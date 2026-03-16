Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba

A négynapos, május 22-től 25-ig tartó program során a zarándokok részt vesznek a csíksomlyói búcsún, a Mária-ünnepen, majd másnap elzarándokolnak Gyimesbe, a történelmi Magyarország ezeréves határához.

Mező Tibor, a Kárpáteurópa Utazási Iroda ügyvezetője ismertette: a Csíksomlyó Expressz Szombathelyről indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, Tatabánya érintésével érkezik a budapesti Keleti pályaudvarra. Ott összekapcsolják a Székely Gyorssal, és a két vonat össznemzeti zarándokvonatként indul Erdélybe. A vonat Dél-Erdélyen át érkezik a Székelyföldre, ahol Felcsíkban és Alcsíkban teszi le utasait.

A vonat utasai szombaton együtt zarándokolnak a csíksomlyói kegyhelyre, ahol részt vesznek a búcsúi szentmisén, vasárnap pedig Gyimesbe mennek, ahol az ezeréves határnál szintén részt vesznek a szentmisén, majd az ott tartott műsoron.

A zarándokvonatok másik útvonalon, észak felé, a Maros völgyét követve indulnak vissza Magyarországra, és Debrecen érintésével, éjfél körül érkeznek meg a Keleti pályaudvarra.

Petrus György, a Kárpáteurópa Utazási Iroda cégvezetője hozzátette: a Keleti pályaudvarról a Csíksomlyó Expressz visszatér Nyugat-Magyarországra, hajnalban érkezik meg Szombathelyre.

A vonat díszvendége Varga Miklós Máté Péter-díjas magyar énekes, színész lesz, aki Tusnádfürdőn és az ezeréves határnál lép majd fel. A vonaton utazik és énekel Dévai-Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas érdemes művész a tanítványaival együtt, valamint egy zenekar, amely mindig annak a tájegységnek a zenéjét játssza, amelyen a vonat éppen áthalad.

Mező Tibor közölte: az össznemzeti zarándokvonatot a Márton Áron emlékére felmatricázott mozdony húzza. A vonat közepén két büfékocsi szolgálja ki a zarándokokat. Minden kocsiban lesz külön zarándokvezető, aki információval látja el az utasokat, de a kocsik hangosításán keresztül is tájékoztatják az utasokat a látnivalókról.

Frigyesy Ágnes újságíró, a Budapesti Székely Kör elnöke elmondta: idén a gyimesi csángó gyermekek javára gyűjtenek a vonaton, az adományokat pünkösdvasárnap a szentmise végén adják át.

Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója arról beszélt: 17. alkalommal fog elindulni az össznemzeti zarándokvonat. A vasúttársaság és a Kárpáteurópa Utazási Iroda az elmúlt években összesen több mint 20 ezer zarándokot utaztatott közösen.

Forrás: MTI

