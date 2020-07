Kolumbia apostoli nunciusa: „A béke eléréséhez el is kell határoznod magad mellette”

„A béke eléréséhez el is kell határoznod magad mellette, és én hiszem, hogy Kolumbia nagy része ezt akarja, különösen a háború (ti. időnként fegyveres erőszakba torkolló konfliktusok – a szerk.) által leginkább sújtott területeken. Ám ez nem fog megtörténni egyik napról a másikra. Sok tapasztalatra, kitartásra lesz szükség, mert vannak hullámvölgyek és más irányú törekvések, amelyeket magunk felé kell terelnünk. Mindig lesznek ellenfeleink, és rengeteg türelmet igényel, hogy meg tudjuk győzni őket. Emellett biztosítanunk kell az anyagi feltételeket is. Az állam legyen jelen minden régióban, hogy megvédje lakosait, és megakadályozza, hogy az illegális szervezetek fegyverekkel érvényesítsék saját törvényeiket.

Ami a megosztottságot illeti, kevésbé aggódom, mert olyan korban élünk, melyben minden társadalmat ez jellemez. Ugyanakkor ez egyben a kor bűne is, mert a vezetők nem arra használják, hogy kormányozzanak, hanem hogy hatalomhoz jussanak, ugyanis nagyon nehéz úgy vezetni egy országot, ha a lakosok fele ellenük van. A politikusok feladata, hogy megegyezzenek a gyakorlati dolgokban, a közjó érdekében” – írta le Kolumbia aktuális helyzetét Luis Mariano Montemayor érsek, a dél-amerikai ország apostoli nunciusa a Semana című helyi újságnak július 11-én adott interjúban. Rámutatott, mi áll a békétlenség hátterében:

„Nem csak a politikusok jelentenek akadályt, vannak más csoportok is, melyek üzelmeit a béke hátráltatná. Jelen esetben az illegális gazdaságra gondolok. A politikusokkal kapcsolatban azt mondanám, hogy meg kell tanulnunk legyőzni a haragunkat. A történelem súlyos teherként nehezedik mindannyiunkra és a társadalmi életre, ezt kár volna tagadni, ugyanakkor nem is válhatunk ennek rabjaivá, hogy aztán újra elkövessük ugyanazokat a hibákat és megismételjük ugyanazokat a harcokat. Minden más fölé kell helyeznünk a közjót, hisz – amint azt a Szentatya is mondta – ugyanazon a bárkán vagyunk. Nem mind szenvedünk egyformán, de egy bárkán vagyunk, és ha a végén a bárka elsüllyed, az mindannyiunk vesztét okozza. Tanuljuk meg, hogy a politikai ellentétek nem jelentenek akadályt a közös munkában, melyet minden ember javáért végzünk, különösen azokért, akik a leginkább rászorulnak, és akiket nem szabad feláldozni a politikai haszonszerzés oltárán, álljanak akár jobb-, akár baloldalon” – hangsúlyozta a nuncius.

Montemayor érsek, akit közel két éve neveztek ki Kolumbia apostoli nunciusává, kiutat javasol az erőszakos helyzetből, mely összefügg a kábítószer-kereskedelemmel is: „A kolumbiai konfliktus nem egyszerű, a résztvevők sokan vannak és sokfélék. A közös nevező az állam távolléte számos régióban és a területi kontroll hiánya. Ez egy olyan probléma, amit többé nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az államnak – amely nem csupán fegyveres erőkből áll – jelen kell lennie ezeken a helyeken. Meg kell mutatnunk a népnek, hogy létezik egy erre kész politikai akarat, ám mindez nem történhet meg egyik napról a másikra.”

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel



Forrás és fotó: Fides hírügynökség



Magyar Kurír