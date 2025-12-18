Jeruzsálemi főpásztorok szólaltak fel, hogy a leukémiás gázai gyerekek kezelésben részesülhessenek

Mi, jeruzsálemi pátriárkák és egyházi vezetők tisztelettel kérjük az illetékes izraeli hatóságokat, hogy adjanak engedélyt azoknak a gázai gyermekeknek az utazására, akiknél leukémiát diagnosztizáltak, hogy a jeruzsálemi Olajfák hegyén működő Augusta Victoria Kórházban speciális kezelésben részesülhessenek, amely kizárólag ott áll rendelkezésükre.

Az Augusta Victoria Kórház készen áll arra, hogy az érintett gyermekek szállítását, teljes körű ellátását és gyógykezelését is biztosítsa. A fiatal és különösen kiszolgáltatott betegeket a kezelés befejeztével a kórház szállítja vissza gázai otthonaikba.

Felhívásunkat humanitárius megfontolások indokolják; ez a terápia Gázában nem elérhető, holott alapvető hatással lehet a betegek életére. A kezelés semmiféle anyagi terhet nem róna az államra, mivel annak teljes költségét a kórház viselné.

Nyomatékosan kérjük, hogy a szükséges engedélyeket a lehető leghamarabb adják meg e fiatal betegek gyógykezeléséhez. Mint minden betegség esetében, itt is létfontosságú a kezelés mielőbbi megkezdése a kedvező kimenetel érdekében. Ezért őszintén reméljük, hogy az illetékes hatóságok lehetővé teszik számukra a szükséges orvosi ellátást, amelyet az Augusta Victoria Kórház kiváló adottságai biztosítanak, hogy a gyermekek megkezdhessék a gyógyulásuk és az egészség felé vezető utat.

Jeruzsálemi pátriárkák és egyházi vezetők

