Isten fölemel és felsegít – Szenvedélyek rabságából szabadulókért imádkoztak Makkosmárián

A szentmise kezdetén Harkai Gábor plébános köszöntötte a főpásztort.

A püspök beszédében arról az örömről szólt, amelyet Krisztus kegyelme, Mária közbenjárása által nyerünk el, amikor bűneinktől, a mindennapi életben észrevétlenül megjelenő megkötözöttségeinktől szabadulunk meg. Van miért könyörögnünk, és van miért hálát adnunk. Kérjük Égi Anyánk közbenjárását, hogy életünk Krisztus akarata szerinti élet legyen, és adjunk hálát minden kegyelemért, amit imáinkkal elnyertünk – mondta a főpásztor a sok évszázados búcsújáróhelyen.

A püspök méltatta a Makkosmárián egykor szolgáló fogolykiváltó rend szerzeteseinek önfeláldozó életét, akik által sokan nyerték vissza szabadságukat. A mai világban is sokféle fenyegetettségben és rabságban él az ember – emlékeztetett. „Nemcsak a nyilvánvaló bűnök rabsága ez, amelyekkel sokat küzdünk, hanem sok olyan dolog is van a világban, amelyek mint fenyegető veszélyek leselkednek ránk. Gondoljunk a mobiltelefonok, a modern eszközök rabságától szenvedőkre, vagy éppen a »csodagyógyszerek«, az alkohol- vagy a kábítószerfüggőkre. A megszokásainkkal is megkeserítjük egymás életét – folytatta a főpásztor –, a mindennapok rabsága a bosszankodás, a kritika, a zajjal teli élet. A veszélyek ott vannak körülöttünk, és kiszolgáltatottá teszik azokat, akik megnyílnak a gonosz lélek kísértéseinek. Kérjük ezért a Fogolykiváltó Boldogasszony közbenjárása által Isten kegyelmét szabadulásukért. Sokan vannak ugyanis, akik valóban megszabadulnak. Valóságos, mindennapi történetek ezek a megharcolt, bűnöktől szabad élettörténetek.”

A főpásztor a sokat szenvedett Prohászka Ottokár püspök alakját is felidézte, akit soha nem hagyott el a remény, mert mindig ott élt a szívében, hogy Isten jó, és Mária által is figyel ránk. Meghallgat bennünket, és megadja azt a szabadulást, amire szükségünk van. „Isten tudja, mire van szükségünk. Bízzunk benne a betegségben vagy a nehézségben is, mert az Úr mindig megerősíti és kiteljesíti életünket. A szabadság öröme a miénk, hogy felül tudunk emelkedni a problémáinkon, mert a Szentlélek fényében meglátjuk, hogy az Isten ott van mellettünk, fölemel és felsegít, nem engedi, hogy elbukjunk” – zárta homíliáját a megyéspüspök.

A Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe abból ered, hogy a Boldogságos Szűz látomásban buzdította Nolascói Szent Pétert a fogolykiváltó rend megalapítására. A makkosmáriai búcsújáróhelyre évszázados hagyományt követve zarándokolnak el ma is sokan, és imádkoznak azért, hogy szeretteik megszabaduljanak a káros szenvedélyek rabságából.

A makkosmáriai Angyalok Királynéja-kegytemplom a „foglyokért” mondott imádságok temploma. Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe 1696-ban vált kötelezővé az Egyházban, szeptember 24-ét jelölték ki napjául. 1969 óta nem szerepel a liturgikus naptárban, általában szeptember utolsó vasárnapján tartják. A Budakeszihez tartozó Makkosmáriára elzarándoklók a templom főbúcsúján hagyományosan a Fogolykiváltó Boldogasszony közbenjárását kérik a kábítószerfüggők, alkoholisták, illetve a szerencsejátékok és minden más káros szenvedély rabjai, valamint azok számára, akik szenvednek miattuk, és akik felszabadításukért fáradoznak.

Szöveg: Berta Kata

Forrás, képek és videó: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír