöki palota előtti füves terület és szemben lévő parkoló)
Időpont:
2026. szeptember 19. (szombat), 9.00–19.30
Jelentkezés menete:
Jelentkezni 2026. augusztus 15-ig lehet a kultura@vaciegyhazmegye.hu e-mail-címen.
Kérik, a jelentkezésben szerepeljen:
• rövid bemutatkozás,
• a készített termékek leírása,
• (ha van) közösségi médiafelület linkje.
A vásáron kizárólag számlaképes alkotók vehetnek részt.
A szervezők a kiállítók számára helyet és áramvételi lehetőséget biztosítanak, az asztalról, a berendezésről és a szükséges világításról azonban a résztvevőknek kell gondoskodniuk.
A kiállítói helyek száma korlátozott, a jelentkezések elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.
A Váci Egyházmegye szeretettel várja a jelentkezéseket, hogy minél többen megismerhessék az értékes, keresztény szemléletű kézműves munkákat.
Forrás: Váci Egyházmegye
Fotó: Merényi Zita (archív); Váci Egyházmegye
Magyar Kurír
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