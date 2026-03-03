Imádkozzunk együtt a természetben! – Teremtésvédelmi keresztút Hortobágyi Cirill OSB vezetésével

Nagyböjtben, március 7-én, szombaton Ravazd és Pannonhalma között teremtésvédelmi keresztutat járnak a Pannonhalmi Területi Apátsághoz tartozó és a teremtésvédelem iránt elkötelezett hívek, Hortobágyi T. Cirill főapát vezetésével. Imáikat útközben szemétszedéssel egészítik ki.

„Krisztus szenvedésének útját járjuk lelkünk és kapcsolataink, egyben testünk és a teremtett világ sebeinek gyógyulásáért” – szerepel a beharangozóban.

Gyülekező a ravazdi Szent Márton-templomnál lesz, ahol 9 és 10 óra között gyónási lehetőséget biztosítanak. 10 órakor, közös imádság után innen indulnak útnak a ravazdi Szent Márton-templomtól.

Béla király kútját, az Illak-erdőt, Szent Imre herceg dombját és a tóthegyi keresztet érintve érkeznek majd meg a pannonhalmi Szent Márton-bazilikába, ahol almaszentelést tartanak.

A tervezett út 9 kilométer hosszúságú; a szintkülönbség 140 méter. Az út időtartama körülbelül 4,5 óra.

Ajánlott felszerelés: az időjárásnak megfelelő, kényelmes ruházat; kesztyű a szemétszedéshez; kulacs, amelyet Béla király kútjánál friss forrásvízzel megtölthetnek, szendvicsek a Szent Imre hegyére tervezett ebédszünetre.

A szervezők kérik, hogy az érdeklődők az 5t@osb.hu e-mail-címen jelezzék részvételi szándékukat.

