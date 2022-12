Kiss-Rigó László püspök: Isten az emberiség minden tagjával szolidaritást vállalt

„Püspökként hasonlóan ünnepelek, mint bárki más. A püspökségen is áll karácsonyfa, vendégségbe megyek és hozzám is jönnek vendégek. Emellett szenteste éjfélkor és karácsony első napján szentmisét mutatok be – mondta a Délmagyarnak nyilatkozva a főpásztor.

„A négy evangélista közül János írta le legutoljára Jézus születését, és ő már az igazi értelmét írta le az eseményeknek. Mégpedig hogy Isten, az Ige megtestesült, emberré lett. Ez azt üzeni számunkra, hogy érdemes embernek lenni. Megmutatja az ember értékét, minden egyes ember méltóságát. (...) Sok elmélet született arról, hogy mi az emberi méltóság alapja, miért mondhatjuk, hogy minden egyes embernek tiszteletben kell tartani a méltóságát. A hívő ember számára az igazi alap az, hogy Isten emberré lett, és kivétel nélkül az emberiség minden tagjával közösséget, szolidaritást vállalt. És aki tudja, megérti, hogy mi történt karácsonykor, azt is tudja, hogy miért jó jónak lenni. Sőt, arra is rádöbbenhet, hogy ez nem csak a karácsonyi időszakra, de az egész esztendőre, sőt az egész életre igaz. (...) Ő szabadságot adott mindenkinek, amivel mindenki úgy él, ahogy jónak tartja. Az emberi életnek megvan a gyönyörű célja, megkaptuk az iránytűt és az energiaforrást is hozzá a hitben.”

„Mindenekelőtt önmagában kell mindenkinek meglelnie a békét. (...) belülről kell az egyénnek békét sugároznia. Ha ezt mindannyian megtesszük, biztosan szebb lesz a világ. A lehetőség adott. Múlt héten a dómba is megérkezett a betlehemi békeláng, amely egy szimbolikus utazás. Hasonló az olimpiai lánghoz, amelyet négyévente körbevisznek a világban. A békeláng is annak a lehetőségnek, erőforrásnak a szimbóluma, amely az első karácsony óta jelen van mindannyiunk számára. Hozzáteszem, a kétezer év alatt nem hiszem, hogy volt olyan esztendő, amikor ne lett volna háború valahol a földön.”

„Az Egyház legfőbb feladata arra buzdítani a keresztényeket, hogy éljenek a lehetőséggel, amit kaptak a Megváltó születése révén. Erről hiteles tanúságot tegyenek, amely az egész társadalom javát szolgálhatja. Kezdettől fogva ez a feladat, és bármilyen eszmék nyerjenek is teret, mindig is ez marad. (...) a nehézségek közepette gyarapodhatunk is. Lelkiekben mindenképpen, ha a szeretet, az egymásra figyelés, a jó szándék és a hit vezérel bennünket. Azt kívánom, hogy ez most, karácsonykor és egész jövő évben így legyen” – mondta Kiss-Rigó László püspök a Csongrád-Csanád megyei hírportálnak adott interjúban.

A beszélgetés teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás: Délmagyar.hu; Szeged-Csanádi Egyházmegye



Fotó: Gémes Sándor

