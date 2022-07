Hivatásunk a mindennapokban megélt szeretet – Megkezdődött a jubileumi egerszalóki találkozó

Jubileumot ünnepel idén az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat, 40-es szám hirdeti ezt a rendezvény zöld egyenpólóján. Folyamatosan érkeznek a résztvevők, az idei zöld mellett kék, sárga, bordó, szürke pólók tűnnek fel más-más évszámmal. A kerek évfordulóra eljöttek azok is, akik az elmúlt évtizedekben ott voltak a találkozón, többeket gyerekeik, unokáik is elkísérték. Egerszalók mára egy az ifjúságnak felkínált egyházi programok közül, de máig egyediséget ad neki, hogy itt a lelki tartalom épp annyira fontos, mint a találkozás és a fesztiválhangulat – mondja Balogh Ferenc szervező. A templom mögötti színpadon szól a dicsőítő zene, hívogatja az érkezőket. Egyre többen gyülekeznek a domboldalon, hogy lélekben is megérkezzenek az együttlétre.

A 40. találkozó mottója – „Itt vagyok, engem küldj” – jelzi, a hivatás témája áll a középpontban. „Hová küldesz, Uram?” – erre a kérdésre keresik a választ négy napon át a résztvevők. Egyéni, hogy milyen hivatásban – papként, szerzetesként, családban vagy egyedül – és milyen szakmában, ami közös, hogy Jézus az emberek közé küld minket, hogy a szeretet parancsát követve megéljük keresztény elkötelezettségünket.

Vízi János, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referense bízik abban, hogy az együttlét négy napjának előadásai, műhely- és csoportbeszélgetései, a tanúságtételek során hallott élettörténetek, a szentmisék, a nap élményeit összeérlelő, eucharisztia előtti csendes percek, a dicsőítő imák által kikristályosodik a résztvevőkben személyes válaszuk arra, mi a jövőjük. „A fiatalok keresik az útjukat, a világ sokféle lehetőséget felkínált, úgy érezzük, itt segíthetünk nekik irányba állni. Akár az élethivatás megtalálásában, akár a mindennapokban, a szeretet megélésében” – mutatja be, mi vezette a szervezőket a program összeállításában.

Sokféle oldalról szólítják meg a résztvevőket. Ternyák Csaba egri érsek, Marton Zsolt váci megyéspüspök, a kettős jubileumot ünneplő, az egerszalóki találkozót alapító Kerényi Lajos, Böjte Csaba, Roska Péter, Fodor Réka (Afréka) és férje, Greguss Sándor szólnak a fiatalokhoz. Csoportokat, műhelyeket vezetnek az Egri Főegyházmegye kispapjai, valamint azok a fiatalok, akik elvégezték a csoportvezetésre felkészítő egyéves képzést. „Fontosnak érezzük, hogy a fiatalokat fiatalok szólítsák meg, ezért bevonjuk őket az ifjúságpasztorációba. A találkozón bizalmat adunk nekik, és rájuk bízzuk a csoportbeszélgetések vezetését” – mondja Vízi János.

A kispapok mindenbe bekapcsolódnak. Mosolyogva járnak-kelnek, beszélgetéseket kezdeményeznek, észreveszik, ha segítségre van szükség. Sokan veszik őket körül. Köztük a 19 éves Bossány Benedek, aki szakácsnak tanul, és egyike azoknak, akik elvégezték a főegyházmegye ifjúsági vezetőképzőjét. Most csoportot bíztak rá. A hét középiskolással rögtön az ismerkedést követően mély kérdéseket boncolgatnak: Ki számodra Isten? Hogyan tapasztaltad meg jelenlétét életedben?

Megosztja őket az első tanúságtevő, a 23 éves fiatalember, Zelei Endre előadása. Van, aki számára vonzó a fiatal sportoló példája, másokat nem érint meg tanúságtétele. Endre a street soccer, az utcai foci magyar bajnoka, a világbajnokság 9. helyezettje. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanuló sportoló edzőnek készül. A szalézi oratóriumban gyerekeskedett fiatal Don Bosco lelkiségéből indíttatást nyerve nemcsak testi, hanem lelki edzéseket is tart a labdarúgó-egyesületben rábízott gyerekeknek. Egerszalókon tanúságot tesz útjáról, egy keresésről, melyben az vezeti, mit vár tőle Isten. Beszél az útvesztőkről, kísértésekről, tagadásokról, eltévedésekről és visszatalálásokról. Tudja, hogy a mód, ahogyan Isten formálja az embert, időnként fáj, de a megtalált hivatás öröm, mert az Istennel, embertársakkal és önmagunkkal megélt békéből fakad. Nagy hangsúlyt helyez vallomásában a közösségre, hiszen az elvetett mag csak a jó földben tud kicsírázni – idézi a magvetőről szóló példabeszédet. Arra buzdította a fiatalokat, Jézussal haladva az élet útján figyeljenek testi és lelki gyarapodásukra, tegyenek meg minden tőlük telhetőt, s a többit a Jóisten megadja hozzá.

Ezzel a felvezetéssel kezdődik a nyitó szentmise. A főcelebráns és szónok Ternyák Csaba egri érsek, a főegyházmegye számos papja mellett Kerényi Lajos koncelebrál. A főpásztor homíliájában a találkozó mottójához kapcsolódik. „Hová küldesz, Uram?” – a kérdés 2700 éve újra és újra megfogalmazódik – indult ki a szónok Izajás történetéből. „Isten mindannyiunknak küldetést szán, és mindannyian azért vagyunk itt, hogy ez az út kivilágosodjon előttünk, és megerősödjön bennünk a megtalált válasz. Isten tervének megvalósulása a boldogság forrása” – fogalmazta meg tapasztalatát.

Isten küld minket, de kevés küldötte volt és van ma is, akik érthetően és vonzóan el tudják mondani az embereknek, milyen életre hívja őket. Ez az élet boldogító szeretet, ugyanakkor súlyos vállalás, mert arra biztatja követőjét, hogy másokért éljen. Fokmérője Jézus Atya iránti szeretete, annak a szeretete, aki életét adta a másokért. Ajándéka a béke és barátság Jézussal, aki megosztja ebben a barátságban legmélyebb titkait. Ha igent mondunk követésére, gyümölcstermő életünk lesz. Szeretetben és szeretetből mondjunk igent erre – buzdított az érsek.

A jubileumon megünnepelték az alapítókat. Megemlékeztek a 2009-ben elhunyt Domán Ferenc atyáról, és felköszöntötték a 95. születésnapját, pappá szentelésének 70. évfordulóját ünneplő Kerényi Lajost. A találkozó zöld pólóját kapta egyedi felirattal: 40, 70, 95. Ternyák Csaba érsek az egri bazilika jubileumi ezüstérmét adományozta a piarista szerzetesnek.

„Megszólított Isten, mennem kellett. Azóta mindennap kérem, hogy küldjön, nehogy elszürküljek. Nem lekvárkodni! Kitartani!” – buzdított Kerényi Lajos.

Az 1982 óta megrendezett találkozó idén újítással lepte meg a táborozókat – mutatta be a „gyerekszalókot” Balázsné Lajár Mariann, aki huszadik alkalommal vesz részt rendezvényen. Főiskolásként kezdte 2002-ben, miután megházasodott, férjével együtt folyamatosan bekapcsolódik a szervezésbe, és évek óta gyerekeikkel együtt járnak Egerszalókra. „Megfogott egy megmagyarázhatatlan vonzerő, és itt tart a közösség. A Jóisten úgy vezette az utunkat, hogy valamiképpen mindig visszatértünk. A gyerekeink belenőttek, minden évben nagyon várják, hogy jöhessünk. Nekik is egyre több ismerősük van, akikkel évről évre itt találkoznak. Nekünk férjemmel Szalók mindig az Istennel való találkozás színtere volt. Sok lelki élményt, barátságot nyújtott, és megadta a közösséghez tartozás lehetőségét. Itt mindig mélyebben tudjuk megélni az Istennel való közösséget és az Egyházban való létet.”

Megkezdődött tehát Magyarország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági rendezvénye. Szalókon a domboldal megtelt sátrakkal. Az Egri Főegyházmegye támogatásának köszönhetően idén díjmentes a részvétel, hogy anyagi akadály ne tartson vissza senkit. A találkozó zárómiséjét július 17-én – az egerszalóki kegytemplom búcsúnapján, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan – 11.30-kor Kerényi Lajos mutatja be.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Balogh Ferenc, Nagy Lajosné (Zelei Endre fotó)



