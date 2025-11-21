Kántornapot tartottak Kaposváron

November 15-én szakmai napra hívták a Kaposvári Egyházmegyében szolgáló kántorokat a kaposvári Katolikus Zeneiskolába. Az alkalom Vajda Gábor balatonboglári plébános, a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet igazgatója előadásával kezdődött, melyet püspöki szentmise követett, majd Szili Zoltán egyházmegyei zeneigazgató, az Országos Magyar Cecília Egyesület társelnöke tartott előadást.

„A kántorokat rendszeresen hívjuk olyan közös alkalmakra, melyeknek a lényege, hogy szakmailag fejlődhessenek” – mondta el a találkozó elején Szili Zoltán zeneigazgató, majd hozzátette: az alkalomra az egyházmegye számos pontjáról érkeztek kántorok, többek között Barcsról, Kaposvárról, Nagyatádról, illetve a Balaton déli partjáról.

A délelőtt folyamán Vajda Gábor számos, az Egyesült Államokból, valamint a magyar gyakorlatból hozott jó példát említett egyházzenei előadásában. 

Kiemelten beszélt arról, hogy egy kántornak mire kell odafigyelnie a liturgián belül. A kántor a templom zenei életéért is felel; zenei szolgálatával a híveket is buzdítja, hogy bekapcsolódjanak az énekbe; valamint az ő véleményét kérik ki abban is, hogy mely zeneművek szólalhatnak meg a templomban például egy-egy koncerten – hangsúlyozta a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet igazgatója. 

Az egyházmegyei zeneigazgatók szakmai szerepéről is beszélt Vajda Gábor, hiszen – mint mondta – ha a helyi kántor szükségét látja, akkor szakmailag a zeneigazgatóhoz tud fordulni, akár egy koncert engedélyezésében is, mely kérdésben a megyéspüspököt is segíti zeneigazgató.

A templom megszentelt tér, ahol csak olyan művek szólalhatnak meg, melyek egyházi ihletésűek

– szögezte le a balatonboglári plébános.

Előadása végén a gregorián ének szerepéről, valamint a II. Vatikáni Zsinat kapcsán a népnyelvű éneklésről és a szentmisén való zenei szolgálatról beszélt.

A kántornapon Varga László kaposvári megyéspüspök mutatott be szentmisét. 

Prédikációjában a főpásztor hálát adott a kántori szolgálatot végzőkért, majd az imáról mint kapcsolatról beszélt.

„Az ima szeretetkapcsolat. Vajon belefáradnak-e a szerelmesek a beszélgetésbe? Szüntelenül találkozni akarnak, s ez betölti őket. Az ima titka a szeretet a legnagyobb Szeretet iránt, aki maga az Isten” – fogalmazott a megyéspüspök.

 

A kántoroknak – mint a papoknak is – többet kell imádkozniuk, hiszen meglátszik a szolgálatukon, hogy átjárja-e őket az ima.

„Sokféle motivációból lehet végezni a kántori szolgálatot, de a legjobb, amikor Isten iránti szeretettől hajtva végzitek, azért, mert nagyon szeretitek őt, és dicsőíteni akarjátok. Így nem fog fárasztóvá válni a kántori szolgálat” – mondta Varga László püspök.

A szentmisét követően Szili Zoltán egyházmegyei zeneigazgató, az Országos Magyar Cecília Egyesület társelnöke ismertette az egyesület – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szakmai tanácsadó testületének – működését, múltját, valamint jövőbeni terveit a kántorokkal, különös figyelmet fordítva arra, hogy mely területeken, miként kívánnak megújulni az elkövetkezendő időszakban.

Ezt követően a kiadás előtt álló új énekeskönyvről, a kántorok szakmai helyzetéről, megbecsüléséről és a kántorszabályzatról beszélt. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Kaposvári Egyházmegyében működik egy négyéves kántorképző tanfolyam, mely az iskolai tanév rendjéhez igazodik, s melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Aki szakmailag még nem tud belépni az első osztályba, annak felkészítőévet szerveznek, mely a felvételhez szükséges követelmények teljesítésében segíti a jelentkezőket. A képzés végén, a sikeres kántorképesítő vizsgát követően kántori oklevélben részesülnek a képzést elvégzők.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

