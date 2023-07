Kondé Lajos plébános: A dóm kulturális és turisztikai szempontból is meghatározza Szegedet

„Meghívást kaptam az Úristentől, ez a meghívás pedig nemcsak ajándék, hanem titok is volt egyben, amely titokra szinte a mai napig nem derült fény, pedig közel négy évtizede annak, hogy pappá szenteltek – mondta a Webrádiónak nyilatkozva Kondé Lajos. – Olyan családban nőttem fel, ahol az Egyháznak fontos, közösségformáló, összetartó és értéket teremtő szerepe volt. Ez meghatározta az indulásom.

A Szentírás úgy fogalmaz, hogy Isten a szívek és a vesék vizsgálója, vagyis ami bennünk van, az az Úristen előtt mind világos. Ő jól tudja, hogy melyik ember, mire képes és alkalmas. És ő az, aki bizalmat szavaz, gyengeségünk ellenére is, és ez óriási ajándék. (...) Magyarországon is, ahogyan egész Európában, egyre kevesebben hallják meg ezt a hívást, és ha meg is hallják, csak kevesen válaszolnak igennel. Ez pedig azért van, mert a környezeti tényezők elbizonytalanítják az adott személyt. Ám vannak a világnak olyan részei, ahol egyre erősebb az Istenbe vetett hit. Bár kétségtelen, hogy a népesedés alakulása is szerepet játszik mindebben.”

„Az emberek ma is fogékonyak a transzcendensre, csak sokkal nagyobb a kínálat – emelte ki az interjúban az egyházmegye pasztorális helynöke. – Nagyon sokszínű az a társadalom, amiben élünk, és ez a sokszínűség megosztja az embereket és az elkötelezettségüket.

Sokan keresik Istent (...) A legtöbben tele vannak előítélettel, félelemmel, bizonytalansággal, ezért szükség van az úgynevezett preevangelizációra, ami elvezethet bennünket az evangelizáció beteljesedéséhez. Ez a folyamat ma sokkal hosszabb, mint amilyen a mi időnkben volt.”

A szegedi dóm nemcsak turisztikailag fontos állomás, hanem kulturális szempontból is meghatározó helyszín – hangsúlyozta az interjúban Kondé Lajos. – „Éppen ezért nekem, mint a dóm plébánosának, az a célom, hogy azok, akik betérnek ide hozzánk, továbbvigyenek magukkal valami olyat (legyen az egy élmény, egy tapasztalat, egy emlék), amit sosem felejtenek el, függetlenül attól, hogy hisznek, vagy nem hisznek Istenben. Az emberek vágynak az olyan kulturális élményekre, mint amit egy koncert, egy kiállítás vagy akár egy szentmise tud adni. Mi pedig azt szeretnénk, ha a dómban egyre több ilyen élményben részesülhetnének az ide látogatók. De ugyanilyen meghatározó lehet az is, ha valaki úgy dönt, itt köti össze a másikkal az életét, vagy esetleg itt mond végső búcsút egy szerettjétől.”

A jelenleg is zajló felújítási munkálatokkal kapcsolatban a Fogadalmi templom plébánosa elmondta: „most épp a torony az, ami megújul. (...) Nemcsak az épület bizonyos részeit, helyiségeit, hanem a dóm egész területét folyamatosan karban kell tartani. Viszont ezt csak és kizárólag úgy tesszük, hogy közben egyetlen percre sem zárjuk be sem a templomot, sem a látogatóközpontot. Így lehet csak megőrizni a közösséget.”

A szegedi Webrádió által készített interjú szövege teljes terjedelmében ITT olvasható.

