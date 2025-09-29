Idén Debrecenben rendezik meg az országos életvédő napot

Már lehet jelentkezni a „Gyermekáldás – a gyermek áldás” üzenetet közvetítő rendezvényre.

Terdik János, a Hajdúdorogi Főegyházmegye pasztorális helynöke és munkatársai szeretettel várják mindazokat, akik szívesen vennének részt az előadásokon és a műhelymunkákba is bekapcsolódnának.

Az ötödik országos életvédő napot november 22-én, szombaton rendezik meg a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában (Debrecen, Kossuth utca 44.).

A reggel 8-tól 18 óráig tartó program keretében többek között a következő témákkal, kérdésekkel foglalkoznak a résztvevők: létezik-e „katolikus lombik”; kilenc hónap – egy tanév; abortusz, vetélés utáni gyógyulás, kiskorúak babavárása; ciklusshow.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Jelentkezni ITT lehet.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

