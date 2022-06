Hitoktatók Te Deumát és az egyházmegyei hittanverseny díjátadóját tartották Szombathelyen

Fekete Szabolcs Benedek szentbeszédében a határtalan szeretetre, határaink feszegetésének fontosságára hívta fel a figyelmet. A hitoktatóknak – ahogyan minden Krisztus-követő embernek – át kell lépniük saját határaikat, meg kell tanulniuk

határtalanul szeretni, határtalanul megbocsátani, határtalanul hinni még a leglehetetlenebb helyzetekben is; szükség van a szeretetnek erre a szent pazarlására,

hiszen nem szeret eléggé az, aki nem túlságosan szeret, és nem ad eléggé az, aki csak a feleslegéből ad – mondta a püspök homíliájában.

A hálaadó szentmise után került sor az idén nyugdíjba vonuló Németh Erika szociális testvér köszöntésére. Köszöntésről volt szó elsősorban, nem búcsúzásról, hiszen Erika testvér tapasztalatára, munkájára, segítségére ezután is számíthat az egyházmegye és a hitoktató kollégák.

A délelőtt a 2021/22-es tanév online hittanversenyében részt vevő gyermekek díjazásával folytatódott. Ezen a napon a zalai régióban élő óvodások és általános iskolások vehették át jutalmukat a kétfordulós versenyen elért teljesítményük alapján a hitoktatási iroda vezetőjétől, Pontyos Ildikó szociális testvértől.

A program érdekes beszámolóval ért véget: márciusban az egyházmegye három hitoktatója szentföldi zarándoklaton járt, útjukról képvetítéssel kísért élménybeszámolót tartottak.

A hittanversenyen részt vevő Szombathely környéki gyerekek jutalmazására pedig június 20-án, hétfőn került sor a szombathelyi székesegyházban, ahová sok hittanos diák érkezett hitoktatójával vagy szüleivel együtt. A díjkiosztó keretében a résztvevők két képes összeállítást is megtekinthettek, amelyek a hittanverseny „Szelfi a szentekkel” és „Szelfi egy atyával” című feladatai alapján készültek. A díjakat Rácz Ágoston diakónus adta át, aki a hittanverseny második fordulójában „maga is feladat volt”, és akit 2022. június 25-én, szombaton szentelt pappá Székely János megyéspüspök.

Idén az egyházmegyei hittanverseny különlegessége és örömteli eredménye volt az is, hogy más egyházmegyékből – sőt egy pozsonyi óvodás kislány személyében még más országból – is voltak vállalkozó szellemű résztvevők. Közülük egy 6. osztályos lány a Győri Egyházmegyéből személyesen is megjelent, és átvette jutalmát a szombathelyi díjátadón. Postai úton a többieknek is eljuttatják a megérdemelt okleveleket és ajándékokat.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye



