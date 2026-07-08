Idén is szervezett lelkigyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretetszolgálat

Az idén nyolcadik alkalommal szervezett esemény helyszíne hagyományosan a Budán található gercsepusztai Árpád-kori kápolna és közvetlen környezete, ahol sátrakban, nomád körülmények között, a város zajától távol zajlanak a tábor programjai.

Harminchárom hajléktalan ember és tizenhét segítő, szociális munkás és önkéntes vesz részt a július 6. és 9. között rendezett programokon – köztük olyanok is, akiknek sikerült kijutni a hajléktalanságból.

A tábori szállás felszerelései az előző évi Sziget Fesztiválon ott hagyott, és a Máltai Szeretetszolgálat által a rászoruló emberek számára összegyűjtött sátrakból, hálózsákokból kerültek ki.

A lelkigyakorlat programjai között rendszeresek a csoportos beszélgetések, melyek évről évre egy-egy központi témát járnak körül. A korábbi táborokban szóba került például a gyász, a veszteség, a megbocsátás, a léleképítés – idén pedig a születés és az újjászületés.

A tábor hitéleti alkalmai közé tartoznak az imák, a közös éneklések, az istentiszteletek; és gyónásra is lehetőség nyílik.

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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat legtöbb intézményében az erre igényt tartó ellátottak lehetőséget kapnak hitük megélésére, közös imákon, liturgikus alkalmakon, kisebb-nagyobb zarándoklatokon vehetnek részt.

2025-ben a szervezet intézményei és önkéntes csoportjai országszerte több mint nyolcvan zarándoklatot szerveztek – a szolgálat dolgozói, segítői és a rászoruló emberek számára.

A lelki programok szervezői azt tapasztalták, hogy az ilyen alkalmakon elmondott egy-egy tanúságtétel hátterében sok fájdalom és tanácstalanság húzódik meg, amelyek feldolgozása nagyobb figyelmet, több időt igényel a szociális segítők részéről is.

Ebből a felismerésből született 2010-ben az első hajléktalan embereknek szervezett lelkigyakorlatos tábor, amely 2018-tól a Magyar Máltai Szeretetszolgálat állandó nyári programjává vált.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Mózes Anita/Magyar Máltai Szeretetszolgálat

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