Jótékonysági borkóstoló a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-templom altemplomában

Az 1879-ben felszentelt Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-plébániatemplom Ybl Miklós alkotása. A neoromán stílusú épület egyike Budapest, az akkor új főváros vállaltan reprezentatív épületeinek.

Többéves felújítás után most újra látható, látogatható a templom; nemcsak az imádkozni vágyók, hanem a kultúra iránt érdeklődők számára is megnyílt. A vezetett csoportok révén a templom egyre inkább elfoglalja megérdemelt helyét a budapesti turisztikai kínálatban. Emellett az épület művészeti-kulturális események helyszíne is lett. A zene, a kortárs és a hagyományos irodalom, valamint ezek dramatizált formában való megjelenítése igazolja, hogy a liturgikus környezet és a művészet nyelve nem csak kiegészítik, hanem inkább erősítik egymást.

A keresztény kultúrkörben nem szorul magyarázatra a bor különleges szakrális és kulturális szerepe. Így született meg az a partnerség, amelyben a befogadó helyszín méltó keretet biztosít a borok kultúrájának.

A rendezvénysorozat első, jótékony célú alkalmán a szervezők a templom orgonájának felújítását kívánják támogatni. A 19. századi „boldog békeidők” emlékét őrző, mechanikus vezérlésű orgona értékes hangszer: a templom többi részéhez hasonlóan magyar mesterek munkáját dicséri, bennfoglaló háza pedig magán viseli Ybl Miklós keze nyomát.

Az eseményen a Pannon Bormíves Céh borászatainak csúcsborait lehet megkóstolni egy nem mindennapi térben. A borbemutató ideje alatt több turnusban is bemutatják az épületet az érdeklődő vendégeknek. A vezetések során megtekinthető lesz az Ybl által tervezett berendezés, a mindennapokban elzárt sekrestye, valamint megszólal maga az orgona is.

