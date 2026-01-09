Júniusban tartják a következő rendkívüli konzisztóriumot

Az újságírókkal beszélgető bíborosok érintettek több fontos témát is, így többek között szó esett arról, hogy a pápa jelenléte és viszonyulásmódja mit árul el, hogyan tekint a bíborosokra, de a megtárgyalt és elnapolt kérdésekről, a venezuelai helyzetről, a nők és a laikusok szerepéről is beszéltek.

A bíborosi kollégium 245 tagjából 170, azaz a kollégium 70 százaléka vett részt a konzisztóriumon, beleértve mind a választókat, mind a nem választókat.

A Vatikán január 8-án, csütörtökön este,

a Szentatya a kétnapos rendkívüli konzisztórium lezárásakor jelentette be, hogy a következő találkozót várhatóan június 27–28-án, Szent Péter és Pál ünnepéhez kapcsolódva tartják.

A hírt Leó pápa a konzisztórium lezárásakor hozta nyilvánosságra. Ugyanezen alkalommal kifejezte háláját és köszönetét a bíborosoknak, amiért fáradságot nem kímélve részt vettek a találkozón, majd a rangidős résztvevőkhöz szólva hangsúlyozta: az ő jelenlétük értékes tanúságtétel mindenki számára. A Szentatya végül azoknak fogalmazott meg üzenetet, akik objektív okokból nem vehettek részt a konzisztóriumon (mint például a venezuelai bíboros), közelségét és együttérzését fejezve ki.

Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója elmondta, hogy a pápa szeretne évente néhány napos konzisztóriumokat tartani, hogy több idő jusson a különböző fontos témák megvitatására, és a bíborosoknak is lehetőségük nyíljon szabadon hozzászólni az elhangzottakhoz. XIV. Leó korábban rámutatott, hogy a rendszeres találkozók a bíborosok konklávé előtti általános ülésein megfogalmazott kérések nyomán jönnek létre, és az Egyház jövőbeli útját képezik.

A bíborosok véleménye

Stephen Brislin bíboros, johannesburgi érsek a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy ő és a többi bíboros is nagyon gazdagító és mélyreható élménynek tartotta ezt az alkalmat. Hozzátette, nagyra értékelték azt is, hogy a konzisztórium lehetőséget adott a bíborosoknak megismerni és meghallgatni egymást. Véleménye szerint

az, hogy Leó pápa több találkozót szeretne tartani, mutatja, a Szentatya is nagyon fontosnak és hasznosnak találta a konzisztóriumot, és azt a tényt is komolyan veszi, hogy a bíborosok támogathatják őt péteri szolgálatában.

A bíboros elmondta, hogy némi kétség merült fel, amikor közölték velük, hogy kis csoportokra osztják őket. Emiatt úgy tűnt, hogy nem lesz elegendő lehetőségük kifejezni magukat és meghallgatni másokat. Mégis a csoportok felépítése, azaz nyelvi blokkokra való felosztása nagyon hasznos volt, és lehetősége volt minden résztvevőnek a megszólalásra, még ha szavaikat nem is hallotta az egész közgyűlés.

Mi volt újszerű?

Egy újságíró azt kérdezte, hogy mi volt az az elem, amelyet újszerűként emelnének ki a most lezárult bíborosi közgyűlésről, ugyanis a tárgyalt témák közül többet már a szinóduson is vizsgáltak. Válaszában Brislin bíboros kifejtette, hogy az újdonságot nemcsak a megbeszélésekben kell keresni, hanem inkább abban a „lehetőségben, hogy megismerjük egymást és meghallgassuk egymást”. Lévén, hogy a bíborosi testületnek vannak régi és új tagjai, illetve a földrajzi és társadalmi hátterük is eltérő, ez a mozzanat is igen fontos.

Maga a pápa is – tette hozzá a johannesburgi érsek – „kollegiális akar lenni, meghallgatásra törekszik, és meríteni akar a világ különböző részeiről érkező kardinálisok tapasztalataiból és tudásából, mert ez segíthet neki az Egyház vezetésében”.

Az elnapolt témák

A liturgiáról röviden szó esett – mondta Wilfrid Napier bíboros, a dél-afrikai Durban emeritus érseke a National Catholic Registernek –, de a hagyományos latin miséről és „az ehhez hasonló részletekről” nem zajlott vita. „Úgy gondolom, hogy az egész arról szólt, hogyan tudjuk az egész Egyházat ugyanarra a szintre hozni az evangelizáció terén. Szerintem ez volt a fő pont” – mondta.

Több bíboros is reményét fejezte ki, hogy a meg nem vitatott témák a következő konzisztóriumokon napirendre kerülnek. A reményük azért is lehet megalapozott, mivel maga a Szentatya is utalt arra, hogy a két téma szorosan kapcsolódik a II. Vatikáni Zsinathoz, amely az Egyház útjának és megújulásának alapja, s ezért sem elhanyagolhatóak.

Nők és laikusok szerepe

Egy, a laikusok Egyházon belüli szerepéről, illetve a nők helyzetéről szóló újságírói kérdésre Pablo David bíboros, a Fülöp-szigeteki Kalookan megyéspüspöke így válaszolt: „Hogyan ne ismernénk el a nők szerepét és szolgálatát az Egyházban?” Majd kijelentette: a nők kérdése állandó érdeklődésre tart számot. Emlékeztetett a női diakónusok kérdését tanulmányozó bizottság nemrégiben közzétett eredményeire. A bíboros ugyanakkor utalt a klerikalizmusra is, és újra felvetette a II. Vatikáni Zsinaton megfogalmazott, a megkereszteltek általános papságának gondolatát:

Az Egyház testéről beszélünk: van egy egyházfőnk, de nemcsak egyházfőnk van, hanem testünk is. Az embereknek joguk van részt venni az Egyház életében és küldetésében.”

A rendkívüli téma: Venezuela

Az esti sajtótájékoztatón Luis José Rueda Aparicio bíboros, bogotái érsek rámutatott: jóllehet a konzisztóriumnak szűken vett értelemben nem volt témája, óhatatlanul is szó esett az aktuális dél-amerikai, venezuelai helyzetről. A kolumbiai bíboros emlékeztetett a pápa január 4-i, a drámai események másnapján elhangzott aggodalmára: „Az az vasárnapi üzenet megadta az alaphangot az elmúlt napok gondolataival kapcsolatban” – mondta, majd rámutatott, hogy

az együttérzés és aggodalom kifejezésén túlmenően a bíborosi kollégium tagjainak az események apropóján „kérdéseket kell feltenniük maguknak” a választott irányról, Latin-Amerika geopolitikai változásairól és arról, hogyan tudja az Egyház kísérni a lakosságot.

Összeállította: Dénes Gabriella

Forrás: Romkat.ro; Vatican News; Edward Pentin/Catholic News Agency

Fotó: Vatican Media

