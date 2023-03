Ima Magyarország békéjéért – Szélesedik a lelkiségi mozgalmak által kezdeményezett összefogás

Az imamozgalom keletkezésével és céljaival kapcsolatban a főszervező házaspárt, Péri Mártont és Zsuzsát, az Emmánuel Közösség tagjait kérdezte Barlay Gábor.

– Hogyan és mikor indult ez a kezdeményezés? Ki volt az ötletgazda?

Péri Márton: Reményeink szerint az Úr volt az ötletgazda. Maga a közös imádkozás gondolata Erdő Péter bíboros tavaly márciusi buzdító leveléből származik. Ez a levél közvetlenül a háború kitörése után született, és arra biztatja a híveket, hogy imádkozzanak a békéért. A levelet olvasva arra gondoltunk, hogy jó lenne, ha összehívnánk az online térben azokat a testvéreket, akik aggódnak a békéért, és megkérnénk a püspököket, hogy vezessék az imát. Nagy örömünkre hét püspök is igent mondott, és az első közös imánk – ekkor még az interneten – 2022 márciusában 12 ezer résztvevővel meg is valósult. Meglepődtünk ezen a nagy érdeklődésen, és hogy ilyen nagy igény van a közös imádkozásra. Pár hónap múlva újabb online alkalmat szerveztünk – ezen már Erdő Péter bíboros is részt vett. Mind a márciusi, mind a júniusi közös imában a püspök atyák megújították Magyarország felajánlását Jézusnak és a Szent Szűznek.

Péri Zsuzsa: Nagy lendületet adott az imának Jim Blount atya tavaly augusztusi látogatása. Ő a Szeretetláng Mozgalom misszionáriusaként érkezett az USA-ból Magyarországra, és amikor idejött, erős belső késztetést érzett, hogy komolyan biztasson minden magyart az ország békéjéért való imára. Folyamatosan fennáll ugyanis a veszély, hogy a háború kiszélesedik. Jim atya javaslatára ezután már nem az interneten szerveztük a közös imákat, hanem kimentünk az utcákra és a terekre. Az első ilyen alkalmunk tavaly szeptemberben volt, amikor a Szent István-bazilika előtti téren gyűltünk össze sok százan rózsafüzért imádkozni.

– A világ politikai vezetői még több fegyvert akarnak bevetni annak érdekében, hogy mielőbb béke legyen. Ti ezzel szemben azt mondjátok, hogy az ima ereje tudja megállítani a háborút és az erőszakot. Van erre valamilyen jó történelmi példátok, hogy az ima hogyan állított meg súlyos fegyveres konfliktusokat?

P. M.: Úgy tűnik, hogy ez a konfliktus emberi próbálkozásokkal nem állítható meg, viszont a múltban nagyon sokszor láttuk azt, hogy imádkozó emberek befolyásolni tudták a történelem menetét. Portugália számára például mind a mai napig igen emlékezetes, amikor a II. világháborúban német, illetve angol befolyás csapott össze az ország háborúba lépése érdekében. Az emberek a püspöki kar felhívására a rózsafüzért kezdték el imádkozni, és ennek köszönhetően Portugália végül nem lépett be egyik oldalon sem a konfliktusba. Történészek a mai napig nem értik, hogyan maradhatott semleges az ország a nagy világégésben. Hasonló történt Ausztriában is, ahol az ország lakossága éveken át kitartóan imádkozta a rózsafüzért azért, hogy a megszálló orosz csapatok mihamarabb elhagyják az országot. Ezt sem nagyon értik a történészek, de tény, hogy az oroszok teljesen váratlanul és indokolatlanul 1953-ban egyszer csak kivonultak az országból, pedig mi tudjuk jól, hogy ez nem igazán volt a szokásuk… Tehát mi igenis

hisszük, hogy a történelem menete befolyásolható az imával. És ez most a reményünk Magyarország számára is, ez a perspektíva, ez az út.

Egy kiszélesedő háború beláthatatlan következményekkel járna mindannyiunk életében.

– Tavaly októberben a budai Várban Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vezetésével több ezer hívő vonult végig az utcákon és imádkozott a békéért. Sok résztvevő nagyon erős lelki élményként élte meg ezt az alkalmat. Nektek, az esemény szervezőinek és ötletgazdáinak milyen benyomásotok volt erről az estéről?

P. Zs.: Számunkra is nagy lelki élmény volt, és minket is meglepett a nagy érdeklődés. A legszebb az volt, hogy nemcsak idősek, hanem kisgyerekes családok is szép számmal eljöttek az esti időpont ellenére. Érezhettük az imában az összefogás erejét, ugyanakkor az is megható volt, ahogyan a világ reagált erre az eseményre. A budai Várban rengeteg turista ült a vendéglők teraszán, és mi mindenhol csak pozitív reakciókkal, nyitottsággal és szimpátiával találkoztunk. Sokakkal szóba álltunk, nagyon sokan csatlakoztak is a menethez, mind külföldiek, mind magyarok. Megérte kimenni az utcákra és tanúskodni arról, hogy mi a reményünk, mert minden ember szívében ott van a vágy a békére, és hívő, nem hívő egyaránt nagyra értékelte, hogy mi teszünk is ezért valamit. Ennek az eseménynek a sikere további hasonló alkalmak szervezésére buzdított minket.

P. M.: Fontos és erős pillanat volt az is, amikor Erdő Péter bíboros a körmenet végén a Halászbástyáról megáldotta az egész országot és Budapestet.

– Ennek a teljesen alulról jövő kezdeményezésnek van-e már hivatalos neve, szervezeti formája?

P. M.: A kezdeményezés neve Ima Magyarország békéjéért. Természetesen imádkozunk Ukrajnáért és az egész világért is, de magyarok vagyunk, Magyarországon élünk, és a Biblia is azt kéri, hogy elsősorban azokért a helyekért, azokért a városokért imádkozzunk, ahol élünk, mert azokért vagyunk felelősek. Imánkkal elsősorban ezeknek a területeknek, az itt élő embereknek az életét tudjuk befolyásolni. Szerencsére jelentősen bővült a szervezői kör a kezdetek óta: már csatlakozott hozzánk a Családok Jézusban Közösség, a Regnum Marianum, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szövetsége, az Új Jeruzsálem Közösség, a Cor et Lumen Christi, a Communione et Liberatione, a Cursillo, és még reményünk van arra, hogy további lelkiségi mozgalmak, szerzetesrendek fognak csatlakozni. Szeretnénk, hogy minél szélesebb összefogás jöjjön létre, mert közös a célunk: a béke.

– Tavaly ősz óta hónapról hónapra megtelik a budapesti Szent István-bazilika minden hónap első szombat estéjén rózsafüzért imádkozó hívekkel. Szerintetek minek köszönhető ez a siker?

P. Zs.: Mindannyiunk szívében ott van a vágy, hogy békében élhessünk. Sajnos ez a béke most veszélybe került, és ez készteti az embereket arra, hogy tegyenek valamit érte. Nekünk, hívő keresztényeknek óriási ajándék, hogy mi tudjuk, tényleg tehetünk valamit a békéért, és azt is tudjuk, hogy milyen módon. Az imádság és a böjt a legerősebb eszközök, amit tenni tudunk, ezért folytatjuk az elsőszombati sorozatunkat, immár rendszeresen a Szent István-bazilikában. Továbbra is oda várunk minden budapesti és környékbeli lakost, aki velünk szeretne imádkozni; de fontos azt is kiemelni, hogy ezt az imamozgalmat országos szintre szeretnénk kiterjeszteni. Már most is sokan csatlakoznak hozzánk az ország különböző pontjairól, és ezért biztatunk mindenkit, hogy vidéken is szervezzék meg a hívek a közös rózsafüzér-imádkozást. Nagyon fontos, hogy minél többen vegyünk részt ebben.

P. M.: Azért is fontos, hogy országos méretű legyen az ima, mert mindaz, ami előttünk áll, egyre fokozódik. Nagyon nagy szükség van tehát mindannyiunk imájára. Arra lenne szükség, hogy megduplázzuk az eddigi imáinkat: aki eddig egy rózsafüzért mondott, az mostantól mondjon kettőt. És van egy másik kincsünk, az Úrral való egység imája, amit Kindelmann Erzsébet asszony kapott a Szeretetláng-üzenetekben. Azt szeretnénk, ha ez az ima nemzeti imádsággá válna. Szövege rövid és könnyen megtanulható:

„Imádott Jézusom!

Lábunk együtt járjon.

Kezünk együtt gyűjtsön.

Szívünk együtt dobbanjon.

Bensőnk együtt érezzen.

Elménk gondolata egy legyen.

Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.

Szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforrjon.

Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen.”

Ezt az imát a protestáns testvéreinkkel is együtt tudjuk imádkozni. Jim Blount atya, aki már negyven éve exorcistaként is tevékenykedik, saját és más ördögűzők tapasztalatából kiindulva állítja, hogy egy egészen különleges imáról van szó, amelynek nagyon különleges védelmi ereje van, de ugyanakkor közel is hoz minket az Úr Jézushoz. Az Úr meg akarja kímélni Magyarországot mindattól, ami a világra vár, de ehhez arra van szükség, hogy az ország megtérjen és szentté váljon. Ezen az úton nagyon nagy segítség lehet az Úrral való egység imája. Terjesszük tehát, és imádkozzuk minél többször!

– Időközben újabb kezdeményezések is születtek, melyek ezek?

P. Zs.: Amikor észleltük, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk, akkor beindítottuk minden hónap harmadik szombat délelőttjén a közös szentségimádást, szintén a Szent István-bazilikában. Ez az alkalom is nyitott mindenki számára, és itt is ugyanúgy a békéért imádkozunk. Egy egészen friss kezdeményezésünk pedig az Országos Lelkipásztori Intézet segítségével létrehozott központi weboldal, a https://corpusdomini.katolikus.hu, ahol egy rövid regisztráció után bejelölhetjük, az ország mely területén imádkozunk, böjtölünk a békéért. Nagy erő van abban, ha egy Magyarország-térképen egyszerre láthatjuk, összesen hány helyszínen imádkoznak már velünk együtt.

– A fiatalokat hogyan lehetne érzékenyíteni a témára és bevonzani őket is a közös imába? Magyarországon nem annyira terjedt még el a fiatalok körében a rózsafüzér imádkozása. Hogyan lehetne ezen változtatni?

P. M.: Mi otthon azzal próbálkozunk, hogy a gyerekekkel együtt imádkozunk. Ha egy fiúgyerek látja az apját otthon rózsafüzért imádkozni, akkor az nem lesz annyira ciki neki sem, és ez persze igaz a lánygyerekekre is.

P. Zs.: Vigyünk el minél több fiatalt Međugorjéba, mert az Emmánuel Közösségben is azt tapasztaljuk, hogy azok a fiatalok mondják örömmel és szívesen a rózsafüzért, akik már jártak ott. A Szűzanya gondoskodik róla, hogy felfedezzék ennek az imának a szépségét, örömét, és azt is, hogy milyen erő van ebben az imában.

Szerző: Barlay Gábor

Fotó (archív): Merényi Zita

Magyar Kurír