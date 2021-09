Istennel az emberek között – 900 év kegyelmeit ünnepelték Szent Mihály napján a csornai premontreiek

Udvardy György érsek szentbeszédében Szent Mihály védelmét kérte a csornai szerzetesekre, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy Isten Országának megvalósulásához elsősorban harcokon: önmagunk legyőzésén keresztül vezet az út. A szerzetesek, köztük a premontreiek is, lelkipásztori és nevelői munkájuk által ennek a harcok által megvalósuló Isten Országának látható és hathatós jelei a mai társadalomban.

A szentmisén a premontreiekkel együtt ünnepelt az összes olyan egyházmegye főpásztora, ahol a csornai premontreiek jelenleg is lelkipásztori és tanító-nevelő munkát végeznek: Veres András győri és Udvardy György veszprémi főpásztorokon túl Székely János szombathelyi püspök, valamint – az Erdő Péter bíborost képviselő – Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök.

A szentmisén részt vett továbbá Hortobágyi Cirill jelenlegi és Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi bencés főapát, valamint a magyar premontrei cirkária apátjai: Fejes Anzelm Nagyváradról és Balogh Piusz Gödöllőről. A szentmisén jelen volt Sárai-Szabó Kelemen győri és Mihályi Jeromos tihanyi bencés konventuális perjel, Baán Izsák bakonybéli bencés és Marton Bernát zirci ciszterci perjel.

Az ünnepi liturgián jelen voltak a premontreiek szolgálati helyeinek országgyűlési képviselői, kormánytisztviselői, polgármesterei, valamint Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár és Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár. A szombathelyi, keszthelyi és rezi premontrei iskolák tantestületei szintén képviseltették magukat a közös ünnepen.

A szentmisén és az ünnepségen közreműködött a Collegium Musicum Jauriense, a győri bencés gimnázium fiúkórusa Kelemen Áron győri bencés atya vezetésével, valamint a csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda kórusa, Kissné Pálfi Anita vezényletével.

A szentmise után az ünnepség az apátság új épületszárnyának, az épülő Szent Norbert Idősek Otthonának bokrétaünnepségével folytatódott. A koszorút, amely az épülő ház legmagasabb pontján található keresztre került fel, a szentmisén is jelen lévő Michael Blume apostoli nuncius érsek áldotta meg, majd Fazakas Márton csornai premontrei apát helyezte fel az épület tetejére, emelődaru segítségével.

A közös ünnepi szentmisét és épületmegáldást fogadás zárta, amelyre az apátság dísztermében és az újonnan kialakított második apátsági kvadrumban került sor.

A premontreiek számára azért is volt különösen is szép ez a Szent Mihály-ünnep, mivel a hamarosan elkészülő új épületszárnyat már 200 éve is tervezte felépíteni a csornai közösség, ám vagy a történelem eseményei, vagy a gazdasági helyzet mindig meghiúsította.

Ezzel a kormánytámogatásból megvalósuló építkezéssel egy csaknem 200 éves álom érkezett a megvalósulás határára, amely nemcsak a csornai premontreiek számára jelent örömhírt: az új szárnyban létesítendő idősek otthona a környék rászorulói számára is nagy lehetőséget és biztonságot jelenthet, hiszen az intézmény fenntartója az a premontrei rend lesz, amely az egész világon 900, Csornán pedig több mint 840 éve szolgálja a híveket „Istennel az emberek között”.

