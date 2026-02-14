Hivatás, kitartás, hit és felelősség – Jubileumot ünnepeltek a Patrona Hungariae Iskolaközpontban

Szentmisével kezdődött a jubileum ünneplése. Az alkalomra egybenyitották a kápolnát és az iskolaközpont dísztermét.

Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspökkel koncelebráltak a Patrona korábbi iskolalelkészei, Berán Ferenc és Mosolygó Péter, valamint az intézmény életét jelenleg kísérő Baggi Michele FSCB, a Borromeo Szent Károly Missziós Papi Testvériség misszionáriusa, a budapest-ferencvárosi Assisi Szent Ferenc-templom plébániai kormányzója.

Martos Levente Balázs szerint

egy-egy jubileum arra figyelmeztet, hogy ne feledjük, amit kaptunk.

Tévedés azt gondolni, hogy az idő mindent megszépít, és az embernek bizony nemcsak a jóra kell emlékeznie. Aki látja a hibát, a nehézséget, az azt is látja, hogy Isten ebben is ott van az ember mellett – fogalmazott. „Mindent meg kell fontolni, meg kell látni az élet gazdagságát, mindazt az értéket, amelybe ki-ki beletette a fáradozását, hogy a másiknak élete legyen.”

A püspök az iskolanővérek konstitúciójából idézve elgondolkodatott arról, mit jelent a nevelés. „A kibontakozáshoz kell segíteni az embereket” – ami meglátása szerint mindkét fél – nevelő és nevelt – részéről nagy feladat. Az ember Isten képmása: ez azt jelenti,

mindenkiben van valami, amivel szebbé, jobbá tudja tenni a világot, élhetőbbé az életet.

A püspök szerint a nevelésben biztosítani kell azt a jelenlétet, amelyben a másik meg tud nyílni, s létrejöhet a nevelő és a nevelt valódi találkozása, és ez gyümölcsöt hoz. Arra biztatott, szabad és megújult szívvel készüljön a közösség az út folytatására.

A folytatásban ünnepi beszédek következtek. Vándor Ildikó főigazgató köszöntötte az ünneplőket, köztük Soltész Miklóst, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát, Lobmayer M. Judit nővért, a Boldogasszony Iskolanővérek tartományfőnökét, Barcsák Mariannát, a budapesti Katolikus Pedagógiai Intézet igazgatóját, valamint az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) képviseletében Oláh Gáborné főigazgató-helyettest és Oláh Gábor Péter tanügyi igazgatót.

Név szerint mondott köszönetet a Patrona korábbi és jelenlegi vezetőinek, a szülői munkaközösség és a Patrona szülői kör tagjainak. Beszédében visszatekintett a kezdetekre, amikor a Gerhardinger M. Terézia alapította rend nővérei megkezdték oktató-nevelő munkájukat Magyarországon, majd Trianont követően anyaházukat Szegedre helyezték. Felidézte a budapesti indulást, a szigorú megfigyelés és ellenőrzés alatt végzett munkát a kommunista időkben. Kiemelte Bajzák M. Eszter, Patrona Hungariae Gimnázium egykori igazgatójának jövőbe látó tevékenységét, akinek vezetése alatt indult az általános iskola és a zeneiskola.

„A kicsitől a nagyig, a zenei tehetségtől az értelmiségi formálódásig nevel a Patrona. Önök nélkül ma nem lennénk itt, az önök munkájától függ minden eredményünk” – fogalmazott köszönetet mondva a Patrona nagy családjának.

Ez a jubileum a hivatásról, kitartásról, hitről szól, és a felelősségre figyelmeztet”

– fogalmazott.

Lobmayer M. Judit arról emlékezett meg, hogy a Boldogasszony Iskolanővérek hogyan vállalták és örökölték meg az Isteni Szeretet Leányai iskoláját és annak épületét 1930-ban. Judit nővér, aki maga is patronás volt, felidézte a diákként kapott küldetést: Legyetek ti is Patrona Hungariae-k! Hálát adott, hogy vannak olyan mozzanatok az életben, amikor ezt be tudják tölteni.

Soltész Miklós piarista diákként ismerte meg a Patronát. Hangsúlyozta, hála van benne, hogy a kommunista időkben tanító rendek egy jó értelemben vett elitet neveltek, hitben és tudásban erősítve diákjaikat. „Lázadtunk, de egy életre biztos alapként bennünk van, amit kaptunk” – mondta.

Akkor egy időben összesen 2800 diák tanult a 10 egyházi oktatási intézményben, ma 270 ezer tanulója van a felekezeti fenntartású intézményeknek, melyek a kisebb településeken és a nagyvárosokban is jelen vannak, ami rámutat a feladat nagyságára és súlyára. „Tudjuk micsoda érték, amit tesznek” – mondott köszönetet a munkáért.

A jubileumra az iskolaközpont minden egysége színvonalas műsorral készült. A zeneiskola tanárai Bach d-moll zongoraversenyével nyitották meg a gálát.

Fellépett az általános iskola alsó és felső tagozata, a gimnázium 10. osztálya. Bemutatkozott a gimnázium leánykara, a zeneiskola növendékei.

A jubileumi eseményt tortázással zárták. A közösen átélt ünnep megmutatta: a Patrona nem csupán iskola, hanem élő, egymást hordozó közösség, amelynek ereje a hitből és az összetartozásból fakad.

Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír