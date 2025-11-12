Isten mértéke szerint keressük a tetszést! – A görögkatolikusok látták vendégül a sajtóapostolokat

A szakmai, lelki és kulturális programokból álló háromnapos esemény zárónapján a sajtóapostolok részt vehettek azon az ünnepi Szent Liturgián, amelyet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita celebrált a görögkatolikus szeminárium kápolnájában.

A Galatáknak írt levélből elhangzott apostoli szakaszhoz kapcsolódva a főpásztor arra buzdította a találkozó résztvevőit és a leendő papokat egyaránt, hogy ne pusztán emberi mérték szerint igyekezzenek tetszést aratni, hanem Isten mértéke szerint. Mindez mintha ellentmondana az elmúlt napok szakmai képzésének – mutatott rá a metropolita. Akik itt vannak, azok az emberek tetszését keresik, azt nézik, hogyan tudjuk elérni az embereket, de ez egyáltalán nem zárja ki, hogy Istennek tetszően tegyék ezt.

Kocsis Fülöp hangsúlyozta, tetteinkkel tudjuk hitelessé tenni a szolgálatot, ha őszintén, odaadó lélekkel segítünk a rászorulón. A sajtóapostolokra, a lelkipásztorokra ez ugyanúgy igaz, mint a keresztény politikusokra.

Minden szakmai tudásra szükségünk van, de csak az isteni mérték hitelesíti az életünket, a kettő együtt teszi hatékonnyá munkánkat

– tette hozzá.

A megelőző napok szakmai részének a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola adott otthont. A november 7-i, pénteki megnyitón – a Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök helyére az utolsó pillanatban beugró, az egyházmegyében a kommunikációért is felelős – Szabó Tamás pasztorális helynök, valamint Szikora József, a MAKÚSZ elnöke köszöntötte a résztvevőket.

Szabó Tamás gyorsreagálású különleges hadtestnek nevezte a sajtósokat. Rögtön hozzátette azonban, hogy egy világban, amelyben szeretünk rosszat mondani, leszólni másokat,

a szó legyen a fegyverük, de az építés fegyvere; nem a gyilkosság fegyvere, hanem az életé.

Kérte a résztvevőket, hogy két kézzel szórják az örömhírt az emberek felé.

Szikora József úgy véli, a szekularizáció elvette a lehetőséget, hogy az Egyház az élet minden területén mondjon valamit, de a sajtóapostolok éppen ezt próbálják megtenni. Jézus is inkább élettanítást tartott, mint hittant.

Ezt követően – Kuzmányi István, a Magyar Kurír főszerkesztője moderálásával – bemutatkoztak az ország számos pontjáról, sőt a határon túlról, a Délvidékről és a Partiumból érkezett résztvevők. A vacsora után jó hangulatú borkóstoló következett, a Borászok Barátja díjas Kovács Pálnak köszönhetően.

Szombaton gazdag szakmai program várta a mintegy harminc érdeklődőt. Galambvári Péter, a Szent Atanáz-főiskola rektora tartott lelkesítő köszöntőt (vezetésével a reggeli imaórán is sokan részt vettek).

Ezt követően a tízéves Görögkatolikus Metropólia múltjáról és jelenéről Király András, a metropólia sajtós munkatársa tartott előadást, dióhéjban a görögkatolikus egyház történetét is ismertetve.

Majd a Nyíregyházi Egyházmegyénél tudósítóként és fotósként szolgáló P. Tóth Nóra mutatta be a görögkatolikus sajtó működését, gyönyörű képeivel is érzékeltetve, hogyan közvetítenek egyszerre örömhírt és „göröghírt”.

A mesterséges intelligencia (MI) szerepéről és veszélyeiről Kuzmányi István; Zadubenszki Norbert, a Görögkatolikus Metropólia és a Nyíregyházi Egyházmegye videós tartalomgyártója, webdizájnere és Gerner Attila, a Nyíregyházi Egyházmegye informatikusa beszéltek, elméleti és gyakorlati megközelítésben.

Kuzmányi István, a pozitív lehetőségeket nem tagadva, arra mutatott rá, mennyire óvatosnak kell lennünk az MI által szerkesztett képekkel kapcsolatban. Példaként hozta fel, hogy Ferenc pápa halála után az interneten rögtön elkezdett terjedni a felravatalozott egyházfő fényképe, amikor a Szentszéki Sajtóközpont még nem is jelentetett meg róla semmilyen fotót. Plébániai közösségi felületen találkozott egy olyan, MI-vel összerakott képpel, amelyen XIV. Leó mögött a Lánchíd látható. Robert Francis Prevost valóban járt már Magyarországon, de még a vatikáni küldöttség tagjaként Ferenc pápa 2023-as látogatásakor.

Zadubenszki Norbert gyakorlatias előadása után kicsit fellélegezhetett mindenki: szerinte az MI nem fogja elvenni a mi munkánkat, de sok mindenben segíthet nekünk. Például egy cikk megszerkesztésében – főleg, ha sürget az idő – kifejezetten partner lehet, ha nem parancsot osztunk neki, hanem „beszélgetünk” vele. Színesítheti is a munkánkat, általunk nem ismert tartalmakat behozva. Ám helyettünk nem tudja személyessé tenni az írást, szárnyalóan kreatív sem tud lenni, ráadásul az általa írottakat ellenőriznünk kell, hiszen nem tud dönteni, az a mi felelősségünk. A mesterséges intelligencia a videós és webdizájner szakember szerint igazából arra világít rá, hogy mekkora méltósága van egy embernek.

Milyen izgalmakat és szépségeket rejt egy pápaválasztás a sajtósok számára? A konklávéról való tudósítás szakmai kérdéseivel tanúságtételnek is beillő kerekasztal-beszélgetés keretében ismerkedhettek meg a jelenlevők. Kuzmányi Istvánt, Király Andrást és Zadubenszki Norbertet Koncz Attila kérdezte, aki a metropólia több nyomtatott kiadványát szerkeszti.



Mindannyian kiemelték, hogy bár szinte egész napot lefedő szolgálatban voltak a sede vacante (magyarul: széküresedés) napjaiban, a flow, az áramlás vitte őket magával, hihetetlenül jó volt szembesülni a világegyház működésével a – Ferenc pápa személye miatt is – minden eddiginél több embert érdeklő konklávé révén. Kuzmányi István, aki az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Kardinális csatornája háromfős csapatának tagjaként volt Rómában, sokszor csak négy órát aludt ezekben a napokban. Többek között azt emelte ki, hogy a Szent Márta-házba még be nem költözött bíborosok mennyire megszólíthatók voltak, természetesen a konklávé kimenetelének latolgatása kivételével.



Zadubenszki Norbert volt az, aki a vatikáni médiát leszámítva a Szent Péter-bazilika ikonikus loggiájához legközelebb tehette kameráját azután, hogy felszállt a fehér füst, és várták, hogy megjelenjen az új Szentatya. Király András az élőben való bejelentkezés felelősségéről és feszültségéről, az arra való alapos felkészülésről is szólt. Magyarok mellett a világ számos pontjáról érkezett hívőket, érdeklődőket is meginterjúvoltak, többek között bohócruhába öltözött újságírókat is.

Délután a résztvevők megtekintették a Görögkatolikus Múzeumot, amely a világon az első a maga nemében. Ablak az örökkévalóra – az állandó kiállítás címéhez méltó módon adott bepillantást a gazdag gyűjteménybe az intézmény igazgatója, Szabó Irén néprajzkutató.



Ezután sajtónyelvi előadás következett Király Andrásnak köszönhetően, aki hangsúlyozta, fogadjuk mindig jó szívvel az építő kritikát. A médiatudatosságról – a zarándokvezetőként és útikönyvszerzőként is ismert – Koncz Attila gondolkodtatott el stand up-szerűen; végül Vándor Ilka, a metropólia médiamunkatársa, aki a kispapoknak is tart nyelvi képzést, a pletykát helyezte sajtós összefüggésbe.



A napot vecsernye zárta a Szent Miklós görögkatolikus székesegyházban, majd az egyik legújabb parókián, az örökösföldi egyházközségben Bodnár Attila parókus látta vendégül a sajtóapostolokat.

November 9-én, vasárnap reggel a görögkatolikus világból kiszakadva a Magyarok Nagyasszonya római katolikus társszékesegyházba látogattak el a résztvevők. Soltész Béla kántor vezetésével toronytúrára is sor került, és a felújításra váró szép Angster-orgonát is megtekinthették a találkozó résztvevői, a másik, működő orgona hangját pedig meg is hallgathatták.

Ezt követte a szemináriumban az írásunk elején már említett, Kocsis Fülöp vezette Szent Liturgia, majd a program, melynek résztvevői a Szent Atanáz Vendégház kényelmét élvezhették, közös reflexióval és ebéddel zárult.

Fotó: Farkas Franciska, Balsa Petra/Görögkatolikus Metropólia

Agonás Szonja/Magyar Kurír