Kántornapot tartottak Kaposváron

„A kántorokat rendszeresen hívjuk olyan közös alkalmakra, melyeknek a lényege, hogy szakmailag fejlődhessenek” – mondta el a találkozó elején Szili Zoltán zeneigazgató, majd hozzátette: az alkalomra az egyházmegye számos pontjáról érkeztek kántorok, többek között Barcsról, Kaposvárról, Nagyatádról, illetve a Balaton déli partjáról.

A délelőtt folyamán Vajda Gábor számos, az Egyesült Államokból, valamint a magyar gyakorlatból hozott jó példát említett egyházzenei előadásában.

Kiemelten beszélt arról, hogy egy kántornak mire kell odafigyelnie a liturgián belül. A kántor a templom zenei életéért is felel; zenei szolgálatával a híveket is buzdítja, hogy bekapcsolódjanak az énekbe; valamint az ő véleményét kérik ki abban is, hogy mely zeneművek szólalhatnak meg a templomban például egy-egy koncerten – hangsúlyozta a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet igazgatója.

Az egyházmegyei zeneigazgatók szakmai szerepéről is beszélt Vajda Gábor, hiszen – mint mondta – ha a helyi kántor szükségét látja, akkor szakmailag a zeneigazgatóhoz tud fordulni, akár egy koncert engedélyezésében is, mely kérdésben a megyéspüspököt is segíti zeneigazgató.

A templom megszentelt tér, ahol csak olyan művek szólalhatnak meg, melyek egyházi ihletésűek

– szögezte le a balatonboglári plébános.

Előadása végén a gregorián ének szerepéről, valamint a II. Vatikáni Zsinat kapcsán a népnyelvű éneklésről és a szentmisén való zenei szolgálatról beszélt.

A kántornapon Varga László kaposvári megyéspüspök mutatott be szentmisét.

Prédikációjában a főpásztor hálát adott a kántori szolgálatot végzőkért, majd az imáról mint kapcsolatról beszélt.

„Az ima szeretetkapcsolat. Vajon belefáradnak-e a szerelmesek a beszélgetésbe? Szüntelenül találkozni akarnak, s ez betölti őket. Az ima titka a szeretet a legnagyobb Szeretet iránt, aki maga az Isten” – fogalmazott a megyéspüspök.

A kántoroknak – mint a papoknak is – többet kell imádkozniuk, hiszen meglátszik a szolgálatukon, hogy átjárja-e őket az ima.

„Sokféle motivációból lehet végezni a kántori szolgálatot, de a legjobb, amikor Isten iránti szeretettől hajtva végzitek, azért, mert nagyon szeretitek őt, és dicsőíteni akarjátok. Így nem fog fárasztóvá válni a kántori szolgálat” – mondta Varga László püspök.

A szentmisét követően Szili Zoltán egyházmegyei zeneigazgató, az Országos Magyar Cecília Egyesület társelnöke ismertette az egyesület – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szakmai tanácsadó testületének – működését, múltját, valamint jövőbeni terveit a kántorokkal, különös figyelmet fordítva arra, hogy mely területeken, miként kívánnak megújulni az elkövetkezendő időszakban.

Ezt követően a kiadás előtt álló új énekeskönyvről, a kántorok szakmai helyzetéről, megbecsüléséről és a kántorszabályzatról beszélt.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Kaposvári Egyházmegyében működik egy négyéves kántorképző tanfolyam, mely az iskolai tanév rendjéhez igazodik, s melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Aki szakmailag még nem tud belépni az első osztályba, annak felkészítőévet szerveznek, mely a felvételhez szükséges követelmények teljesítésében segíti a jelentkezőket. A képzés végén, a sikeres kántorképesítő vizsgát követően kántori oklevélben részesülnek a képzést elvégzők.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír