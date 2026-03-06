Hivatalosan is egyházi tulajdonba került a Görögkatolikus Metropolitai Hivatal épülete

A város 2015-ben adta az Egyház ingyenes hasznosításába a Petőfi tér 8. és 9. szám alatti ingatlanokat. A döntés azután született, hogy Ferenc pápa megalapította a Görögkatolikus Metropóliát, s annak székhelyéül Debrecent jelölte ki.

Tíz évvel később, 2025-ben Debrecen közgyűlése úgy döntött, a Petőfi tér 8. szám alatti ingatlan tulajdonjogát átadja a Görögkatolikus Metropóliának.

A tulajdonjog hivatalos átadását március 5-én tartották a metropolitai hivatalban.

Az esemény kezdetén rövid vetítéssel bemutatták, milyen volt az épület a 2015-ös átadáskor és milyen lett a felújítást követően.

Ezt követően a görögkatolikus kispapok kórusa énekelt. Kalász Nándor, Erdei Ákos és Koszta János jóvoltából a görögkatolikus utrenye szertartásból az Istenszülőt magasztaló ének hangzott el görög nyelven.

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita köszöntőjében úgy fogalmazott: Isten tervét valósítjuk meg azzal, hogy Debrecenben kapott helyet az egész Magyarországot lefedő Görögkatolikus Metropólia, illetve a Hajdúdorogi Főegyházmegye központja. Az épület az egyházi tevékenységen kívül gyerek- és ifjúsági programoknak, képzéseknek is teret adott már.

A főpásztor felidézte, hogy a felújított épület átadásakor azt mondta: Egyházunk szeretne bekapcsolódni Debrecen kulturális és társadalmi életébe is. „Remélem, a város vezetése is úgy látja, hogy ennek az ígéretünknek eleget tettünk. A város és a görögkatolikus egyház együttműködése pedig továbbra is gyümölcsöző lesz az itt élők és az egész társadalom javára” – zárta beszédét a metropolita.

Papp László polgármester köszöntőjében kiemelte: mindaz az áldozat, amit a város az elmúlt évszázadokban a magyar kereszténység ügyéért meghozott, „méltóvá és érdemessé tették Debrecent arra, hogy a magyarországi görögkatolikus egyház központja legyen”. A város vezetője emlékeztette a jelenlévőket az 1914-ben Miklósy István görögkatolikus püspök ellen elkövetett bombamerényletre, melyet a püspök túlélt, három ember viszont életét vesztette.

Az a tevékenység, amelyet a görögkatolikus egyház az oktatás, a szociális szféra és a hitélet terén az elmúlt évtizedben végzett, a magyar társadalom számára is hasznos volt, nemcsak Debrecenben, hanem egész Magyarországon. Éppen ezért döntöttek úgy a Görögkatolikus Metropólia megalapításának 10. évfordulóján, hogy átadják az épület tulajdonjogát – mondta Papp László polgármester.

Köszönetet mondott Kocsis Fülöp érseknek és a görögkatolikus egyház valamennyi munkatársának mindezen tevékenységért. „Büszke vagyok rá, hogy én lehetek az a polgármester, aki segíthette döntésével ennek a fantasztikus egyháznak a fejlődését” – zárta köszöntőjét.

A találkozó végén ismét a kispapok kórusa énekelt.

Az épület hasznosítása 10 év távlatából

A Debrecen, Petőfi tér 8. szám alatti ingatlan 1912-ben épült; eredetileg körfolyosós bérház volt utcafronti üzletekkel. A II. világháborúban lebombázták a ház hátsó részét.

Az évtizedek során sokféle használója volt az épületnek; legutóbb a Hatvani Istvánról elnevezett kollégium működött benne.

A 2015-ben történt, ingyenes használatba adást követően megkezdődött az épület teljes körű felújítása, melynek egyik leglátványosabb része az új belső udvar, üvegfallal és üvegtetővel. A belső udvar tengelyében épült meg a lift, helyreállítva a függőfolyosók körbejárhatóságát. Pince nélkül számítva az ingatlan hasznos alapterülete összesen 2300 négyzetméter. A felújított épületet 2017. április 29-én adták át.

A Görögkatolikus Metropolitai Hivatal ad helyet a Szent István tiszteletére szentelt kápolnának, a Hajdúdorogi Főegyházmegye Érseki Hivatalának és több intézményének, köztük a gazdasági hivatalnak, a Görögkatolikus Metropóliai és Főegyházmegyei Levéltárnak, a hitoktatási, oktatási, építésügyi, pályázati és sajtóirodának.

A tulajdonjog átruházásával egyszerűbbé és hatékonyabbá válnak a Görögkatolikus Metropólia hitéleti feladatai, illetve a közfeladatok ellátását szolgáló ingatlan működtetése, felújítása.

Az épület a Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartási és igazgatási központjaként is működik, mely régiós feladatokat is ellát a nagy intézményfenntartó egységek és az azokhoz tartozó intézmények működtetése révén.

Fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye; Tóthné Espán Margaréta

Szöveg: Tóthné Espán Margaréta

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír