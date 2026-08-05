Kettős jubileumot ünnepeltek a mallersdorfi ferences nővérek

A Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek székelyudvarhelyi közösségének tagjai M. Jakobe Schmid generális nővér meghívására érkeztek Mallersdorfba, a rend központjába. Zarándoklatuk célja egyfelől annak megünneplése volt, hogy a rendalapító 205 éve látta meg a napvilágot, illetve hogy 20 éve emelte őt az Egyház a boldogok sorába.

Az erdélyi nővérek július 23-án érkeztek meg Németországba. A pénteki kötetlen találkozókat és egyeztetéseket a szombati központi ünnepség követte. A jubileum kiemelkedő eseménye a közös szentmise és a délutáni ünnepélyes zsolozsma volt, aminek keretében a nővérek együtt imádkoztak a Németországban, Dél-Afrikában és Erdélyben működő összes fíliáért.

A szentmise vendégprédikátora a Speyeri Egyházmegye képviseletében Norbert Weiß volt, aki mint a rendet alapító Boldog Paul Joseph Nardini életének kutatója és szakértője tartott elmélkedést, mélyebb betekintést nyújtva életútjába.

A zarándoklat alkalmat teremtett a jelen lévő nővérek számára arra, hogy újra tudatosítsák saját szerzetesi küldetésüket és közös elhívásukat, és hogy az alapító lelkiségéből erőt és magabiztosságot merítsenek jövőbeli szolgálatukhoz, szem előtt tartva Nardini atya tömör buzdítását: „Éljünk az Úrnak!”

Forrás: Mallersdorfi Ferences Nővérek/Romkat.ro

Fotó: Mallersdorfi Ferences Nővérek

Magyar Kurír