Isten kegyelme csodálatosan egészíti ki erőfeszítéseinket – Véget ért az idei Szent Damján-tábor

Nagy Tamás papnövendék, a tábor főszervezőjének beszámolóját szerkesztve adjuk közre.

Hónapok előkészítő munkája, számtalan egyeztetés, szervezési feladat, önkéntes szolgálat és sok-sok háttérben végzett munka előzte meg ezt az öt napot. A tábor azonban ismét bebizonyította, hogy minden fáradozásnak megvan a maga gyümölcse. A sok munka mögött végig ott álltak azok az emberek, akik idejüket, erejüket és szeretetüket áldozták azért, hogy a gyermekek és fiatalok felejthetetlen élményekkel, új barátságokkal és megerősödött hittel térhessenek haza.

Táborunk névadójához, Szent Damjánhoz méltó módon idén is arra törekedtünk, hogy a játék, a tanulás, a közösségi élmények és a lelki élet egységet alkossanak. Napjainkat közös imádságok, beszélgetések és liturgikus alkalmak keretezték, melyek újra és újra emlékeztettek bennünket arra, hogy minden örömünk, minden találkozásunk, minden sikerünk végső forrása maga Isten.

A nyitó vecsernyét Jármi Zoltán atya vezette, aki már a tábor kezdetén arra buzdított bennünket, hogy nyitott szívvel fogadjuk mindazt, amit az Úr ezekben a napokban készített számunkra. A hét folyamán különleges megtiszteltetés érte közösségünket, hiszen ellátogatott hozzánk Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Szocska Ábel nyíregyházi, illetve Orosz Atanáz miskolci püspök, akik együtt imádkoztak velünk a vecsernyéken, és személyes jelenlétükkel, tanításaikkal, bátorító szavaikkal gazdagították táborunkat. Az utolsó Szent Liturgiát Takács Gusztáv atya vezette, méltó lezárásaként az áldásokban gazdag hétnek.

A lelki programok mellett idén is rendkívül színes és változatos élmények várták a résztvevőket: vendégül láttuk a rendőrség munkatársait, akik bemutatták szolgálatukat és felszerelésüket, valamint a bodajki önkéntes tűzoltókat is, ők látványos bemutatóval készültek. Nagy örömet szerzett a gyerekeknek a MeseSzó Egyesület mesemondóinak látogatása is, akik történeteikkel nemcsak szórakoztattak, hanem értékeket is közvetítettek. A testmozgás sem maradhatott el: közös sportdélelőttön próbálhatták ki magukat a táborozók, amit egy izgalmas freestyle futballbemutató tett még emlékezetesebbé. A görögkatolikus motorosok látogatása szintén különleges élményt jelentett, hiszen jelenlétük egyszerre sugárzott erőt, összetartozást és hitet.

A hét egyik legizgalmasabb programját a Magyar Honvédség katonáinak látogatása jelentette. A résztvevők testközelből ismerkedhettek meg a katonák munkájával, és megtekinthették a legújabb Gidrán harcjárművet is, amely óriási érdeklődést váltott ki a gyermekek és a felnőttek körében egyaránt. A közösségi életet gazdagította a hagyományos Ki mit tud? vetélkedő is, ahol a táborozók bátran megmutathatták tehetségüket, legyen szó énekről, zenéről, versmondásról vagy humoros előadásokról. A záróestét a Tordasi Szivárvány Együttes tette ünnepivé, akik zenéjükkel méltó lezárását adták a hétnek, és még egyszer utoljára együtt ünnepelhetett a tábor teljes közössége.

A Szent Damján-tábor azonban soha nem csupán a programokról szól. A legnagyobb ajándékot azok a mosolyok, ölelések, beszélgetések, új barátságok és közösen átélt pillanatok jelentik, amelyek talán észrevétlenül, mégis maradandó nyomot hagynak minden résztvevő szívében. Jó volt látni, ahogyan a különböző korosztályok egyetlen nagy családdá formálódtak; ahogyan a csoportvezetők szeretettel fordultak a rájuk bízott gyermekek felé; ahogyan az önkéntesek fáradhatatlanul szolgáltak; és ahogyan napról napra egyre inkább megmutatkozott közöttünk a keresztény testvériség öröme.

Természetesen egy ekkora tábor megszervezése rengeteg feladattal és felelősséggel jár. Voltak váratlan helyzetek, hosszú napok és fárasztó órák, mégis újra megtapasztalhattuk, hogy ahol sokan egy szívvel és egy lélekkel dolgoznak, ott Isten kegyelme csodálatos módon egészíti ki az emberi erőfeszítéseinket.

Kívánjuk, hogy mindaz, amit a 2026-os Szent Damján-táborban átéltünk, ne csupán szép emlék maradjon, hanem olyan lelki útravaló, amely egész évben elkísér bennünket. Találkozzunk újra jövőre – ugyanazzal a nyitott szívvel, ugyanazzal a testvéri szeretettel, és ugyanazzal a bizalommal, hogy Isten ismét nagy dolgokat készít számunkra.

A tábor megszervezésében Nagy Tamás papnövendék és szervezőtársai mellett közreműködött Szemerszki Mária és Pipoly Patrik is.

A beszámoló teljes terjedelmében IDE kattintva olvasható.

Szöveg: Nagy Tamás

Fotó: Farkas Friderika

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír