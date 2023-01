Kövessük az igazi szamaritánust, az élő Krisztust – Elkezdődött az ökumenikus imahét Miskolcon is

A belvárosi templomokban szolgálatot teljesítő lelkipásztorok részvételével, a város egyik jelképévé vált templomban vette kezdetét a keresztények egységéért végzett imahét Miskolcon.

Az idei ökumenikus imahét anyagát és istentiszteleti rendjét a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze. Az első napra általuk ajánlott szentírási szakasz az irgalmas szamaritánus példabeszéde, amit Szalkai József, a minorita templom plébánosa olvasott föl.

115 éve évről évre ökumenikus közösségben egybegyűlve is imádkozunk, várva az emberiség és helyzetünk jobbulását – mondta Orosz Atanáz püspök beszédének bevezetőjében. „Hogy lehet akkor, hogy szemlátomást nem javul meg – sőt romlik – az emberiség, hogy látszólag imáink és jó cselekedeteink ellenére sem hallgat meg az Úr? Nap mint nap kérjük a világ békességét, s ehelyett csak eszkalálódik a világméretű feszültség és háború” – tette föl a kérdést a főpásztor, melyre Szent János evangéliumában találunk egy választ: „Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, azt azonban, aki istenfélő és teljesíti akaratát, meghallgatja.”

Együtt imádkozunk most nap mint nap, egy héten át. De meghallgatásra találunk-e? – hangozott a következő kérdés, melyre a választ szintén a Szentírás szavait idézve adta meg Orosz Atanáz: „Ha mégsem találunk meghallgatásra, akkor vagy még nagyobb türelemre és kitartásra volna szükség, ahogyan ez az evangéliumi példabeszédben is szerepel, hogy »szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni« (Lk 18,1), vagy megtérésre, javulásra volna szükségünk, mint ahogyan Isten a próféta által szólt némelyekhez az imént felolvasott szavakkal: »Amikor kezeteket kiterjesztitek hozzám, elfordítom az arcomat tőletek, s akármennyit imádkoztok is, nem hallgatlak meg benneteket, mert a kezetek csupa vér. Mosdjatok meg, tisztuljatok meg!« (Iz 1,15-16). S hogy sokaknak a keze csupa vér, azt nem vonhatja kétségbe senki.”

Orosz Atanáz püspök kitért a magzatgyilkosságok gyakoriságára és a háborús vérontásokra hozzátéve: „S ami észbontó: olyanok is gyilkolnak, akik megtanulták Isten törvényét és az evangéliumot: Szeresd felebarátodat.” Mert ki is az én felebarátom? Most hallottuk az evangéliumból: az, aki mellettem éppen segítségemre szorul, vagy éppen segít nekem. „De ha az igazi szamaritánust, az élő Krisztust kihagyjuk ebből, akkor a filantróp jelszavak után is csak gyilkos akciók következnek.”

Később Izajás próféta jövendölését (58,1–11) olvasta föl a főpásztor, melyből útmutatásokat kapunk arra, mit tegyünk, hogy imádságaink meghallgattassanak. „Azt, aki istenfélő és teljesíti akaratát, meghallgatja.” De csak ha képmutatás nélkül, őszintén keresi és teszi a jót! „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz 1,17) – ez az idei imahét mottója is. Majd pedig Szent Pál apostol alázatosságára hívta föl a püspök a figyelmet, aki bevallja: „a bűnösök között az első én vagyok.”

„Ha idén Szent Páléhoz hasonló alázattal kezdenénk a keresztények egységéért végzett imahetet, talán a korábbiaknál nagyobb eredményre juthatnánk. Mindenekelőtt egyénileg: hiszen bűneink, jobban mondva bűnösségünk bevallása az alapja minden továbblépésnek. De egyházilag is. Elindulhatnánk egy közös úton az összes keresztény, sőt az egyházak megtérése felé” – fogalmazott a püspök.

„Fogadjuk meg tehát a ma hallott evangélium zárszavát: »Menj, és tégy te is hasonlóképpen!« Kövessük az igazi szamaritánust, az élő Krisztust, legyünk hűséges tanítványai közösségben, gyülekezetben is, hogy az ő szeretetének tanúiként tudjuk megmenteni a világot és a jóakarat embereit, akiknek Jézus békességet hozott e földre” – zárta beszédét a miskolci megyéspüspök.

Hagyományosan minden jelenlévő egyház képviselőjétől adott áldással ér véget az imaest. Vasárnap Orosz Atanáz görögkatolikus püspök, Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi evangélikus, Juhász Ferenc római katolikus, Kovács Zoltán Mihály metodista és Meleg Attila református lelkipásztor részesítette áldásban a jelenlévőket. A közös imádságot az Örömhír Kamaraegyüttes zenei szolgálata színesítette.

A hét folyamán a miskolci imaalkalmakon összegyűjtött felajánlásokat a Szimbiózis Alapítvány részére ajánlják fel. Az alapítvány nevében hordozza küldetését is; a fogyatékkal élőket egyenrangú partnernek tekintve, velük együtt teremtenek értékeket. Jakubinyi Lászlót, az alapítvány kuratóriumi elnökét néhány, az alapítvány segítségével otthonra talált fiatal is elkísérte az imaestre. Az alapítvány tevékenysége többrétű; többek között lakhatást vagy nappali ellátást biztosítanak, különböző fejlesztéseket, foglakozásokat tartanak az erre rászorulóknak. Sőt, a Baráthegyen egy majorságot is működtetnek, termékeikkel vásárokon is találkozhatunk.

