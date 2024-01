Katedra helyett kertészet – A „zöld egyház” program és a Songhaï Beninben

Az eredetileg nigériai származású Nzamujo a nyugat-afrikai Beninben kezdte megvalósítani Songhaï nevű programját, amelynek keretében nem csupán élelmiszer termelését tűzte ki célul, de munkahelyeket is kívánt teremteni, és környezetvédelmi megfontolások is vezették.

A fenntartható mezőgazdaság jegyében álló program lényegét olyan rendszerek alkotják, amelyek a természetes ökoszisztémák működését utánozzák, és semmit sem hagynak veszendőbe menni: ami hulladéknak vagy értéktelen mellékterméknek tűnhet, azt állatok táplálására és egyéb célokra használják, így sem fosszilis energiaforrásokra, sem vegyszerekre nem szorulnak. A domonkos szerzetes, aki maga is a benini farmon él, naponta háromszáz embernek ad munkát, s modellje Nigériában, Sierra Leonéban és Ugandában is elterjedt, ráadásul az egész világról érkeznek olyan érdeklődők, akik tanulmányozni kívánják. A hulladékmentes gazdálkodás oktatására számos tanfolyamot is szervez a Songhaï, amely az elmúlt negyven év folyamán harmincezer embernek nyújtott efféle képzést.

Január első napjaiban Roger Houngbédji cotonoui (Benin) érsek munkatársaival együtt felkereste a Songhaï központját, hogy tapasztalatot cseréljen Nzamujóval. Az érsek, aki maga is domonkos szerzetes, „zöld egyház” néven indított programot egyházmegyéjében a megújuló energiák szorgalmazására, az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és integrált hulladékgazdálkodás kialakítására. A látogatás után az egyházmegye ökológiai programjának vezetői arra az elhatározásra jutottak, hogy a Songhaï gazdálkodási módszerét meghonosítják az érsekség kétszázötven hektáros földterületén, s íly módon fejlesztik tovább a 2023 márciusában elindított „zöld egyház” programot.

