Itt a Jóisten újjáteremtheti életünket – Megáldották a székelybői Szent Ignác Házat

Több mint száz ember jött el Erdély különböző pontjairól és Magyarországról Székelybőbe, hogy részt vegyen a Szent Ignác Ház felavatási és megáldási ünnepségén.

Az egész napos programot közös játék, a keresztség szentségére fókuszáló imaösvény, sok beszélgetés, Loyolai Szent Ignácra emlékező szentmise és közösségi visszatekintés gazdagította. A bográcsban készített ebédet és a sokféle, hazulról hozott finomságot jó hangulatban fogyasztották a vendégek, fiatal felnőttek, családok, idősebbek.

A programot a jezsuitákhoz kötődő önkéntesek szervezték, ők vezették végig a többi vendéget a lelki és közösségi programokon, a két marosvásárhelyi jezsuita, Jakabos Barnabás és Tamás Barna támogatásával.

A Szent Ignác Ház a most lezárult belső átalakítás után alkalmas lett egyéni elvonulásra és elcsendesülésre, lelki töltődésre, egyénileg vezetett lelkigyakorlatokra, lelkinapokra, lelkiségi csoportok összejövetelére, pihenésre, képzési programokra. Főként a jezsuitákhoz kötődő erdélyi hívek, közösségek, lelkiségi mozgalmak használják, például a Keresztény Élet Közösség csoportjai, a lelkivezető-képzés résztvevői, erdélyi papok, marosvásárhelyi közösségek.

„Nem véletlen, hogy nem lelkigyakorlatos központnak vagy Manrézának, hanem Szent Ignác Háznak nevezzük. Mondhatnánk rekreációs háznak is, de annak több jelentése is van. Pedig pontos a kifejezés, mert itt a Jóisten újjáteremtheti életünket” – mondja Jakabos Barnabás, a marosvásárhelyi jezsuita közösség elöljárója.

Nagy igény mutatkozik az ilyen elcsendesedésre, amit az is mutat, hogy az átalakítás idején is működött már a ház, és szinte minden hétvégén volt program, szinte mindig telt ház van.

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Székelybőben a 14. században már biztosan volt templom, erről írás tanúskodik. A falu lakossága a reformáció idején áttért a református hitre. A Marosvásárhelyen 1700-ban megtelepedett jezsuiták missziós tevékenységének hatására a falu többsége rekatolizált, 1767-ben a falu központjába keresztet állítottak, és ugyanebben az évben – miután többségbe kerültek – újra a katolikusoké lett a templom, amelynek újjáépítése és gondozása a helyi lakosság és a vásárhelyi jezsuiták feladata lett. A reformátusok új templomot építettek. A jezsuiták egészen a rend 1773-as feloszlatásáig a faluban voltak, utána egyházmegyés papként szolgáltak tovább még egy ideig.

A magyar jezsuiták 2008-ban telepedtek meg újra Marosvásárhelyen, az erdélyi magyarság szolgálatára és 2022-ben tértek vissza Székelybőbe. Egy eladó családi házat vásároltak meg, és ezt alakították át a jelenlegi formájában a Szent Ignác Házzá.

Szöveg: Gianone Péter

Fotó: Pásztor Péter

Forrás: jezsuita.hu

Magyar Kurír