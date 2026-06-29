Helyi kézművesek jelentkezését várja az ezeréves Váci Egyházmegye az őszi jubileumi napra

A vásár célja, hogy bemutatkozási és árusítási lehetőséget biztosítson a helyi keresztény kézműves alkotóknak. A vásárban való részvétel ingyenes.

Helyszín:

2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. (a püspöki palota előtti füves terület és szemben lévő parkoló)

Időpont:

2026. szeptember 19. (szombat), 9.00–19.30

Jelentkezés menete:

Jelentkezni 2026. augusztus 15-ig lehet a kultura@vaciegyhazmegye.hu e-mail-címen.

Kérik, a jelentkezésben szerepeljen:

• rövid bemutatkozás,

• a készített termékek leírása,

• (ha van) közösségi médiafelület linkje.

A vásáron kizárólag számlaképes alkotók vehetnek részt.

A szervezők a kiállítók számára helyet és áramvételi lehetőséget biztosítanak, az asztalról, a berendezésről és a szükséges világításról azonban a résztvevőknek kell gondoskodniuk.

A kiállítói helyek száma korlátozott, a jelentkezések elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.

A Váci Egyházmegye szeretettel várja a jelentkezéseket, hogy minél többen megismerhessék az értékes, keresztény szemléletű kézműves munkákat.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Merényi Zita (archív); Váci Egyházmegye

Magyar Kurír