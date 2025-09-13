Kilencvenéves az Isteni irgalmasság rózsafüzére

Az alábbiakban Simonné Hollósi Daniella írását szerkesztve közöljük.

Jézus összesen 14 kinyilatkoztatásban beszél az Isteni irgalmasság rózsafüzéréről. Először Vilniusban, 1935. szeptember 13–14-én diktálta le Fausztina nővérnek

bocsánatért könyörgő, Isten haragját lecsillapító imaként.

Szent Fausztina Kowalska így jegyezte fel az ima keletkezésének körülményeit a Naplóban: „Este a cellámban megpillantottam egy angyalt, Isten haragjának végrehajtóját. Világos ruhája volt, az arca lángolt (…). Amikor megpillantottam Isten haragjának eme jelét, melynek sújtania kellett a földet (…), kértem az angyalt, egy ideig tartsa vissza ezt a büntetést, s a világ bűnbánatot fog tartani. Kérésem azonban Isten haragjával szemben semmit sem ért. Akkor megpillantottam a Legszentebb Háromságot. Felségének nagysága lelkem legmélyére hatolt, s nem mertem megismételni a kérésemet. Ugyanakkor Jézus kegyelmének erejét is megéreztem a lelkemben, mely bennem lakik. Amint ennek a kegyelemnek a tudatára ébredtem, azonnal elragadtattam Isten trónja elé. Ó, milyen hatalmas a mi Urunk és Istenünk, és milyen felfoghatatlan az Ő szentsége! (…) Lelkemből fakadó szavakkal könyörögni kezdtem Istenhez a világért.

Amikor így imádkoztam, megláttam az angyal tehetetlenségét, aki a bűnökért járó igazságos ítéletet nem tudta végrehajtani. Soha még ilyen benső erővel nem imádkoztam, mint akkor. A következő szavakkal kértem Istent: Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Az ő fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz nekünk! Másnap reggel, ahogy beléptem a kápolnánkba, e szavakat hallottam bensőmben: »Valahányszor belépsz a kápolnába, azonnal imádkozd el azt az imát, melyet tegnap tanítottam neked.« Amint elmondtam az imát, e szavakat hallottam: »Ez az ima haragom enyhítésére szolgál«” (Napló 474–476).

A szentolvasót, amelyet rendes, öttizedes rózsafüzéren imádkozhatunk, a következőképpen kell mondani, Jézus szavai szerint (vö. Napló 476): „Kezdésre Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet mondunk; a nagy szemeken imádkozzuk: Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. A kis szemeken a következő szavakat ismételjük meg tízszer: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak! Befejezésül háromszor mondjuk, hogy Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!”

Ha egy kicsit mélyebben elemezzük ezt az imádságot, rá kell jönnünk, hogy ez nem még egy ájtatosság, vagy jámbor gyakorlat; ebben az imában felajánljuk az Atyaistennek Jézus Krisztus Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, tehát egyesülünk az ő keresztáldozatával, amelyet a világ megváltásáért vállalt. Amikor felajánljuk az Atyának az ő szeretett Fiát, egyben a legerősebb motivációhoz folyamodunk, hogy meghallgatást nyerjünk saját magunknak és másoknak, hiszen – szent Pál apostol szavai szerint –

Krisztus jó illatú áldozati adományként ajánlotta föl magát értünk Istennek (Ef 5,2).

A „nekünk” az imádkozót jelenti és mindazokat, akikért az imádkozó szeretne, vagy köteles imádkozni – azonban valójában az egész világ az minden ember, aki a földön él és a tisztítótűzben szenvedő lelkek. Amikor tehát e szentolvasó szavaival imádkozunk, az irgalmasság cselekedetét is gyakoroljuk, amely a bizalom mellett a kegyelmek elnyerésének nélkülözhetetlen feltétele.

Ígéretek

A hívők elnyerhetik Krisztus ígéreteit, melyek e rózsafüzér imádkozásához kapcsolódnak: a megtérés kegyelmét a megrögzött bűnösöknek (ha legalább egyszer elmondják az olvasót hittel, bizalommal, alázattal és őszinte bűnbánattal), valamint a békés halált – nemcsak azoknak, akik e szentolvasót imádkozzák, hanem azoknak is, akik mellett ezt mások mondják.

„Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján” (Napló 754).

„Minden lelket, aki ezt a rózsafüzért imádkozza, megvédem halálos óráján, mint saját dicsőségemet (…). Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket; – Fiam fájdalmas szenvedése megindítja irgalmam mélységét” (Napló 811).

„Szüntelenül imádkozd azt a rózsafüzért, amit megtanítottam neked. Bárki, aki imádkozni fogja, halála óráján tapasztalni fogja nagy irgalmamat. A papok úgy fogják a bűnösöknek nyújtani, mint az utolsó mentőövet. Ha csak egyszer is elimádkozza valaki, legyen bár a legmegátalkodottabb bűnös, elnyeri végtelen irgalmam kegyelmét” (Napló 687).

„Leányom, buzdítsd a lelkeket irgalmasságom rózsafüzérének imádkozására, amit neked adtam! Úgy tetszik nekem, hogy megadjak nekik mindent, amit ezzel az imával kérnek tőlem. A megrögzött lelkeket békével töltöm el, ha ezt az imát elmondják, s boldog lesz haláluk órája” (Napló 1541).

A legtöbb ígéret tehát a haldoklókra, illetve a halál órájára vonatkozik. Jézus szélesre tárja irgalmassága kapuját. Ezt az irgalmasságot leginkább azzal mutatta meg, hogy vállalta érettünk a kereszthalált. Isten irgalmassága ezért előbb van igazságosságánál. Még az utolsó pillanatban, a halál pillanatában is át lehet haladni az irgalmasság kapuján. Más helyen ugyanis ezt mondta Jézus Fausztina nővérnek: „Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani, és irgalmas Szívemre szorítani. A büntetést csak akkor alkalmazom, ha ők maguk kényszerítenek erre. Nem szívesen nyúlok az igazságszolgáltatás kardjához. Az igazság napja előtt az irgalmasság napját küldöm” (Napló 1588). „Az irgalmasság olvasójának imádkozásával közelebb hozod hozzám az emberiséget” (Napló 929).

Az általános ígéret arra vonatkozik, hogy bármit kérhetünk e rózsafüzér imádkozása által, azonban ennek az a feltétele, hogy amit kérünk, megegyezzen Isten akaratával.

Egy alkalommal így ír erről Fausztina nővér: „Ma hatalmas vihar ébresztett fel. Tombolt a szél, felhőszakadásként ömlött a zápor, s villámok csapkodtak. Imádkoztam, hogy ne okozzon károkat a vihar. Erre meghallottam: »Imádkozd a rózsafüzért, amire tanítottalak, s elmúlik a vihar.« Elkezdtem imádkozni, s még a végére sem értem, hirtelen megszűnt a vihar. Még ezeket a szavakat is hallottam: »Ezzel az imával mindent elnyersz, ha az, amit kérsz, megegyezik akaratommal« (Napló 1731). Mindaz ugyanis, ami nem egyezik Isten akaratával, nem jó az embernek sem, főleg az örök boldogságára vonatkozóan.”

