Isten ígéreteinek útján – A szatmári egyházmegyében a 2033-as jubileumra készülnek

A program pénteken püspöki szentmisével kezdődött a szatmárnémeti székesegyházban. Schönberger Jenő megyéspüspök megköszönte az egyházmegye számos plébániájáról érkezett elkötelezett híveknek, hogy a remény éve (2024–2025) során bekapcsolódtak a plébániai munkába. Reményét fejezte ki, hogy a 2025-ös év, amelyben az Egyház jubileumi szentévet is ünnepelt, valóban a kegyelem és a teljes búcsú elnyerésének időszaka volt.

A szentmisén Németh István, a debrecen–nyíregyházi egyházmegye püspöki titkára mondta a szentbeszédet. Rámutatott, hogy ahogyan a művészeti stílusok változnak, úgy változik az is, miként értelmezzük a régi korok üzeneteit. A Dániel próféta könyvéből felolvasott apokaliptikus képek egy szenvedő, elnyomásban élő közösség tapasztalatát mutatják be, amely a fenyegetések között is felismeri:

Isten velük van. Izrael hite tanúsítja, hogy bármilyen „vadállatokkal” – vagyis nehézségekkel – kell is küzdenünk, az Úr jelenléte a legnagyobb reménységünk.

A szentév arra hív, hogy saját életünket is így tekintsük át, és fedezzük fel benne Isten állandó közelségét. A keresztény ember reménye az, hogy Isten minden körülmények között az életünk része marad.

A szentmise után a Megmaradás Házában Schönberger Jenő püspök köszöntötte az egybegyűlteket, és arra buzdította őket, hogy azt a szépet, amit az új lelkipásztori esztendő, az ígéret éve felkínál, ismerjék fel és adják tovább plébániai közösségeikben.

A főpásztor szavait követően az egyházmegye különböző részeiről érkezett hívek öt csoportban mutatták be, hogyan élték meg helyi szinten a remény évét. A bemutatók során közösségi kezdeményezéseket, lelki programokat és a remény éve során született jó gyakorlatokat osztottak meg egymással, bemutatva, hogyan formálta az adott év a plébániai és az egyházmegyei életet.

A bemutatókat közös esti ima és vacsora követte, ahol kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt.

A második napot Schönberger Jenő püspök nyitotta meg, köszöntve azokat is, akik csak ekkor kapcsolódtak be. A közös reggeli imádságot követően Ilyés Csaba általános helynök ismertette az egyházmegye 2026–2028 közötti tematikus időszakát, az "ígéret évét". Előadásában hangsúlyozta: az új lelkipásztori év célja, hogy elmélyítse a hitismeretet, segítsen kilépni a megszokásokból, és olyan keretet adjon a plébániai, esperességi és egyházmegyei élethez, amely valóban inspirálja a közösségeket. Rámutatott, hogy az ígéret éve egy hosszabb lelkipásztori folyamat része, amely 2033-ig – Jézus kereszthalálának és feltámadásának 2000. évfordulójáig – vezet; ahhoz a beteljesedéshez, amelyben az Ószövetség előképei és isteni ígéretei végérvényesen megvalósultak. Mint mondta, a következő időszak arra szolgál, hogy mindenki újra és újra felismerje:

a megváltás Isten ingyenes ajándéka, amelyre keresztény életünkkel adhatunk méltó választ.

Ilyés Csaba kiemelte: a cél nem csupán felnőttképzés, hitismeretek átadása, hanem felfedezni saját életünkben Isten ígéretének beteljesedését.

Ezt követően Németh István tartott előadást Hogyan olvashatjuk az Ószövetséget? címmel. Rámutatott, hogy az Ószövetség összetett és ősi gyűjtemény, amelyet nem természettudományi vagy történelemkönyvként kell olvasnunk, hanem Isten és az ember kapcsolatáról szóló sugalmazott tanúságtételként. Az ószövetségi nagy alakok – akik megjelennek az egyházmegye által az ígéret évére készített segédanyagban – mind azt mutatják:

Isten belép az ember életébe, és a nehézségeket is üdvösséggé tudja formálni.

A következő három év egyházmegyei programja ezért arra hív, hogy az Ószövetség történetein keresztül mi is felfedezzük: Isten ma is jelen van, kísér bennünket, és így készít fel a 2033-as nagy jubileum megünneplésére. Az előadó arra biztatta a megjelenteket, hogy az Ószövetség történeteit személyes élettörténetük tükrében is olvassák, és merjék felismerni bennük Isten ma is működő gondviselését.

A nap kiscsoportos műhelymunkával, plénummal, közös imával és ebéddel zárult, megerősítve a résztvevők közösségét és szolgálatát az új lelkipásztori év kezdetén.

A lelkipásztori napok nemcsak visszatekintést adtak, hanem irányt is mutattak: az egyházmegye közössége az ígéret évében közösen kívánja felfedezni Isten ígéreteinek gazdagságát és azok beteljesedését a mindennapi életben.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

