Hévíz küldöttsége főzött vacsorát a Vatikán menhelyein a rászorulóknak

A jótékonysági kezdeményezést Hévíz Önkormányzata és a Hungarikum Programiroda valósította meg az Agrárminisztérium támogatásával, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a magyar Szentszéki Nagykövetség segítségével.

Lendvai Szabolcs szakács vezetésével a hévízi csapat szürkegulyást készített, több mint száz férfi számára biztosítva meleg ételt két egymást követő este a Vatikán Államhoz tartozó két menhelyen, amelyeket még Ferenc pápa nyitott meg. Az egyiket Teréz anya nővérei működtetik, és az utcán élők térhetnek be vacsoraidőben, a másik segélyközpontban szállás is található.

A vatikáni menhelyek konyháin aktív részt vállalt a munkából Miklósi Beatrix, a Hungaricum Programiroda igazgatója, valamint jelen volt Kiss László hévízi esperes és Szalontai István Balázs, Alsópáhok plébánosa is

A Naszádos Péter polgármester vezette delegáció részt vett a pápai audiencián, amelyen aranyozott faragott táblát adtak át az egyházfőnek. A Vatikánnak ajándékozott művet Burucs Szabolcs készítette, és egy másik példányát Hévízen állítják ki.

Naszádos Péter az MTI-nek elmondta, hosszabb távú kapcsolatot építenek ki a pápai állam intézményeivel. A vatikáni menhelyeken való ételosztást jövőre is megszervezik, hogy hagyománnyá váljon.

A városvezető előzetesen beszámolt arról, hogy október 22-én a hévízi Szentlélek-templomban elhelyezték Szent II. János Pál vérereklyéjét. A szertartást Takáts István veszprémi érseki helynök és Kiss László esperes vezette.

A polgármester azt is elmondta, hogy Hévíz kiépíti Európa első kerékpáros zarándokútját, amely a várostól Szigliget, Balatonszepezd, Balatonfűzfő, Litér érintésével Veszprémig vezet. Az útvonal a szeptember 6-án boldoggá avatott Bódi Mária Magdolna élete állomásain halad majd végig.

Forrás: MTI

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír