Közös ünnep volt a Hajdúdorogi Főegyházmegye alapításának 110. évfordulója Debrecenben

Noha a Hajdúdorogi Főegyházmegye ma egy a három görögkatolikus egyházmegyéből, 103 éven át az egyetlen magyar görögkatolikus egyházmegye volt hazánkban. A közös múltat az is bizonyítja, hogy mindhárom egyházmegyéből, az ország egész területéről érkeztek a legkülönfélébb technikákkal készült munkák. Közel háromszáz rajz, festmény, rézkarc, kerámia, grafika, ikon, makett, montázs, modell, vers, novella érkezett a pályázatra, melyeket háromtagú szakmai zsűri bírált el: Johanna Hacker német templomfestő, Seres Tamás ikonfestő-restaurátor és Rémes Péter templomfestő.

A kiállítás a Metropólia debreceni hivatalában nyílt meg.

Az ünnepi eseményen jelen volt Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita; Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök; Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök; Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök; Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke; Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára; Puskás Attila, Debrecen város alpolgármestere; Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere; Seszták István, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola fenntartói biztosa; Szabó Irén, a hamarosan nyíló Görögkatolikus Múzeum igazgatója; valamint a három görögkatolikus egyházmegye oktatási, szociális és pasztorációs irodáinak vezetői, munkatársai, püspöki helynökök, papok, intézményvezetők, oktatók, szülők, barátok, rokonok.

Az esemény a Lautitia Vegyeskar énekével vette kezdetét.

Kocsis Fülöp köszöntőjében így beszélt: „Az eltelt 110 évet nemcsak visszaemlékezésre használjuk, hanem önmagunkra és a jövőbe tekintésre is. Fiatalok, gyermekek és felnőtt alkotóművészek a saját ötleteik, elképzeléseik, álmaik megvalósítása folytán vesznek részt ebben az ünneplésben.

Nem látszik rajtunk a 110 év, nem ráncosak Egyházunk arcvonásai, mert az Egyház mindig fiatal. Éppen azért, mert Krisztus éltet bennünket.

Nagy öröm töltött el, amikor láttam a szebbnél szebb rajzokat, festményeket és egyéb különleges alkotásokat. Mennyi élet, mennyi szeretet és mennyi Egyház iránti vonzódás, elköteleződés fogalmazódik meg ezekben az alkotásokban. Nagyon hálás vagyok az alkotóknak, hogy ilyen nagy számban és ilyen nagy lelkesedéssel vettek részt ebben az ünneplésben. Külön köszönöm az alkotóművészeknek, akik nem röstellték, hogy gyermekekkel együtt közösen mérjék össze (...) a tudásukat. A pályázatnak természetesen nem az összehasonlítás és nem az osztályozás volt a célja, hanem, hogy minél inkább oda tudjuk adni magunkat, minél inkább gazdagabbá tudjuk tenni ezt a megemlékezést.

Egyházunk tehát, ha a 110 éves is, fiatal, és nagy jövő áll előtte. Őseink büszkén vitték, hordozták Görögkatolikus Egyházunk értékeit, kincseit, és adták tovább az újabb nemzedéknek. Látva ezeket az alkotásokat, joggal remélhetjük, hogy őseinkhez hasonlóan a következő generációk is ugyanolyan lelkesen adják tovább kincseinket az utódaiknak.

A Görögkatolikus Egyház egyik jellegzetessége hogy erősen őrzi és élteti hagyományait. Ezt a hagyományőrzést és -éltetést, a hagyományok tiszteletét nagyon fontos továbbadnunk a következő nemzedéknek is, ugyanakkor a fiatalság, a nagycsaládok, a sok gyermek magában hordozza azt, hogy nemcsak a múlthoz ragaszkodunk, hanem előre is tekintünk. Ősi kincseinket megőrizve, azokhoz ragaszkodva, azokat tovább nemesítve tudunk élni és tudunk fejlődni bátor lépésekkel. Ez a ragaszkodás, ez a jövőbe tekintés jelenik meg ebben a kiállításban, mely megmutatja Görögkatolikus Egyházunk múltját, jelenét és jövőjét, egyszóval Görögkatolikus Egyházunk tekintetét, amely remélem, Krisztus tekintetét sugározza, továbbítja mindenki számára” – mondta Kocsis Fülöp érsek-metropolita.

Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára a nemrég elhunyt Legeza József görögkatolikus pap szavaival kezdte köszöntőjét: „Nem az eredményeink számítanak, hanem a küzdelmeink.” A politikus így fogalmazott: ez a mondat jól összefoglalja a görögkatolikusok mindent legyőző lelkesedését és mindent legyőző energiáját, nemcsak 110 éve, hanem sokkal régebb óta. „Ezt a gazdag kiállítást, a több mint 200 pályaművet látva nekem is megdobban a szívem. Manapság, amikor annyira nehéz ragaszkodnunk az identitásunkhoz, amikor minden megkérdőjeleződik, amikor már az is bátorságot jelent, hogy felvállaljuk azt, hogy kik vagyunk, miben hiszünk, egyáltalán hiszünk valamiben, akkor bizony erőt ad látni ezt a sok boldog arcot, gyerekeket és időseket, akik büszkén hirdetik, hogy igenis hisznek abban, amit hirdetnek.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium mindig örömmel látja, ha az egyházi fenntartás elér egy olyan szintre, amikor már nemcsak koncerttermek és művelődési házak vannak, hanem alakul egy múzeum is, mert múzeumot a kulturális élet, a kulturális tápláléklánc csúcsán akkor alapít az ember, amikor arra gondol, hogy bizony az utánunk jövő generációknak is van mit bemutatni, és úgy számol, hogy sokáig megmarad ez a közösség. Én ugyanezt kívánom a görögkatolikus testvéreknek: nem még 110, hanem legalább 1100 évig maradjanak ilyennek, amilyenek. Önök pedig terjesszék ezt a hitet és ezt a kiállást!” – fejezte be beszédét a helyettes államtitkár.

A megnyitó a Lautitia Vegyeskar művével folytatódott. Nemes József, a kórus karnagya elmondta: Karafiáth Orsolya Pókok című megzenésített versét először hallhatta a közönség.

Az ünnepség a pályázat eredményhirdetésével zárult.

Király András, a pályázat koordinátora elmondta: közel 300 mű érkezett az egész ország területéről, a legfiatalabb versenyző 3, a legidősebb 82 éves. A díjak a következő nagylelkű adományozóknak köszönhetőek: Hajdúdorogi Főegyházmegye, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Myra Kávézó (Debrecen), Hajdúdorogi Apák Egyesülete, Hajdúszoboszlói Hungarospa, Szent István-bazilika, teslaelmeny.hu, Szent Atanáz Könyv- és Kegytárgybolt (Budapest), Renomé papír- és írószerbolt (Nyíregyháza), zöld-S Studio és Magyarország egyik legkedveltebb állatkertje.

A pályázat végeredménye és a díjazott munkák ITT megtekinthetők.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír