Ima Ukrajna békéjéért – Međugorjei imatalálkozót tartottak Munkácson

Úrnapja reggelén a munkácsi Tours-i Szent Márton-székesegyházban szentmisére gyűltek össze ünnepelni a magyar és az ukrán nyelvű hívek, közösségek, hogy együtt tiszteljék Jézust a legszentebb Oltáriszentségben; majd körmeneten vettek részt a környező utcákon, tanúságot téve hitükről. A gyerekek rózsaszirmokkal hintették végig az utat az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus előtt.

Az ünnep délutánján međugorjei imatalálkozót tartottak a székesegyházban, hogy a béke ajándékáért könyörögjenek Ukrajna és az egész világ számára. A találkozó keretében bemutatott szentmise főcelebránsa Lucsok Miklós OP munkácsi megyéspüspök volt.

Az imádságos programot Jevhen Fizer munkácsi káplán; Zvonimir Pavičić OFM, Međugorje plébánosa, valamint Terézia Gážijová vezette, a Mária világossága közösség tagjainak részvétele mellett.

Az isteni irgalmasság rózsafüzérének elimádkozása után a međugorjei plébánia apostoli vizitátora, Aldo Cavalli érsek videoüzenetét tekintették meg a jelenlévők. A főpásztor a kegyhelyet a béke helyének nevezte, ahol a Szűzanya Jézushoz vezet. „Minden imatalálkozó, amelyen a Szűzanyával együtt imádkozunk a békéért Jézus jelenlétében, különösen nagy jelentőséggel bír” – mondta az érsek, és megáldotta az imádságot.

Zvonimir Pavičić OFM előadásában többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a međugorjei jelenések kezdetén az akkori hatóságok megtiltották az embereknek, hogy a hegyen gyülekezzenek, emiatt a templomba kezdtek járni. Ebben is felismerhető Isten működése – hangsúlyozta.

Ezt követően a Mária világossága közösség egyik tagja tett tanúságot, aki elmondta: látássérüléssel született, majd idővel teljesen elveszítette látását; a nehézségeken keresztülhaladva azonban mélyen megtapasztalta Isten jelenlétét.

Terézia Gážijová, a Mária világossága közösség alapítója a Szűzanya üzeneteiről szólva kiemelte azt az öt pontot, melyek betartására hív Mária: a Szentírás olvasására, a kenyéren és vízen való böjtre, a rózsafüzér imádkozására, a havi gyónásra; valamint arra, hogy minél gyakrabban, lehetőség szerint naponta vegyünk részt szentmisén, és járuljunk szentáldozáshoz.

Az imádságokat, tanúságtételeket és előadásokat énekek kísérték. A program során a szentmiséig folyamatos gyóntatás zajlott: számos pap szolgáltatta ki a kiengesztelődés szentségét.

A béke ajándékáért könyörögtek Ukrajna és az egész világ számára a közös rózsafüzér imádságban, melynek minden tizede más-más nyelven hangzott el. Az elmélkedések és könyörgések imádságba foglalták a hazát védő katonákat, az egészségügyi dolgozókat, a háború sebesültjeit és áldozatait.

A szentmise előtt körmenetet tartottak a székesegyház körüli utcákon a Szűzanya szobrával.

A találkozó központi eseménye a Lucsok Miklós püspök által bemutatott szentmise volt, melyen helyi, a Kijev–Zsitomiri és a Kamjanec-Podilszkiji Egyházmegyéből érkezett papok, valamint görögkatolikus papok is koncelebráltak.

Homíliájában Zvonimir Pavičić OFM kiemelte, hogy a szentmisének két oldala van: az Ige asztala, valamint Krisztus Testének és Vérének asztala. A hit Isten igéjének hallgatásából táplálkozik, míg egész emberi lényünk az eucharisztikus lakomából nyer erőt. Jézus azonban ugyanaz az Igében és a Testben is. Mindez olyan misztérium, amelyet senki sem képes teljesen felfogni – hangsúlyozta a međugorjei plébános.

A záróáldás előtt Lucsok Miklós püspök köszönetet mondott Međugorje plébánosának és a Mária világossága közösségnek a békéért való szolgálatukért, imádságaikért, valamint a zarándokok befogadásáért.

A főpásztor nemcsak saját nevében, hanem Ukrajna valamennyi püspökének nevében is kifejezte háláját: „Nagyra értékeljük szolgálatukat, és kérjük, hogy folytassák azt országunk és az egész világ javára. Mindannyian döntést hozunk arról, hogy a béke emberei akarunk lenni. Mindannyian megtapasztaljuk itt a feltámadt Krisztus jelenlétét, Mária jelenlétét, akinek oltalma megerősített bennünket. Ez az áldás erősítsen meg bennünket, testvérek, hogy kitartsunk a békében, függetlenül attól, merre haladunk mi, vagy merre halad a világ. Mi azt választjuk, hogy megmaradunk a békében, a feltámadt Krisztussal járunk, és mindenhová elvisszük a békét, ahová ő küld bennünket.”

Az áldás után a munkácsi megyéspüspök, a papok és valamennyi jelenlévő imádságban felajánlották önmagukat Jézusnak Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által.

A találkozó közös szentségimádással zárult.

A világ különböző pontjairól is sokan bekapcsolódtak az imatalálkozóba a munkácsi egyházmegye YouTube-csatornáján, valamint a Mária világossága közösség oldalán közvetített élő adáson keresztül.

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye, Reshetar Tetjana írása alapján

Fotó: Reshetar Tetjana

Magyar Kurír