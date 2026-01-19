Kovács Mihály piarista tanár öröksége – Konferenciát tartottak Szegeden

Kovács Mihály személye sok szempontból emlékezetes. Rendtársai és volt tanítványai emlékeiben a hűséges szerzetes pap, a közösségszervező és az innovatív és kreatív pedagógus alakja jelenik meg, míg az informatikai és oktatástechnikai szakemberek, kutatók szemében ő a számítástechnika-oktatás úttörője, akinek munkássága jóval túlmutat a piarista gimnázium keretein.

Ennek megfelelően az előadók is sok különböző területet képviseltek, a piarista rendtársak, volt tanítványok mellett informatikai, mesterségesintelligencia-kutató szakemberek is megszólaltak, továbbá levéltári és más történeti forrásokat is megismerhettek a jelenlévők.

Zsódi Viktor SchP tartományfőnök köszöntőjével indult a konferencia, aki hangsúlyozta, hogy a Piarista Rend Magyar Tartománya évszázados hagyományaira építve ma is a hit, a tudomány és az alkotómunka egységében neveli a fiatalokat, hogy a modern technika és természettudományok eszközeivel, erkölcsi felelősséggel szolgálják a közjót és a teremtett világot, ami markánsan tetten érhető Kovács Mihály tanár életművében is.

Görbe László SchP előadása Kovács Mihály életútját és pedagógiai-innovációs munkásságát mutatta be, kiemelve úttörő szerepét a kibernetika és az informatikai gondolkodás középiskolai meghonosításában.

Szűts Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) Pedagógiai Karának dékánja és egyetemi tanára a digitális pedagógia mai kihívásait elemezte, hangsúlyozva, hogy a technológia csak akkor szolgálja az oktatást, ha az alkotást és a kritikai gondolkodást erősíti.

Molnár Gyöngyvér, a Szegedi Tudományegyetem intézményvezető tanára azt mutatta be, hogyan jutott el az oktatási értékelés a papíralapú teszteléstől az adaptív, személyre szabott, MI-alapú fejlesztésekig.

Koltai András piarista tartományi levéltáros új levéltári dokumentumok alapján világította meg Kovács Mihály pályáját, különös tekintettel a cserkészethez köthető pedagógiai elemekre.

Nádasi András villamosmérnök, egyetemi tanár, az EKKE nyugalmazott docense és egykori tanítvány személyes élményein keresztül idézte fel Kovács Mihály példamutató tanári személyiségét és nevelői munkásságát.

Képes Gábor, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság kulturális igazgatója Kovács Mihály kibernetikai szakköreinek és tanítógépeinek szerepét elemezte a magyar informatikatanítás kialakulásában.

Prószéky Gábor programtervező matematikus, nyelvész arra hívta fel a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia használatának korlátai és kockázatai ma még alig jelennek meg az oktatásban.

Bolgár Bence Márton informatikatanár bemutatta a budapesti Piarista Gimnázium MI-szakkörét, ahol a diákok valós problémákon keresztül tanulják a mesterséges intelligencia alkalmazását.

Somogyvári Lajos, a Pannon Egyetem docense oktatástörténeti megközelítésben elemezte a tanítógépek pedagógiai örökségét, összekapcsolva a kibernetika múltját a mesterséges intelligencia jelenével.

Mahler-Lakó Viktória, az NJSZT Tehetséggondozási Szakosztályának munkatársa a Kovács Mihály nevét viselő Grafikus Programozási Verseny megújulását és jövőbeli irányait mutatta be a tehetséggondozás jegyében.

A résztvevők az előadásokat követően lehetőséget kaptak arra is, hogy szakmai tárlatvezetéssel megtekintsék a Neumann János Számítógéptudományi Társaság informatika-történeti kiállítását, ami méltó lezárása volt a Kovács Mihályról szóló konferenciának.

*

A gyűlésnek helyszínt adó Szent-Györgyi Albert Agóra Szeged tudományos és kulturális központja, ahol kortól függetlenül mindenkinek – gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek – kínálnak élményalapú tanulást és szabadidős programokat, kiállításokat, szakköröket és rendezvényeket egy közösségi térben, amely a tudományos ismeretterjesztést és a kultúrát ötvözi élményszerű formában. Itt tekinthető meg az NJSZT informatika-történeti kiállítása, amely két emeleten mutatja be a számítástechnika fejlődését, és amelyen a Kovács Mihály tanár által készített kibernetikai eszközök is láthatók.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír